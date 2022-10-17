https://crimea.ria.ru/20221017/obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-trafik-i-pogoda-1124922605.html

Обстановка на Керченской переправе: трафик и погода

Обстановка на Керченской переправе: трафик и погода - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Обстановка на Керченской переправе: трафик и погода

С 9 октября через Керченскую паромную переправу перевезено более 13 тысяч пассажиров и 4 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 17.10.2022

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крымский мост

чп на крымском мосту

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. С 9 октября через Керченскую паромную переправу перевезено более 13 тысяч пассажиров и 4 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.Работающими на линии четырьмя паромами выполнено в общей сложности 116 круговых рейсов. Еще девять рейсов осуществили привлеченные пассажирские суда.По данным автоматической метеостанции, сейчас средняя скорость ветра в районе Керченского пролива составляет 6 м/с, порывами до 11,4 м/с. Однако синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 м/с.После теракта на Крымском мосту в рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.Утром 17 октября Минтранс России разрешил проезд автобусов по Крымскому мосту в оба направления.

https://crimea.ria.ru/20221017/proezd-avtobusov-po-krymskomu-mostu-razreshen---mintrans-1124918120.html

крымский мост

крым

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