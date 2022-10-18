https://crimea.ria.ru/20221018/klienty-rnkb-mogut-uvelichit-lgotnyy-period-kreditnoy-karty-do-115-dney-1124963337.html
Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней
Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней
Клиенты РНКБ могут самостоятельно увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней в мобильном приложении, сообщает банк. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T18:02
2022-10-18T18:02
2022-10-18T18:03
рнкб (пао)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ могут самостоятельно увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней в мобильном приложении, сообщает банк.Такая услуга ранее была доступна либо в офисе банка, либо с помощью обращения в чат мобильного приложения. Теперь клиенты банка могут сделать это сами, следуя простым подсказкам: в мобильном приложении необходимо нажать иконку кредитной карты, затем выбрать пункт "Действия", далее "Управление" и "Увеличить срок льготного периода".В числе главных преимуществ кредитной карты с увеличенным льготным периодом - бесплатное открытие и годовое обслуживание, лимит до 1 млн рублей, действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.Как пояснили в банке, каждый новый месяц является началом нового льготного периода, то есть покупки можно делать каждый месяц, после чего у клиента будет три месяца, чтобы вернуть деньги на карту без уплаты процентов. Во время действия льготного периода нужно ежемесячно до 25 числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода.Кредитными картами банка ежемесячно пользуются около 300 тысяч клиентов РНКБ. Средний кредитный лимит по активным кредиткам составляет 31,6 тысяч рублей, при этом средняя сумма одной покупки по таким картам составляет 3907 рублей. Со всеми условиями использования кредитных карт можно ознакомиться на официальном сайте банка.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruID 4CQwVszH9pQNMtJNko9
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рнкб (пао), экономика, крым
Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней
В несколько кликов: клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитки
18:02 18.10.2022 (обновлено: 18:03 18.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ могут самостоятельно увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней в мобильном приложении, сообщает банк.
"Банк РНКБ предоставил клиентам возможность самостоятельно увеличить льготный период по кредитной карте до 115 дней в обновленной версии мобильного приложения банка. Такая кнопка появляется в приложении клиентов, у которых отсутствует текущая задолженность по кредитной карте", - говорится в сообщении.
Такая услуга ранее была доступна либо в офисе банка, либо с помощью обращения в чат мобильного приложения. Теперь клиенты банка могут сделать это сами, следуя простым подсказкам: в мобильном приложении необходимо нажать иконку кредитной карты, затем выбрать пункт "Действия", далее "Управление" и "Увеличить срок льготного периода".
В числе главных преимуществ кредитной карты с увеличенным льготным периодом - бесплатное открытие и годовое обслуживание, лимит до 1 млн рублей, действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.
Как пояснили в банке, каждый новый месяц является началом нового льготного периода, то есть покупки можно делать каждый месяц, после чего у клиента будет три месяца, чтобы вернуть деньги на карту без уплаты процентов. Во время действия льготного периода нужно ежемесячно до 25 числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода.
Кредитными картами банка ежемесячно пользуются около 300 тысяч клиентов РНКБ. Средний кредитный лимит по активным кредиткам составляет 31,6 тысяч рублей, при этом средняя сумма одной покупки по таким картам составляет 3907 рублей. Со всеми условиями использования кредитных карт можно ознакомиться на официальном сайте банка.
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru