https://crimea.ria.ru/20221017/obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-trafik-i-pogoda-1124922605.html
Обстановка на Керченской переправе: трафик и погода
Обстановка на Керченской переправе: трафик и погода - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Обстановка на Керченской переправе: трафик и погода
С 9 октября через Керченскую паромную переправу перевезено более 13 тысяч пассажиров и 4 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T11:11
2022-10-17T11:11
2022-10-17T11:11
крымский мост
чп на крымском мосту
транспорт
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124902546_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7fa7b7d75d128fb4c7f665f95a5c2e9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. С 9 октября через Керченскую паромную переправу перевезено более 13 тысяч пассажиров и 4 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.Работающими на линии четырьмя паромами выполнено в общей сложности 116 круговых рейсов. Еще девять рейсов осуществили привлеченные пассажирские суда.По данным автоматической метеостанции, сейчас средняя скорость ветра в районе Керченского пролива составляет 6 м/с, порывами до 11,4 м/с. Однако синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 м/с.После теракта на Крымском мосту в рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.Утром 17 октября Минтранс России разрешил проезд автобусов по Крымскому мосту в оба направления.
https://crimea.ria.ru/20221017/proezd-avtobusov-po-krymskomu-mostu-razreshen---mintrans-1124918120.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124902546_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_925fc50a4ad4a0be7db5ec621b39588a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, чп на крымском мосту, транспорт, крым
Обстановка на Керченской переправе: трафик и погода
Минтранс: через Керченскую паромную переправу перевезено более 13 тысяч пассажиров
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. С 9 октября через Керченскую паромную переправу перевезено более 13 тысяч пассажиров и 4 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
"С начала работы Керченской паромной переправы в ночь на 9 октября 2022 г. по 07:00 17 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 13 685 пассажиров и 4 437 единиц автотранспорта, преимущественно – большегрузных, среднетоннажных грузовиков и автобусов", - говорится в сообщении.
Работающими на линии четырьмя паромами выполнено в общей сложности 116 круговых рейсов. Еще девять рейсов осуществили привлеченные пассажирские суда.
По данным автоматической метеостанции, сейчас средняя скорость ветра в районе Керченского пролива составляет 6 м/с, порывами до 11,4 м/с. Однако синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 м/с.
"Согласно прогнозу Росгидромета, до 21:00 17 октября в районе Керчи и южной оконечности Керченского пролива ожидается северо-восточный ветер 12-15 м/с, без осадков, видимость хорошая, волнение – 70-120 см, температура воздуха днем +16… +18 градусов, температура воды в море +14…+15", - добавили в Минтрансе.
После теракта на Крымском мосту в рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
Утром 17 октября Минтранс России разрешил проезд автобусов
по Крымскому мосту в оба направления.