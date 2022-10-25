https://crimea.ria.ru/20221025/ekspert-nazval-zhestom-otchayaniya-pismo-kongressmenov-baydenu-po-ukraine-1125075714.html
Эксперт назвал жестом отчаяния письмо конгрессменов Байдену по Украине
Эксперт назвал жестом отчаяния письмо конгрессменов Байдену по Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Эксперт назвал жестом отчаяния письмо конгрессменов Байдену по Украине
Обращение конгрессменов-демократов к президенту США Джо Байдену с призывом кардинально изменить подход к конфликту на Украине является "жестом отчаяния" со... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T19:37
2022-10-25T19:37
2022-10-25T19:37
сша
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джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Обращение конгрессменов-демократов к президенту США Джо Байдену с призывом кардинально изменить подход к конфликту на Украине является "жестом отчаяния" со стороны рядовых членов Демпартии, которым грозит катастрофа на предстоящих выборах в Конгресс, считает политолог Малек Дудаков.Ранее газета The Washington Post сообщила, что около тридцати конгрессменов от Демократической партии направили в Белый дом письмо, в котором призвали администрацию Байдена радикально изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией для скорейшего прекращения огня.Кроме того, по мнению политолога, это обращение – показатель того, насколько украинский конфликт становится непопулярным в американском обществе. Дудаков отметил, что все больше политиков, от Дональда Трампа до Барака Обамы и левых демократов, начинают требовать перемирия.
https://crimea.ria.ru/20221025/pismo-demokratov-baydenu-izmenyat-li-ssha-podkhod-k-konfliktu-na-ukraine-1125069522.html
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РИА Новости Крым
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сша, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), мнения, украина, политика
Эксперт назвал жестом отчаяния письмо конгрессменов Байдену по Украине
Политолог Дудаков: письмо Байдену по Украине – жест отчаяния рядовых демократов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Обращение конгрессменов-демократов к президенту США Джо Байдену с призывом кардинально изменить подход к конфликту на Украине является "жестом отчаяния" со стороны рядовых членов Демпартии, которым грозит катастрофа на предстоящих выборах в Конгресс, считает политолог Малек Дудаков.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что около тридцати конгрессменов от Демократической партии направили в Белый дом письмо, в котором призвали администрацию Байдена радикально изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией для скорейшего прекращения огня.
"Нынешнее письмо – во многом жест отчаяния со стороны рядовых демократов, которым грозит катастрофическое поражение на предстоящих выборах в Конгресс", - написал эксперт в своем Telegram-канале.
Кроме того, по мнению политолога, это обращение – показатель того, насколько украинский конфликт становится непопулярным в американском обществе. Дудаков отметил, что все больше политиков, от Дональда Трампа до Барака Обамы и левых демократов, начинают требовать перемирия.