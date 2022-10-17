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Прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Прогноз погоды для Крыма на понедельник
Прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Прогноз погоды для Крыма на понедельник
В понедельник на полуострове сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +10...12, днем +19...21 градусов.В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +5...7, днем 18...20 градусов.В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +17...19.На всей территории Крыма из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, в западных и центральных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20221016/posledniy-shans-pogretsya-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1124886790.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Прогноз погоды для Крыма на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на 17 октября

00:01 17.10.2022
 
© Наталья ДремоваКарадаг осенью
Карадаг осенью
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр.

"Ночная температура воздуха составит +2…7 градусов, на южном и восточном побережье до +12, дневная +16…21, в горах +9…14. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных, восточных и южных районах порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +17...19.
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Вчера, 18:19Радио "Спутник в Крыму"
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В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +10...12, днем +19...21 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +5...7, днем 18...20 градусов.
В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +17...19.
На всей территории Крыма из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, в западных и центральных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.
 
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