https://crimea.ria.ru/20221018/klienty-rnkb-mogut-uvelichit-lgotnyy-period-kreditnoy-karty-do-115-dney-1124963337.html

Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней

Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней

Клиенты РНКБ могут самостоятельно увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней в мобильном приложении, сообщает банк. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T18:02

2022-10-18T18:02

2022-10-18T18:03

рнкб (пао)

экономика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ могут самостоятельно увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней в мобильном приложении, сообщает банк.Такая услуга ранее была доступна либо в офисе банка, либо с помощью обращения в чат мобильного приложения. Теперь клиенты банка могут сделать это сами, следуя простым подсказкам: в мобильном приложении необходимо нажать иконку кредитной карты, затем выбрать пункт "Действия", далее "Управление" и "Увеличить срок льготного периода".В числе главных преимуществ кредитной карты с увеличенным льготным периодом - бесплатное открытие и годовое обслуживание, лимит до 1 млн рублей, действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.Как пояснили в банке, каждый новый месяц является началом нового льготного периода, то есть покупки можно делать каждый месяц, после чего у клиента будет три месяца, чтобы вернуть деньги на карту без уплаты процентов. Во время действия льготного периода нужно ежемесячно до 25 числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода.Кредитными картами банка ежемесячно пользуются около 300 тысяч клиентов РНКБ. Средний кредитный лимит по активным кредиткам составляет 31,6 тысяч рублей, при этом средняя сумма одной покупки по таким картам составляет 3907 рублей. Со всеми условиями использования кредитных карт можно ознакомиться на официальном сайте банка.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruID 4CQwVszH9pQNMtJNko9

https://crimea.ria.ru/20221005/kolichestvo-platezhey-v-mobilnom-prilozhenii-rnkb-prevysilo-500-tys-v-den-1124723121.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, крым