Рейтинг@Mail.ru
РНКБ: уже 400 заведений общепита используют сервис электронных чаевых - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221013/rnkb-uzhe-400-zavedeniy-obschepita-ispolzuyut-servis-elektronnykh-chaevykh-1124855606.html
РНКБ: уже 400 заведений общепита используют сервис электронных чаевых
РНКБ: уже 400 заведений общепита используют сервис электронных чаевых - РИА Новости Крым, 13.10.2022
РНКБ: уже 400 заведений общепита используют сервис электронных чаевых
За 2,5 месяца с момента запуска РНКБ Банком (ПАО) совместно с платежной системой "Мир" сервиса электронных чаевых в Крыму и Краснодарском крае сотрудники... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T12:57
2022-10-13T12:57
рнкб (пао)
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123389065_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3b96d96be16072e038bf02415f64647b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За 2,5 месяца с момента запуска РНКБ Банком (ПАО) совместно с платежной системой "Мир" сервиса электронных чаевых в Крыму и Краснодарском крае сотрудники местных кафе и ресторанов получили от гостей более 2 миллионов рублей в рамках безналичных поощрений, сообщает банк.В настоящее время сервисом безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников пользуются уже около 400 заведений общественного питания на территории Крыма. Сервис позволяет объединить оплату счёта и чаевые официанту в одном платеже, при этом размер чаевых регулируется клиентом самостоятельно.Безналичные чаевые клиенты чаще всего оставляют сотрудникам кафе и ресторанов в Ялте, Симферополе, Севастополе. Максимальная сумма безналичных чаевых, перечисленная гостем заведения, составила более 8 тысяч рублей. Также посетители кафе в сентябре оставляли чаевые на суммы более 4 тысяч и более 6 тысяч рублей. Сервис электронных чаевых действует с использованием карт российских банков.В банке отметили, что поступления электронных чаевых на карты официантов банк приравнивает к официальному доходу.
https://crimea.ria.ru/20221005/kolichestvo-platezhey-v-mobilnom-prilozhenii-rnkb-prevysilo-500-tys-v-den-1124723121.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123389065_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_34216cbdde33708ff203cef65ff1cc0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), общество, экономика

РНКБ: уже 400 заведений общепита используют сервис электронных чаевых

12:57 13.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За 2,5 месяца с момента запуска РНКБ Банком (ПАО) совместно с платежной системой "Мир" сервиса электронных чаевых в Крыму и Краснодарском крае сотрудники местных кафе и ресторанов получили от гостей более 2 миллионов рублей в рамках безналичных поощрений, сообщает банк.
В настоящее время сервисом безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников пользуются уже около 400 заведений общественного питания на территории Крыма. Сервис позволяет объединить оплату счёта и чаевые официанту в одном платеже, при этом размер чаевых регулируется клиентом самостоятельно.
Безналичные чаевые клиенты чаще всего оставляют сотрудникам кафе и ресторанов в Ялте, Симферополе, Севастополе. Максимальная сумма безналичных чаевых, перечисленная гостем заведения, составила более 8 тысяч рублей. Также посетители кафе в сентябре оставляли чаевые на суммы более 4 тысяч и более 6 тысяч рублей. Сервис электронных чаевых действует с использованием карт российских банков.
В банке отметили, что поступления электронных чаевых на карты официантов банк приравнивает к официальному доходу.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 12:56
Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день
РНКБ (ПАО)ОбществоЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:05Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на ряде направлений
14:46Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона
14:34Из Крыма в Ростовскую область открыли новый маршрут
14:09На Керченской переправе выросло время ожидания паромов для грузовиков
14:02Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать цены
13:54Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту
13:39СК установил имена расстреливавших мирное население Донбасса боевиков
13:34В Белгороде эвакуируют жильцов поврежденного дома – власти
13:32Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский
13:26ВСУ обстреляли школу в Белгородской области
13:06В России хотят создать медкомиссии для мобилизованных - СПЧ
12:59ВСУ обстреляли Белгород: есть разрушения в жилом доме
12:57РНКБ: уже 400 заведений общепита используют сервис электронных чаевых
12:50Пенсии будут расти на тысячу рублей ежегодно – Минтруд
12:31Когда Белоруссия начнет воевать – Совбез республики
12:20Как ответит Запад в случае ядерной атаки против Украины - Боррель
12:20Перейдут ли школы Крыма на удаленку из-за лжеминеров – Аксенов
12:13На юге Калужской области сбили беспилотник
12:02Кирпичом по голове: в Симферополе рецидивист покалечил знакомого
11:39"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана
Лента новостейМолния