Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонтов
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПитомец пьет воду из-под крана в приюте для бездомных животных "Надежда на жизнь" в Грозном
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"В связи с работами по переустройству сетей и переключением на байпас на Лермонтовском водоводе 26 октября с 23:00 до 23:00 (ориентировочно) 27 октября будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.
В частности, под отключение попадут улицы Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Ленинградская, Киевская (частично), Гурзуфская (частично), Рубцова, Комсомольская, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, пр-кт Победы (частично), Куйбышева (частично), Лермонтова, Фруктовая, Садовая (частично), Троллейбусная, Репина (частично), Полевая (частично), Автомагистральная, Луговая, Титова, Перегонец, Озерова, Октябрят, Перегонец, Барышева, Краснодарская, Сельвинского, Камыш-Бурунская, Солдатская, Красногорский пр-зд, Автомобильная, Чонгарская (частично), а также переулки Северный, Фруктовый, Смежный, Совхозный, Проводников, Садовый, Шелковичный, Саватеева, Розовый, Бокуна.
"Восстановление водоснабжения в полном объеме ожидается к 06:00 28 октября. На время проведения работ будет организован подвоз воды специализированным автотранспортом. График подвоза будет размещен дополнительно", - добавили в администрации.