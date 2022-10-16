https://crimea.ria.ru/20221016/chto-podorozhaet-v-rossii-posle-novogo-goda-1124908992.html

Что подорожает в России после Нового года

Что подорожает в России после Нового года - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Что подорожает в России после Нового года

С января 2023 года в России придется больше платить за услуги ЖКУ, также с большой долей вероятности подорожает шампанское, сигареты и платные федеральные... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T08:03

2022-10-16T08:03

2022-10-16T08:03

экономика

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. С января 2023 года в России придется больше платить за услуги ЖКУ, также с большой долей вероятности подорожает шампанское, сигареты и платные федеральные трассы. Об этом сообщает "Парламентская газета".ЖКУОбычно тарифы на газ, электричество, тепло- и водоснабжение индексируют 1 июля, но правительство решило сделать это на полгода раньше: услуги подорожают с 1 декабря. Так что уже в январе россияне получат платежки с суммами, рассчитанными по новым тарифам.Но в этот период увеличиться могут платежи за общедомовые нужды: оплата за электроэнергию для освещения подъездов, работу лифта и домофонов, воду для мытья лестниц и полива цветов. Напомним, механизм расчета за все то изменился с 1 сентября текущего года: теперь за все платят жильцы, раньше они платили по нормативу, а перерасход ложился на УК.После Нового года платежи за общедомовые нужды планируют пересчитать. Уже к декабрю поставщики ресурсов сравнят проведенную жильцами оплаты с показаниями общедомовых счетчиков и разницу включат в платежки.Платные дорогиМаксимальные тарифы за проезд по платным дорогам в РФ не менялись с 2016 года, при этом стоимость строительства и ремонта дорог за это время существенно выросла, объяснили в Минтрансе. В этой связи ведомство инициировало повышение предельных тарифов. Проект постановления был опубликован 4 октября для общественного обсуждения.Согласно документу, устанавливать цены ведомство намерено исходя из статуса платной дороги.ШампанскоеМинфин предложил увеличить минимальные цены закупки и продажи игристого вина в 2023 году.Сейчас у компаний и виноделов купить бутылку игристого 0,75 л можно от 118 рублей. Согласно новому приказу, минимальная цена составит 166 рублей. Для оптовиков цена может увеличиться с 137 рублей до 199 рублей за бутылку.Также в Минфине намерены установить минимальную розничную стоимость шампанского. Если документ будет поддержан, игристое в магазинах будет доступно минимум за 239 рублей за 0,75 литра. Пока минимальная цена оставляет 169 руб.СигаретыПодорожать в 2023 могут и сигареты, поскольку ставка акциза на них вырастет на 130 рублей. Сейчас он составляет не менее 3 333 руб. за тысячу штук, а станет 3 467 руб.Планируют увеличить акцизы и на вейпы. Согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении в сентябре, минимальная налоговая ставка на одно устройство составит около 90 рублей. Документом предлагается ввести комбинированную ставку акциза для взимания налогов и за вейп, и за его содержимое.

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https://crimea.ria.ru/20221014/krymchane-zhaluyutsya-na-rost-tsen-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1124856671.html

https://crimea.ria.ru/20221011/ekspert-rasskazal-chto-budet-s-tsenami-na-alkogol-v-rossii-1124813010.html

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российская федерация (россия, рф), общество