https://crimea.ria.ru/20221017/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-ponedelnik-1124915011.html

Прогноз погоды для Крыма на понедельник

Прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Прогноз погоды для Крыма на понедельник

В понедельник на полуострове сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T00:01

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2022-10-17T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +10...12, днем +19...21 градусов.В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +5...7, днем 18...20 градусов.В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +17...19.На всей территории Крыма из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, в западных и центральных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20221016/posledniy-shans-pogretsya-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1124886790.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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