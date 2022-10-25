https://crimea.ria.ru/20221025/bolee-40-ulits-simferopolya-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1125068586.html

Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды

Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды

Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T17:53

2022-10-25T17:53

2022-10-25T17:53

крым

симферополь

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы."В связи с работами по переустройству сетей и переключением на байпас на Лермонтовском водоводе 26 октября с 23:00 до 23:00 (ориентировочно) 27 октября будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении."Восстановление водоснабжения в полном объеме ожидается к 06:00 28 октября. На время проведения работ будет организован подвоз воды специализированным автотранспортом. График подвоза будет размещен дополнительно", - добавили в администрации.

https://crimea.ria.ru/20221025/gde-v-krym-otklyuchat-vodu-vo-vtornik---adresa-1125068024.html

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симферополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, вода в крыму