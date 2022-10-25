https://crimea.ria.ru/20221025/ekspert-nazval-zhestom-otchayaniya-pismo-kongressmenov-baydenu-po-ukraine-1125075714.html

Эксперт назвал жестом отчаяния письмо конгрессменов Байдену по Украине

Эксперт назвал жестом отчаяния письмо конгрессменов Байдену по Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Эксперт назвал жестом отчаяния письмо конгрессменов Байдену по Украине

Обращение конгрессменов-демократов к президенту США Джо Байдену с призывом кардинально изменить подход к конфликту на Украине является "жестом отчаяния" со... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T19:37

2022-10-25T19:37

2022-10-25T19:37

сша

в мире

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

мнения

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124381878_0:85:1289:810_1920x0_80_0_0_084c7f054ad28808cc829203fe7c36c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Обращение конгрессменов-демократов к президенту США Джо Байдену с призывом кардинально изменить подход к конфликту на Украине является "жестом отчаяния" со стороны рядовых членов Демпартии, которым грозит катастрофа на предстоящих выборах в Конгресс, считает политолог Малек Дудаков.Ранее газета The Washington Post сообщила, что около тридцати конгрессменов от Демократической партии направили в Белый дом письмо, в котором призвали администрацию Байдена радикально изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией для скорейшего прекращения огня.Кроме того, по мнению политолога, это обращение – показатель того, насколько украинский конфликт становится непопулярным в американском обществе. Дудаков отметил, что все больше политиков, от Дональда Трампа до Барака Обамы и левых демократов, начинают требовать перемирия.

https://crimea.ria.ru/20221025/pismo-demokratov-baydenu-izmenyat-li-ssha-podkhod-k-konfliktu-na-ukraine-1125069522.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), мнения, украина, политика