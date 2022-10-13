https://crimea.ria.ru/20221013/rnkb-uzhe-400-zavedeniy-obschepita-ispolzuyut-servis-elektronnykh-chaevykh-1124855606.html
РНКБ: уже 400 заведений общепита используют сервис электронных чаевых
РНКБ: уже 400 заведений общепита используют сервис электронных чаевых - РИА Новости Крым, 13.10.2022
РНКБ: уже 400 заведений общепита используют сервис электронных чаевых
За 2,5 месяца с момента запуска РНКБ Банком (ПАО) совместно с платежной системой "Мир" сервиса электронных чаевых в Крыму и Краснодарском крае сотрудники... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T12:57
2022-10-13T12:57
2022-10-13T12:57
рнкб (пао)
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За 2,5 месяца с момента запуска РНКБ Банком (ПАО) совместно с платежной системой "Мир" сервиса электронных чаевых в Крыму и Краснодарском крае сотрудники местных кафе и ресторанов получили от гостей более 2 миллионов рублей в рамках безналичных поощрений, сообщает банк.В настоящее время сервисом безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников пользуются уже около 400 заведений общественного питания на территории Крыма. Сервис позволяет объединить оплату счёта и чаевые официанту в одном платеже, при этом размер чаевых регулируется клиентом самостоятельно.Безналичные чаевые клиенты чаще всего оставляют сотрудникам кафе и ресторанов в Ялте, Симферополе, Севастополе. Максимальная сумма безналичных чаевых, перечисленная гостем заведения, составила более 8 тысяч рублей. Также посетители кафе в сентябре оставляли чаевые на суммы более 4 тысяч и более 6 тысяч рублей. Сервис электронных чаевых действует с использованием карт российских банков.В банке отметили, что поступления электронных чаевых на карты официантов банк приравнивает к официальному доходу.
https://crimea.ria.ru/20221005/kolichestvo-platezhey-v-mobilnom-prilozhenii-rnkb-prevysilo-500-tys-v-den-1124723121.html
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рнкб (пао), общество, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За 2,5 месяца с момента запуска РНКБ Банком (ПАО) совместно с платежной системой "Мир" сервиса электронных чаевых в Крыму и Краснодарском крае сотрудники местных кафе и ресторанов получили от гостей более 2 миллионов рублей в рамках безналичных поощрений, сообщает банк.
В настоящее время сервисом безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников пользуются уже около 400 заведений общественного питания на территории Крыма. Сервис позволяет объединить оплату счёта и чаевые официанту в одном платеже, при этом размер чаевых регулируется клиентом самостоятельно.
Безналичные чаевые клиенты чаще всего оставляют сотрудникам кафе и ресторанов в Ялте, Симферополе, Севастополе. Максимальная сумма безналичных чаевых, перечисленная гостем заведения, составила более 8 тысяч рублей. Также посетители кафе в сентябре оставляли чаевые на суммы более 4 тысяч и более 6 тысяч рублей. Сервис электронных чаевых действует с использованием карт российских банков.
В банке отметили, что поступления электронных чаевых на карты официантов банк приравнивает к официальному доходу.