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Коронавирус становится сезонной инфекцией – эксперт - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Коронавирус становится сезонной инфекцией – эксперт
Коронавирус становится сезонной инфекцией – эксперт - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Коронавирус становится сезонной инфекцией – эксперт
Коронавирус все меньше вызывает вирусные пневмонии и становится в один ряд с сезонным гриппом и ОРВИ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T18:37
2022-10-16T18:37
радио "спутник в крыму"
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Коронавирус все меньше вызывает вирусные пневмонии и становится в один ряд с сезонным гриппом и ОРВИ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков."Мы действительно наблюдаем все меньшие последствия для здоровья человека после перенесенного коронавируса. Прежде всего, это минимальное количество пневмоний. Уже не требуется таких усилий медиков, кислорода, койко-мест и затрат. Вирус ослаб, но остается большая заразность", – отметил специалист.При этом врачи рекомендуют не забывать о вакцинации, в том числе и от гриппа."Сейчас вакцины от гриппа трех- и четырехкомпонентные покрывают несколько штаммов вируса. Ее можно получить по месту регистрации с 1 сентября по 1 декабря. Всплеск сезонных инфекций приходится на январь-февраль, с наступлением холодов", – пояснил Владимир Мещеряков.При это врач напоминает, что вакцинация – экономически выгодное мероприятие как для населения, так и для государства. Экономия составляет 10-20 рублей на один вложенный рубль. Также люди меньше берут больничные, не теряют в зарплате и не тратятся на лекарства.В то же время врач не рекомендует увлекаться синтетическими витаминами для профилактики и укрепления иммунитета. "Человек, наш организм так устроен, что он лучше усваивает витамины из натуральных продуктов. В Крыму в большом изобилии представлены овощи и фрукты, рекомендуемая норма для поддержания иммунитета – 400 граммов в день", – подытожил врач.
https://crimea.ria.ru/20220909/nuzhno-li-vaktsinirovat-rebenka-ot-kovid--vrach-pediatr-1124452926.html
https://crimea.ria.ru/20220909/kogda-v-rossii-poyavitsya-edinaya-vaktsina-ot-grippa-i-kovid-1124454169.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, общество
Коронавирус становится сезонной инфекцией – эксперт

Эксперт: коронавирус приобретает характер сезонной инфекции

18:37 16.10.2022
 
© mrtozzo-4504333/pixabayРеспиратор
Респиратор
© mrtozzo-4504333/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Коронавирус все меньше вызывает вирусные пневмонии и становится в один ряд с сезонным гриппом и ОРВИ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.
"Мы действительно наблюдаем все меньшие последствия для здоровья человека после перенесенного коронавируса. Прежде всего, это минимальное количество пневмоний. Уже не требуется таких усилий медиков, кислорода, койко-мест и затрат. Вирус ослаб, но остается большая заразность", – отметил специалист.
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При этом врачи рекомендуют не забывать о вакцинации, в том числе и от гриппа.
"Сейчас вакцины от гриппа трех- и четырехкомпонентные покрывают несколько штаммов вируса. Ее можно получить по месту регистрации с 1 сентября по 1 декабря. Всплеск сезонных инфекций приходится на январь-февраль, с наступлением холодов", – пояснил Владимир Мещеряков.
При это врач напоминает, что вакцинация – экономически выгодное мероприятие как для населения, так и для государства. Экономия составляет 10-20 рублей на один вложенный рубль. Также люди меньше берут больничные, не теряют в зарплате и не тратятся на лекарства.
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В то же время врач не рекомендует увлекаться синтетическими витаминами для профилактики и укрепления иммунитета.
"Человек, наш организм так устроен, что он лучше усваивает витамины из натуральных продуктов. В Крыму в большом изобилии представлены овощи и фрукты, рекомендуемая норма для поддержания иммунитета – 400 граммов в день", – подытожил врач.
 
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