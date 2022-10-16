https://crimea.ria.ru/20221016/v-belorussii-predotvraschena-seriya-teraktov-1124915983.html

В Белоруссии предотвращена серия терактов

В Белоруссии предотвращена серия терактов - РИА Новости Крым, 16.10.2022

В Белоруссии предотвращена серия терактов

В Белоруссии предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1". РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T16:43

2022-10-16T16:43

2022-10-16T16:45

белоруссия

происшествия

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0a/1123190131_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_ae9b3fdc2e95b195274af81ab6765683.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Белоруссии предотвращена серия терактов, задержаны несколько человек, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".Отмечается, что задержанные были завербованы беглой оппозицией и действовали по инструкциям, в соответствии с которыми должны были организовать серию терактов. Планировавшиеся атаки, по данным телеканала, связаны с неформальной организацией BYPOL, которая признана в Белоруссии террористической.Сообщается, что задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Белорусские правоохранители назвали подготовку атак проектом западных спецслужб, "щедро финансируемым и продвигаемым длительное время". Многоходовая комбинация мероприятий оперативного характера на территории всей страны продолжается.Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил ситуацию с режимом безопасности в стране.

https://crimea.ria.ru/20221013/ekspert-ne-isklyuchil-vtyagivaniya-belorussii-v-konflikt-na-ukraine-1124834572.html

https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, происшествия, новости, в мире