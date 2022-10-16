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Пенсионерка из Севастополя перевела мошенникам два миллиона рублей - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Пенсионерка из Севастополя перевела мошенникам два миллиона рублей
Пенсионерка из Севастополя перевела мошенникам два миллиона рублей - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Пенсионерка из Севастополя перевела мошенникам два миллиона рублей
В Севастополе на уловку дистанционных мошенников попалась 69-летняя женщина. Она перевела аферистам все свои сбережения - больше двух миллионов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T17:29
2022-10-16T17:30
севастополь
общество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на уловку дистанционных мошенников попалась 69-летняя женщина. Она перевела аферистам все свои сбережения - больше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Севастополю.По данным правоохранителей, женщина поверила незнакомцу, который в телефонном разговоре сообщил ей о проблемах с банковским счетом, и потребовал немедленно перевести все деньги на "резервный счет".Теперь поиском злоумышленников занимаются правоохранители. В УМВД еще раз напоминают, что при получении звонков с неизвестных номеров необходимо сохранять спокойствие и критически относиться к словам незнакомца, кем бы он не представлялся, и какими бы неприятностями не грозил. "Помните, что настоящие работники банковских учреждений и сотрудники правоохранительных органов не настаивают на установлении мобильных приложений, не требуют перевода денежных средств на "безопасный счет" и не спрашивают конфиденциальных данных банковской карты. С такими требованиями могут обращаться только дистанционные мошенники. Чтобы не стать жертвой преступления в данной ситуации следует немедленно прекратить разговор с преступником и связаться с обслуживающим банком, чтобы убедиться, что с вашими сбережениями все в порядке", - заключили правоохранители.
https://crimea.ria.ru/20221011/moshenniki-zarabotali-na-doverchivosti-krymchan-9-mln-za-nedelyu-1124816943.html
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севастополь, общество, происшествия
Пенсионерка из Севастополя перевела мошенникам два миллиона рублей

Мошенники выманили у пенсионерки из Севастополя больше двух миллионов рублей

17:29 16.10.2022 (обновлено: 17:30 16.10.2022)
 
© 12194226-12194226/pixabayСмартфон
Смартфон
© 12194226-12194226/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на уловку дистанционных мошенников попалась 69-летняя женщина. Она перевела аферистам все свои сбережения - больше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Севастополю.
По данным правоохранителей, женщина поверила незнакомцу, который в телефонном разговоре сообщил ей о проблемах с банковским счетом, и потребовал немедленно перевести все деньги на "резервный счет".
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"Следуя инструкциям неизвестных, женщина направилась в отделение банка, где перечислила на указанные дистанционными мошенниками реквизиты свои сбережения в размере более 2 миллионов рублей. Осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию", - сказано в сообщении.
Теперь поиском злоумышленников занимаются правоохранители.
В УМВД еще раз напоминают, что при получении звонков с неизвестных номеров необходимо сохранять спокойствие и критически относиться к словам незнакомца, кем бы он не представлялся, и какими бы неприятностями не грозил.
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"Помните, что настоящие работники банковских учреждений и сотрудники правоохранительных органов не настаивают на установлении мобильных приложений, не требуют перевода денежных средств на "безопасный счет" и не спрашивают конфиденциальных данных банковской карты. С такими требованиями могут обращаться только дистанционные мошенники. Чтобы не стать жертвой преступления в данной ситуации следует немедленно прекратить разговор с преступником и связаться с обслуживающим банком, чтобы убедиться, что с вашими сбережениями все в порядке", - заключили правоохранители.
 
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Заголовок открываемого материала
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17:29Пенсионерка из Севастополя перевела мошенникам два миллиона рублей
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