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В Белоруссии предотвращена серия терактов - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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В Белоруссии предотвращена серия терактов
В Белоруссии предотвращена серия терактов - РИА Новости Крым, 16.10.2022
В Белоруссии предотвращена серия терактов
В Белоруссии предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1". РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T16:43
2022-10-16T16:45
белоруссия
происшествия
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Белоруссии предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".Отмечается, что задержанные были завербованы беглой оппозицией и действовали по инструкциям, в соответствии с которыми должны были организовать серию терактов. Планировавшиеся атаки, по данным телеканала, связаны с неформальной организацией BYPOL, которая признана в Белоруссии террористической.Сообщается, что задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Белорусские правоохранители назвали подготовку атак проектом западных спецслужб, "щедро финансируемым и продвигаемым длительное время". Многоходовая комбинация мероприятий оперативного характера на территории всей страны продолжается.Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в стране.
https://crimea.ria.ru/20221013/ekspert-ne-isklyuchil-vtyagivaniya-belorussii-v-konflikt-na-ukraine-1124834572.html
https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html
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белоруссия, происшествия, новости, в мире
В Белоруссии предотвращена серия терактов

В Белоруссии предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек

16:43 16.10.2022 (обновлено: 16:45 16.10.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Белоруссии предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".
Отмечается, что задержанные были завербованы беглой оппозицией и действовали по инструкциям, в соответствии с которыми должны были организовать серию терактов. Планировавшиеся атаки, по данным телеканала, связаны с неформальной организацией BYPOL, которая признана в Белоруссии террористической.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 03:36Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине
"Белорусские правоохранители … владеют оперативной ситуацией, замыслами наших противников, соответственно, готовы максимально быстро, жестко и эффективно отреагировать на любые проявления террористической или экстремистской угрозы", - сказал в эфире телеканала замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.
Сообщается, что задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Белорусские правоохранители назвали подготовку атак проектом западных спецслужб, "щедро финансируемым и продвигаемым длительное время". Многоходовая комбинация мероприятий оперативного характера на территории всей страны продолжается.
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