https://crimea.ria.ru/20221013/nato-provedet-strategicheskie-yadernye-ucheniya-1124868653.html

НАТО проведет стратегические ядерные учения

НАТО проведет стратегические ядерные учения - РИА Новости Крым, 13.10.2022

НАТО проведет стратегические ядерные учения

В Белом доме приняли решение провести стратегические ядерные учения Североатлантического альянса в 600 милях от границ РФ. Об этом заявил координатор по... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T23:09

2022-10-13T23:09

2022-10-13T23:09

нато

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сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Белом доме приняли решение провести стратегические ядерные учения Североатлантического альянса в 600 милях от границ РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.По его словам, в учениях примут участие 14 стран НАТО, планировались они "задолго” до начала конфликта на Украине 24 февраля и "не связаны ни с какими реальными мировыми событиями или с тем, что делает Россия”, заверил Кирби.В четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад не будет применять ядерное оружие в качестве ответа на гипотетическую ядерную атаку против Украины.Тактическое ядерное оружие: что есть у России >>Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на российскую территорию и, не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета. При этом некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия. В этой связи Путин заверил, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. Российский лидер подчеркнул, что это не блеф.

https://crimea.ria.ru/20221011/razmestyat-li-ssha-svoe-yadernoe-oruzhie-v-polshe-1124821463.html

российская федерация (россия, рф)

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, российская федерация (россия, рф), сша, политика