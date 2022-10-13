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НАТО проведет стратегические ядерные учения - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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НАТО проведет стратегические ядерные учения
НАТО проведет стратегические ядерные учения - РИА Новости Крым, 13.10.2022
НАТО проведет стратегические ядерные учения
В Белом доме приняли решение провести стратегические ядерные учения Североатлантического альянса в 600 милях от границ РФ. Об этом заявил координатор по... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T23:09
2022-10-13T23:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Белом доме приняли решение провести стратегические ядерные учения Североатлантического альянса в 600 милях от границ РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.По его словам, в учениях примут участие 14 стран НАТО, планировались они "задолго” до начала конфликта на Украине 24 февраля и "не связаны ни с какими реальными мировыми событиями или с тем, что делает Россия”, заверил Кирби.В четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад не будет применять ядерное оружие в качестве ответа на гипотетическую ядерную атаку против Украины.Тактическое ядерное оружие: что есть у России &gt;&gt;Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на российскую территорию и, не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета. При этом некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия. В этой связи Путин заверил, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. Российский лидер подчеркнул, что это не блеф.
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нато, российская федерация (россия, рф), сша, политика
НАТО проведет стратегические ядерные учения

Белый дом: стратегические ядерные учения НАТО пройдут в 600 милях от границ РФ

23:09 13.10.2022
 
© CC0 / NATO photo by NIC Edouard Bocquet /Учения НАТО
Учения НАТО
© CC0 / NATO photo by NIC Edouard Bocquet /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Белом доме приняли решение провести стратегические ядерные учения Североатлантического альянса в 600 милях от границ РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"НАТО проведет свои стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль (965,6 км) от границ РФ", – цитирует Кирби РИА Новости. При этом отмечается, что альянс не планирует задействовать реальные боеприпасы.

По его словам, в учениях примут участие 14 стран НАТО, планировались они "задолго” до начала конфликта на Украине 24 февраля и "не связаны ни с какими реальными мировыми событиями или с тем, что делает Россия”, заверил Кирби.
В четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад не будет применять ядерное оружие в качестве ответа на гипотетическую ядерную атаку против Украины.
Тактическое ядерное оружие: что есть у России >>
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на российскую территорию и, не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета. При этом некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия. В этой связи Путин заверил, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. Российский лидер подчеркнул, что это не блеф.
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