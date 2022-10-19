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Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
С запуска Керченской переправы паромы перевезли через пролив более 15 тысяч человек и почти 6 тысяч единиц транспорта, только за последние сутки – больше тысячи РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T10:25
2022-10-19T10:25
керченская паромная переправа
транспорт
крым
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. С запуска Керченской переправы паромы перевезли через пролив более 15 тысяч человек и почти 6 тысяч единиц транспорта, только за последние сутки – больше тысячи пассажиров и почти 800 машин. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Четырьмя работающими на линии паромами выполнено 154 круговых рейса. Ожидается, что сегодня к ним присоединится судно для перевозки накатных грузов и техники "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции парома.По прогнозам Росгидромета, погода в акватории переправы в течение дня будет благоприятной для судоходства. До 21:00 в районе Керчи и пролива ожидается умеренный западный ветер 5-10 м/с, без осадков, местами дымка, видимость хорошая, слабое волнение моря.Как сообщалось, в среду утром из-за тумана со стороны "Порта Кавказ" была временно приостановлена работа Керченской переправы. Однако к 9 утра паромы вновь начали курсировать через пролив.
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РИА Новости Крым
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96
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, кубань
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Керченская паромная переправа: ситуация с трафиком и погодой

10:25 19.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота Керченской переправы
Работа Керченской переправы - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. С запуска Керченской переправы паромы перевезли через пролив более 15 тысяч человек и почти 6 тысяч единиц транспорта, только за последние сутки – больше тысячи пассажиров и почти 800 машин. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"С 9 октября по 07:00 19 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 15 427 пассажиров и 5 905 единиц автотранспорта, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовых автомашин", - говорится в сообщении.
Четырьмя работающими на линии паромами выполнено 154 круговых рейса. Ожидается, что сегодня к ним присоединится судно для перевозки накатных грузов и техники "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции парома.
По прогнозам Росгидромета, погода в акватории переправы в течение дня будет благоприятной для судоходства. До 21:00 в районе Керчи и пролива ожидается умеренный западный ветер 5-10 м/с, без осадков, местами дымка, видимость хорошая, слабое волнение моря.
Как сообщалось, в среду утром из-за тумана со стороны "Порта Кавказ" была временно приостановлена работа Керченской переправы. Однако к 9 утра паромы вновь начали курсировать через пролив.
 
Керченская паромная переправаТранспортКрымКубань
 
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