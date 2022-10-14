Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221014/kakoy-segodnya-prazdnik-14-oktyabrya-1121119628.html
Какой сегодня праздник: 14 октября
Какой сегодня праздник: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Какой сегодня праздник: 14 октября
Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире говорят о важности стандартов, а еще в этот день "родились" Винни-Пух и сыщик Шерлок Холмс. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T00:00
2022-10-14T00:00
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111747/27/1117472700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7280c65bb897e801a11fdbaad0a10862.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире говорят о важности стандартов, а еще в этот день "родились" Винни-Пух и сыщик Шерлок Холмс.Что празднуют в миреПравославные верующие 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы (в народе - Покров день). Покров относится к числу Великих праздников. На Руси в этот день было принято искать знаки, которые укажут на счастливую семейную жизнь, девушки молились о благополучном браке. Кроме этого, считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень. Предполагалось, что если на Покров будет осенняя грязь, то через месяц пойдет сильный снег, а если нет – морозы наступят позже.ГОСТ, СанПиН, GMP – за этими непонятными, но всем знакомыми буквами скрывается важная часть существования индустриального общества. Ежегодно 14 октября по всему миру отмечает День стандартов. Праздник призван обратить внимание людей на важность единых стандартов в различных сферах деятельности человека. В 1946 в этот день в Лондоне открылась конференция национальный организаций по стандартизации. 25 стран, в том числе и СССР, приняли решение о создании Международной организации по стандартизации ISO. В 1970 году президент организации Фарук Сунтер из Турции предложил 14 октября отмечать Всемирный день стандартов, который подчеркнет важность стандартизации.14 октября в России отмечают неофициальный День работников заповедного дела - людей, которые сохраняют и приумножают "зеленое" богатство нашей страны. В России числится 110 заповедников, 56 национальных парков, 60 заказников и 17 памятников природы, в общей сложности за этими местами ухаживают 10 тысяч человек.Памятные датыВ 1843 году мир впервые услышал ту мелодию, которую мечтают услышать большинство девушек. В Потсдаме, на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь" по пьесе Уильяма Шекспира впервые прозвучал "Свадебный марш" Феликса Мендельсона.В 1851 году Пол Джулиус Рейтер основал одно из самых крупных информационных агентств – "Рейтер". Изначально редакция сообщала свежие новости с городской биржи, для их передачи из Лондона в Париж использовался телефонный кабель. Позже агентство расширило тематику и вскоре заработало репутацию самого оперативного новостного агрегатора. В частности, "Рейтер" стал первым, кто сообщил об убийстве американского президента Авраама Линкольна."Элементарно, Ватсон!" – в 1892 году мир впервые узнал о существовании гениального сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона. 14 октября английский писатель Артур Конан Дойл опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса". Холмс почти сразу же снискал всемирную славу благодаря своему уму, благородству и справедливости. Его по праву можно считать одним из самых популярных литературных героев. Кстати, по данным опросов британской социологической ассоциации, в среднем каждый пятый британец считает, что Шерлок Холмс реально существовал.В 1918 году в крымской столице состоялось торжественное открытие первого высшего учебного заведения региона – Таврического университета. Вуз прошел долгий путь и носил много имен: Крымский университет имени Фрунзе, Крымский государственный педагогический институт, Симферопольский государственный университет, а с конца 1999 года и по 2015 год он назывался Таврический национальный университет имени Вернадского. Инициатором создания первого высшего учебного заведения на полуострове стал ученый-филантроп, премьер-министр Крымского краевого правительства в 1919 году Соломон Крым. После присоединения Крыма к России университет стал площадкой для создания 10 в стране федерального университета (КФУ).В 1926 году в Лондоне в свет вышла первая книга Александра Алана Милна о Винни-Пухе. Этот медвежонок покорил мир, став всеобщим любимцем и настоящим брендом.Кто родился14 октября исполняется 181 год с рождения русского публициста, революционера-демократа, литературного критика Дмитрия Писарева. Его называли одним из самых выдающихся представителей 60-х годов того столетия. В своих работах он отрицал значение творчества Пушкина, Лермонтова и Гоголя, называя его "пройденной ступенью". Существует легенда, что Ленин был настолько вдохновлен стилем публициста, что взял с собой в Шушенское его портрет.В 1890 году родился американский военный и государственный деятель, 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр. Его приход ознаменовал маленькую победу республиканцев после 20 лет непрерывного правления демократов, в государственной политике Штатов началась новая история.В 1934 году родился советский, российский и израильский актер, режиссер театра и кино, сценарист Михаил Козаков, знаменитый своими ролям в фильмах "Покровские ворота", "Любовь-морковь", "Борис Годунов", "Человек-амфибия" и др. В 1957 году он удостоился Государственной премии СССР, а 1980-е годы получил звание Народного артиста РСФСР.14 октября родились советский и российский модельер Валентин Юдашкин, советский и российский футболист Виктор Онопко, американский певец Ашер и другие.
https://crimea.ria.ru/20220103/1104760693.html
https://crimea.ria.ru/20201014/1117470960.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111747/27/1117472700_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_90f627ac63416d2e14894abd55f3f649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 14 октября

Что празднуют в России и в мире в пятницу, 14 октября

00:00 14.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019) на скамейке с фигуркой Винни-Пуха
Участники Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019) на скамейке с фигуркой Винни-Пуха - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, в мире говорят о важности стандартов, а еще в этот день "родились" Винни-Пух и сыщик Шерлок Холмс.
Что празднуют в мире
Православные верующие 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы (в народе - Покров день). Покров относится к числу Великих праздников. На Руси в этот день было принято искать знаки, которые укажут на счастливую семейную жизнь, девушки молились о благополучном браке. Кроме этого, считалось, что в этот день заканчивается климатическая осень. Предполагалось, что если на Покров будет осенняя грязь, то через месяц пойдет сильный снег, а если нет – морозы наступят позже.
ГОСТ, СанПиН, GMP – за этими непонятными, но всем знакомыми буквами скрывается важная часть существования индустриального общества. Ежегодно 14 октября по всему миру отмечает День стандартов. Праздник призван обратить внимание людей на важность единых стандартов в различных сферах деятельности человека. В 1946 в этот день в Лондоне открылась конференция национальный организаций по стандартизации. 25 стран, в том числе и СССР, приняли решение о создании Международной организации по стандартизации ISO. В 1970 году президент организации Фарук Сунтер из Турции предложил 14 октября отмечать Всемирный день стандартов, который подчеркнет важность стандартизации.
14 октября в России отмечают неофициальный День работников заповедного дела - людей, которые сохраняют и приумножают "зеленое" богатство нашей страны. В России числится 110 заповедников, 56 национальных парков, 60 заказников и 17 памятников природы, в общей сложности за этими местами ухаживают 10 тысяч человек.
Кадр из кинофильма Человек-амфибия. В роли Гуттиэре - Анастасия Вертинская, в роли Ихтиандра - Владимир Коренев. - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 09:37
"Человек-амфибия": 60 лет фильму, снятому в Крыму
Памятные даты
В 1843 году мир впервые услышал ту мелодию, которую мечтают услышать большинство девушек. В Потсдаме, на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь" по пьесе Уильяма Шекспира впервые прозвучал "Свадебный марш" Феликса Мендельсона.
В 1851 году Пол Джулиус Рейтер основал одно из самых крупных информационных агентств – "Рейтер". Изначально редакция сообщала свежие новости с городской биржи, для их передачи из Лондона в Париж использовался телефонный кабель. Позже агентство расширило тематику и вскоре заработало репутацию самого оперативного новостного агрегатора. В частности, "Рейтер" стал первым, кто сообщил об убийстве американского президента Авраама Линкольна.
"Элементарно, Ватсон!" – в 1892 году мир впервые узнал о существовании гениального сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона. 14 октября английский писатель Артур Конан Дойл опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса". Холмс почти сразу же снискал всемирную славу благодаря своему уму, благородству и справедливости. Его по праву можно считать одним из самых популярных литературных героев. Кстати, по данным опросов британской социологической ассоциации, в среднем каждый пятый британец считает, что Шерлок Холмс реально существовал.
В 1918 году в крымской столице состоялось торжественное открытие первого высшего учебного заведения региона – Таврического университета. Вуз прошел долгий путь и носил много имен: Крымский университет имени Фрунзе, Крымский государственный педагогический институт, Симферопольский государственный университет, а с конца 1999 года и по 2015 год он назывался Таврический национальный университет имени Вернадского. Инициатором создания первого высшего учебного заведения на полуострове стал ученый-филантроп, премьер-министр Крымского краевого правительства в 1919 году Соломон Крым. После присоединения Крыма к России университет стал площадкой для создания 10 в стране федерального университета (КФУ).
В 1926 году в Лондоне в свет вышла первая книга Александра Алана Милна о Винни-Пухе. Этот медвежонок покорил мир, став всеобщим любимцем и настоящим брендом.
Американский немой фильм Шерлок Холмс 1916 года и Уильям Джиллетт в роли известного детектива.
14 октября 2020, 07:05Фотоленты
День рождения Холмса: самые заметные экранизации всех времен и народов
Кто родился
14 октября исполняется 181 год с рождения русского публициста, революционера-демократа, литературного критика Дмитрия Писарева. Его называли одним из самых выдающихся представителей 60-х годов того столетия. В своих работах он отрицал значение творчества Пушкина, Лермонтова и Гоголя, называя его "пройденной ступенью". Существует легенда, что Ленин был настолько вдохновлен стилем публициста, что взял с собой в Шушенское его портрет.
В 1890 году родился американский военный и государственный деятель, 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр. Его приход ознаменовал маленькую победу республиканцев после 20 лет непрерывного правления демократов, в государственной политике Штатов началась новая история.
В 1934 году родился советский, российский и израильский актер, режиссер театра и кино, сценарист Михаил Козаков, знаменитый своими ролям в фильмах "Покровские ворота", "Любовь-морковь", "Борис Годунов", "Человек-амфибия" и др. В 1957 году он удостоился Государственной премии СССР, а 1980-е годы получил звание Народного артиста РСФСР.
14 октября родились советский и российский модельер Валентин Юдашкин, советский и российский футболист Виктор Онопко, американский певец Ашер и другие.
 
Праздники и памятные даты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Осадков не ожидается: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 14 октября
23:49ПАСЕ обвинила российские партии в "пособничестве терроризму" - резолюция
23:31Арестованы пятеро фигурантов дела о теракте на Крымском мосту - СМИ
23:09НАТО проведет стратегические ядерные учения
22:53Пролив Босфор закрыт для судоходства
22:05Главные события и заявления дня: 13 октября
21:39Сербия готова к усилению давления из-за отказа вводить санкции против РФ
21:13Как работает переправа через Днепр в Херсоне
20:50В Белгородской области ВСУ попали в склад боеприпасов: жителей эвакуируют
20:39Идею создания газового хаба в Турции обсудят с покупателями - Песков
20:21В Калужской области владельцев дронов обязали предупреждать об их запуске
19:55Крым передал в зону СВО 21 машину скорой помощи – Минздрав
19:31Крым получит 996 миллионов рублей на ежемесячные детские выплаты
19:20В бой с верой: как церковь сплотила россиян в период СВО
19:12Дети участников СВО зачислены в кадетский корпус СК РФ в Севастополе
18:57Беспрецедентный масштаб: подсчитана доля воюющего на Украине оружия НАТО
18:36Плавучие краны готовы заменить поврежденные пролеты Крымского моста
18:22Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин
18:10Зеленский хочет отменить безвиз с Белоруссией
Лента новостейМолния