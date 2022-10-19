https://crimea.ria.ru/20221019/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-situatsiya-seychas-1124971455.html

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

С запуска Керченской переправы паромы перевезли через пролив более 15 тысяч человек и почти 6 тысяч единиц транспорта, только за последние сутки – больше тысячи РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T10:25

2022-10-19T10:25

2022-10-19T10:25

керченская паромная переправа

транспорт

крым

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. С запуска Керченской переправы паромы перевезли через пролив более 15 тысяч человек и почти 6 тысяч единиц транспорта, только за последние сутки – больше тысячи пассажиров и почти 800 машин. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Четырьмя работающими на линии паромами выполнено 154 круговых рейса. Ожидается, что сегодня к ним присоединится судно для перевозки накатных грузов и техники "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции парома.По прогнозам Росгидромета, погода в акватории переправы в течение дня будет благоприятной для судоходства. До 21:00 в районе Керчи и пролива ожидается умеренный западный ветер 5-10 м/с, без осадков, местами дымка, видимость хорошая, слабое волнение моря.Как сообщалось, в среду утром из-за тумана со стороны "Порта Кавказ" была временно приостановлена работа Керченской переправы. Однако к 9 утра паромы вновь начали курсировать через пролив.

крым

кубань

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, крым, кубань