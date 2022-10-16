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Какой сегодня праздник: 16 октября

Какой сегодня праздник: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Какой сегодня праздник: 16 октября

16 октября отмечаются Всемирный день хлеба и День шефа. В этот день в Лондоне впервые опубликован знаменитый роман "Джейн Эйр", Иоанн Павел II стал Папой... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 16 октября отмечаются Всемирный день хлеба и День шефа. В этот день в Лондоне впервые опубликован знаменитый роман "Джейн Эйр", Иоанн Павел II стал Папой Римским, а во Владивостоке "родилась" рок-группа "Мумий Тролль". Также 16 октября родились британский поэт и прозаик Оскар Уайльд, знаменитый российский оперный певец Дмитрий Хворостовский и звезда культового фильма "Побег из Шоушенка" Тим Роббинс.Что празднуют в миреЕжегодно 16 октября празднуется Всемирный день хлеба. Он был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. К этому же событию приурочен и еще один праздник – Всемирный день продовольствия.Всемирный день продовольствия также отмечается 16 октября. Его главная цель — повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы в мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), 821 млн. человек в мире до сих пор страдают от голода, несмотря на то, что производится достаточно продовольствия, чтобы прокормить всех. В то же время 1,9 млрд человек имеют избыточный вес, из них 672 млн страдают от ожирения.Также в этот день в ряде стран отмечается День Шефа или, как его еще называют, Национальный день Босса. Это профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.В 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962 году этот праздник был официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером. Традицию празднования Дня Босса поддержали и другие страны, праздник распространился по всему миру. Сегодня он отмечается в США, Канаде, Европе, Австралии и Южной Африке. В России этот праздник также приобретает все большую популярность.Знаменательные событияВ 1847 году в Лондоне впервые опубликован роман английской писательницы Шарлотты Бронте "Джейн Эйр". Произведение повествует о судьбе образованной девушки, сироты, которая должна сама пробивать себе дорогу в жизни. Роман глубоко психологичен: чувства героев, их страдания, сознание безысходного противоречия между собственными страстями, душевное одиночество. "Джейн Эйр" занимает десятое место в списке 200 лучших книг по версии BBC.В 1946 году в спортзале Нюрнбергской тюрьмы были приведены в исполнение смертные приговоры, которые Международный трибунал вынес ведущим военным преступникам нацистского Третьего Рейха. В числе казненных - министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, начальник главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбруннер, главный философ нацистской партии и имперский министр по восточным оккупированным территориям Альфред Розенберг, бывший начальник штаба верховного командования германских вооруженных сил Йохан Кейтель, главный теоретик антисемитизма Юлиус Штрайхер и другие. Всего к смертной казни были приговорены 12 подсудимых. Приговор в исполнение приводили американские солдаты - профессиональный палач Джон Вудз и доброволец Джозеф Малта в присутствии многочисленных свидетелей.В 1956 году в Тихом океане совершена первая известная посадка авиалайнера на воду, обошедшаяся без жертв. Самолет Boeing 377 авиакомпании Pan American World Airways с 31 человеком на борту выполнял ночной пассажирский рейс из Гонолулу (Гавайи) в Сан-Франциско (Калифорния), когда на полпути у него сперва вышел из-под контроля один из воздушных винтов, а вскоре отказал другой двигатель. Не имея возможности достичь побережья, экипаж стал кружить около ближайшего метеорологического судна и подошедшего пограничного сторожевого корабля береговой охраны США. С рассветом самолет приводнился на поверхность океана, после чего все люди на борту были спасены.В 1978 году Иоанн Павел II стал 264-м Папой Римским. Поляк по происхождению, Кароль Войтыла стал первым неитальянцем на папском престоле с 1523 года, одним из самых молодых понтификов в истории и первым Папой славянского происхождения. Оставался предстоятелем Римско-католической церкви до апреля 2005 года. По длительности своего понтификата он уступает только Апостолу Петру и папе Пию IX (1846—1878). В 1983 году во Владивостоке создана культовая рок-группа "Мумий Тролль". Основатель и бессменный лидер коллектива – Илья Лагутенко. За свою карьеру группа выпустила более двух десятков альбомов. Самые популярные пластинки коллектива – "Морская" (1997), "Шамора" (1998), "Точно Ртуть Алоэ" (2000). Первый хит "Утекай" из альбома "Морская" занесен в список "40 песен, изменивших мир", составленный редакцией русскоязычной версии журнала Rolling Stone. Среди хитов, принесших "троллям" немеркнущую славу: "Владивосток 2000", "Ранетка", "Невеста", "Карнавала не будет", "Инопланетный гость", "Делай меня точно" и другие.Кто родилсяВ 1854 году родился английский писатель и поэт Оскар Уайльд – один из самых известных драматургов позднего Викторианского периода, одна из ключевых фигур эстетизма и европейского модернизма. В 1890 году в свет вышел единственный роман Уайльда "Портрет Дориана Грея", в котором герой, отвергающий все нравственные ограничения во имя наслаждения и свободы самовыражения (идея, созвучная самому Уайльду), гибнет, оказавшись заложником своего аморализма и эстетства. Критики обвинили роман в безнравственности.В 1962 году родился знаменитый оперный певец, Народный артист России Дмитрий Хворостовский. В течение творческой карьеры выступал со многими оркестрами: Нью-Йоркским филармоническим, Симфоническим Сан-Франциско, Роттердамским филармоническим и другими. Сотрудничал с выдающимися дирижерами современности. В его камерном репертуаре были романсы русских и зарубежных композиторов, барочные арии западноевропейских композиторов, русские народные песни.61 год исполняется российскому рок-музыканту Евгению Хавтану. Во время учебы в институте в качестве гитариста играл в группе "Редкая птица", затем в "Постскриптуме" Гарика Сукачева. В марте 1984 году в Москве создал группу "Браво" с солисткой Жанной Агузаровой. В 1987 году фирма "Мелодия" выпустила пластинку "Браво", которая была продана в количестве пяти миллионов экземпляров. В 1991 году вышел альбом "Стиляги из Москвы" и диск "Московский бит". В 1991-1994 годах музыканты группы дали более тысячи концертов по стране. В последние годы Евгений Хавтан стал исполнять музыку в других стилях в содружестве с такими группами, как "Тараканы" и "Том и Фантомы".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, в мире