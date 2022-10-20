https://crimea.ria.ru/20221020/ekspert-otsenil-perspektivy-snizheniya-pomoschi-ssha-ukraine-posle-vyborov-1125004981.html
Эксперт оценил перспективы снижения помощи США Украине после выборов
Эксперт оценил перспективы снижения помощи США Украине после выборов - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Эксперт оценил перспективы снижения помощи США Украине после выборов
Заявлениям лидеров Республиканской партии о возможном сокращении помощи Украине в случае победы на выборах в Конгресс не следует полностью доверять, поскольку... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T19:48
2022-10-20T19:48
2022-10-20T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Заявлениям лидеров Республиканской партии о возможном сокращении помощи Украине в случае победы на выборах в Конгресс не следует полностью доверять, поскольку это может быть просто предвыборным пиар-ходом, считает политолог Андрей Никифоров.По мнению Никифорова, США не изменят свою позицию по Украине, пока Россия не "достанет" Америку."Достать США можно, создав им какую-то угрозу, которая будет серьезно восприниматься тамошним правящим классом и обществом – экономическую, военную, какую угодно. Но до тех пор, пока гибнут украинцы, мерзнут европейцы, американцы ничего менять не будут. Им на них плевать, и не важно, кто при власти – республиканцы или демократы. Без реальной угрозы американскому обществу мы не изменим ситуацию с их поддержкой режима в Киеве", – пояснил политолог.Ранее лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что в случае победы партии на промежуточных выборах в Конгресс Штаты могут сократить помощь Украине.Член палаты представителей Келли Армстронг, в свою очередь, парировала: "когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги", то помощь Украине – последнее, о чем они думают".
https://crimea.ria.ru/20221007/dlya-chego-bayden-nagnetaet-isteriyu-yadernoy-voyny--politolog-1124750425.html
https://crimea.ria.ru/20221013/bespretsedentnyy-masshtab-podschitana-dolya-voyuyuschego-na-ukraine-oruzhiya-nato-1124865924.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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мнения, политика, сша, российская федерация (россия, рф), украина
Эксперт оценил перспективы снижения помощи США Украине после выборов
Политолог не рассчитывает, что США снизят помощь Киеву в случае победы республиканцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Заявлениям лидеров Республиканской партии о возможном сокращении помощи Украине в случае победы на выборах в Конгресс не следует полностью доверять, поскольку это может быть просто предвыборным пиар-ходом, считает политолог Андрей Никифоров.
"Я бы не очень надеялся на то, что вот сейчас придут республиканцы и все это переиграют. Может, будет, а может, не будет. Сейчас там идет предвыборная кампания. А больше, чем в ходе предвыборных кампаний, врут только во время войны. То, что сейчас говорят республиканцы, не очень важно. Важно то, что они будут говорить, когда выборы пройдут", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению Никифорова, США не изменят свою позицию по Украине, пока Россия не "достанет" Америку.
"Достать США можно, создав им какую-то угрозу, которая будет серьезно восприниматься тамошним правящим классом и обществом – экономическую, военную, какую угодно. Но до тех пор, пока гибнут украинцы, мерзнут европейцы, американцы ничего менять не будут. Им на них плевать, и не важно, кто при власти – республиканцы или демократы. Без реальной угрозы американскому обществу мы не изменим ситуацию с их поддержкой режима в Киеве", – пояснил политолог.
Ранее лидер республиканцев в палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что в случае победы партии на промежуточных выборах в Конгресс Штаты могут сократить помощь Украине.
Член палаты представителей Келли Армстронг, в свою очередь, парировала: "когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги", то помощь Украине – последнее, о чем они думают".