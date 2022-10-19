https://crimea.ria.ru/20221019/smogut-li-rossiyskie-voyska-uderzhat-kherson--mnenie-1124972932.html
Смогут ли российские войска удержать Херсон – мнение
Смогут ли российские войска удержать Херсон – мнение - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Смогут ли российские войска удержать Херсон – мнение
Российские военные смогут отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область и удержат освобожденный регион, убежден политолог,... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T11:26
2022-10-19T11:26
2022-10-19T11:31
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
армия и флот
мнения
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские военные смогут отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область и удержат освобожденный регион, убежден политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Колесниченко обратил внимание на слова командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина о том, что приоритетом является сохранение жизней российских военнослужащих и мирного населения на освобожденных территориях."Да, может быть подрыв Каховской ГЭС, могут быть подрывы большого числа плотин, чтобы затопить Запорожскую АЭС. Здесь правил нет и не будет. Мы должны в этой ситуации выстоять, другого выхода у нас нет. И в том, что мы выстоим, я не сомневаюсь", - добавил Колесниченко.К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей >>Ранее Сергей Суровикин отмечал, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Украины к массированным ударам по плотине Каховской ГЭС и по городу без разбора целей. По его словам, натовское руководство требует от Киева "наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами", в том числе и среди мирного населения.Куда и как надолго вывозят жителей правого берега Херсонской области >>По данным властей Херсонской области, ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения.
https://crimea.ria.ru/20221019/vsu-nanesli-udary-iz-himars-po-energodaru-povrezhdeny-podstantsiya-i-most-1124968573.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, херсонская область, армия и флот, мнения
Смогут ли российские войска удержать Херсон – мнение
Политолог Колесниченко: не сомневаюсь, что российские войска смогут удержать Херсон
11:26 19.10.2022 (обновлено: 11:31 19.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские военные смогут отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область и удержат освобожденный регион, убежден политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Херсон, Херсонская область – это территория Российской Федерации. Поэтому в этой части у меня нет абсолютно никаких сомнений, что мы эту территорию не потеряем. Временные отходы, перемещения, перегруппировки – это война, здесь возможны любые движения для того, чтобы достичь победы", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
Колесниченко обратил внимание на слова командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина о том, что приоритетом является сохранение жизней российских военнослужащих и мирного населения на освобожденных территориях.
"Да, может быть подрыв Каховской ГЭС, могут быть подрывы большого числа плотин, чтобы затопить Запорожскую АЭС. Здесь правил нет и не будет. Мы должны в этой ситуации выстоять, другого выхода у нас нет. И в том, что мы выстоим, я не сомневаюсь", - добавил Колесниченко.
Ранее Сергей Суровикин отмечал, что есть данные
о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Украины к массированным ударам по плотине Каховской ГЭС и по городу без разбора целей. По его словам, натовское руководство требует от Киева "наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами", в том числе и среди мирного населения.
По данным властей Херсонской области, ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения.