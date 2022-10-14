https://crimea.ria.ru/20221014/kakoy-segodnya-prazdnik-14-oktyabrya-1121119628.html

Какой сегодня праздник: 14 октября

Какой сегодня праздник: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Какой сегодня праздник: 14 октября

Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире говорят о важности стандартов, а еще в этот день "родились" Винни-Пух и сыщик Шерлок Холмс. РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T00:00

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праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире говорят о важности стандартов, а еще в этот день "родились" Винни-Пух и сыщик Шерлок Холмс.Что празднуют в миреПравославные верующие 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы (в народе - Покров день). Покров относится к числу Великих праздников. На Руси в этот день было принято искать знаки, которые укажут на счастливую семейную жизнь, девушки молились о благополучном браке. Кроме этого, считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень. Предполагалось, что если на Покров будет осенняя грязь, то через месяц пойдет сильный снег, а если нет – морозы наступят позже.ГОСТ, СанПиН, GMP – за этими непонятными, но всем знакомыми буквами скрывается важная часть существования индустриального общества. Ежегодно 14 октября по всему миру отмечает День стандартов. Праздник призван обратить внимание людей на важность единых стандартов в различных сферах деятельности человека. В 1946 в этот день в Лондоне открылась конференция национальный организаций по стандартизации. 25 стран, в том числе и СССР, приняли решение о создании Международной организации по стандартизации ISO. В 1970 году президент организации Фарук Сунтер из Турции предложил 14 октября отмечать Всемирный день стандартов, который подчеркнет важность стандартизации.14 октября в России отмечают неофициальный День работников заповедного дела - людей, которые сохраняют и приумножают "зеленое" богатство нашей страны. В России числится 110 заповедников, 56 национальных парков, 60 заказников и 17 памятников природы, в общей сложности за этими местами ухаживают 10 тысяч человек.Памятные датыВ 1843 году мир впервые услышал ту мелодию, которую мечтают услышать большинство девушек. В Потсдаме, на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь" по пьесе Уильяма Шекспира впервые прозвучал "Свадебный марш" Феликса Мендельсона.В 1851 году Пол Джулиус Рейтер основал одно из самых крупных информационных агентств – "Рейтер". Изначально редакция сообщала свежие новости с городской биржи, для их передачи из Лондона в Париж использовался телефонный кабель. Позже агентство расширило тематику и вскоре заработало репутацию самого оперативного новостного агрегатора. В частности, "Рейтер" стал первым, кто сообщил об убийстве американского президента Авраама Линкольна."Элементарно, Ватсон!" – в 1892 году мир впервые узнал о существовании гениального сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона. 14 октября английский писатель Артур Конан Дойл опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса". Холмс почти сразу же снискал всемирную славу благодаря своему уму, благородству и справедливости. Его по праву можно считать одним из самых популярных литературных героев. Кстати, по данным опросов британской социологической ассоциации, в среднем каждый пятый британец считает, что Шерлок Холмс реально существовал.В 1918 году в крымской столице состоялось торжественное открытие первого высшего учебного заведения региона – Таврического университета. Вуз прошел долгий путь и носил много имен: Крымский университет имени Фрунзе, Крымский государственный педагогический институт, Симферопольский государственный университет, а с конца 1999 года и по 2015 год он назывался Таврический национальный университет имени Вернадского. Инициатором создания первого высшего учебного заведения на полуострове стал ученый-филантроп, премьер-министр Крымского краевого правительства в 1919 году Соломон Крым. После присоединения Крыма к России университет стал площадкой для создания 10 в стране федерального университета (КФУ).В 1926 году в Лондоне в свет вышла первая книга Александра Алана Милна о Винни-Пухе. Этот медвежонок покорил мир, став всеобщим любимцем и настоящим брендом.Кто родился14 октября исполняется 181 год с рождения русского публициста, революционера-демократа, литературного критика Дмитрия Писарева. Его называли одним из самых выдающихся представителей 60-х годов того столетия. В своих работах он отрицал значение творчества Пушкина, Лермонтова и Гоголя, называя его "пройденной ступенью". Существует легенда, что Ленин был настолько вдохновлен стилем публициста, что взял с собой в Шушенское его портрет.В 1890 году родился американский военный и государственный деятель, 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр. Его приход ознаменовал маленькую победу республиканцев после 20 лет непрерывного правления демократов, в государственной политике Штатов началась новая история.В 1934 году родился советский, российский и израильский актер, режиссер театра и кино, сценарист Михаил Козаков, знаменитый своими ролям в фильмах "Покровские ворота", "Любовь-морковь", "Борис Годунов", "Человек-амфибия" и др. В 1957 году он удостоился Государственной премии СССР, а 1980-е годы получил звание Народного артиста РСФСР.14 октября родились советский и российский модельер Валентин Юдашкин, советский и российский футболист Виктор Онопко, американский певец Ашер и другие.

https://crimea.ria.ru/20220103/1104760693.html

https://crimea.ria.ru/20201014/1117470960.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты