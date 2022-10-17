https://crimea.ria.ru/20221017/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-ponedelnik-1124915011.html
Прогноз погоды для Крыма на понедельник
Прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Прогноз погоды для Крыма на понедельник
В понедельник на полуострове сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T00:01
2022-10-17T00:01
2022-10-17T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124597672_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fa090269ff2c5fd4922b8ec202651e2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +10...12, днем +19...21 градусов.В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +5...7, днем 18...20 градусов.В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +17...19.На всей территории Крыма из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, в западных и центральных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20221016/posledniy-shans-pogretsya-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1124886790.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124597672_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8a92eb2c480ab40c2c654a79a8da66a0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода
Прогноз погоды для Крыма на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на 17 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В понедельник на полуострове сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночная температура воздуха составит +2…7 градусов, на южном и восточном побережье до +12, дневная +16…21, в горах +9…14. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных, восточных и южных районах порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +17...19.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +18…20.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +10...12, днем +19...21 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +5...7, днем 18...20 градусов.
В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +17...19.
На всей территории Крыма из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, в западных и центральных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.