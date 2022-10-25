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Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T17:53
2022-10-25T17:53
крым
симферополь
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы."В связи с работами по переустройству сетей и переключением на байпас на Лермонтовском водоводе 26 октября с 23:00 до 23:00 (ориентировочно) 27 октября будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении."Восстановление водоснабжения в полном объеме ожидается к 06:00 28 октября. На время проведения работ будет организован подвоз воды специализированным автотранспортом. График подвоза будет размещен дополнительно", - добавили в администрации.
https://crimea.ria.ru/20221025/gde-v-krym-otklyuchat-vodu-vo-vtornik---adresa-1125068024.html
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крым, симферополь, вода в крыму
Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды

Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонтов

17:53 25.10.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПитомец пьет воду из-под крана в приюте для бездомных животных "Надежда на жизнь" в Грозном
Питомец пьет воду из-под крана в приюте для бездомных животных Надежда на жизнь в Грозном - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"В связи с работами по переустройству сетей и переключением на байпас на Лермонтовском водоводе 26 октября с 23:00 до 23:00 (ориентировочно) 27 октября будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Женщина набирает воду в бутылки - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
10:12
Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса
В частности, под отключение попадут улицы Гаспринского, Тургенева, Фрунзе, Ленинградская, Киевская (частично), Гурзуфская (частично), Рубцова, Комсомольская, Грибоедова, Скрипниченко, Блюхера, пр-кт Победы (частично), Куйбышева (частично), Лермонтова, Фруктовая, Садовая (частично), Троллейбусная, Репина (частично), Полевая (частично), Автомагистральная, Луговая, Титова, Перегонец, Озерова, Октябрят, Перегонец, Барышева, Краснодарская, Сельвинского, Камыш-Бурунская, Солдатская, Красногорский пр-зд, Автомобильная, Чонгарская (частично), а также переулки Северный, Фруктовый, Смежный, Совхозный, Проводников, Садовый, Шелковичный, Саватеева, Розовый, Бокуна.
"Восстановление водоснабжения в полном объеме ожидается к 06:00 28 октября. На время проведения работ будет организован подвоз воды специализированным автотранспортом. График подвоза будет размещен дополнительно", - добавили в администрации.
 
КрымСимферопольВода в Крыму
 
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