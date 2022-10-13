https://crimea.ria.ru/20221013/nato-provedet-strategicheskie-yadernye-ucheniya-1124868653.html
НАТО проведет стратегические ядерные учения
НАТО проведет стратегические ядерные учения - РИА Новости Крым, 13.10.2022
НАТО проведет стратегические ядерные учения
В Белом доме приняли решение провести стратегические ядерные учения Североатлантического альянса в 600 милях от границ РФ. Об этом заявил координатор по... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T23:09
2022-10-13T23:09
2022-10-13T23:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Белом доме приняли решение провести стратегические ядерные учения Североатлантического альянса в 600 милях от границ РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.По его словам, в учениях примут участие 14 стран НАТО, планировались они "задолго” до начала конфликта на Украине 24 февраля и "не связаны ни с какими реальными мировыми событиями или с тем, что делает Россия”, заверил Кирби.В четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад не будет применять ядерное оружие в качестве ответа на гипотетическую ядерную атаку против Украины.Тактическое ядерное оружие: что есть у России >>Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на российскую территорию и, не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета. При этом некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия. В этой связи Путин заверил, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. Российский лидер подчеркнул, что это не блеф.
https://crimea.ria.ru/20221011/razmestyat-li-ssha-svoe-yadernoe-oruzhie-v-polshe-1124821463.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, российская федерация (россия, рф), сша, политика
НАТО проведет стратегические ядерные учения
Белый дом: стратегические ядерные учения НАТО пройдут в 600 милях от границ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Белом доме приняли решение провести стратегические ядерные учения Североатлантического альянса в 600 милях от границ РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"НАТО проведет свои стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль (965,6 км) от границ РФ", – цитирует Кирби РИА Новости. При этом отмечается, что альянс не планирует задействовать реальные боеприпасы.
По его словам, в учениях примут участие 14 стран НАТО, планировались они "задолго” до начала конфликта на Украине 24 февраля и "не связаны ни с какими реальными мировыми событиями или с тем, что делает Россия”, заверил Кирби.
В четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил
, что Запад не будет применять ядерное оружие в качестве ответа на гипотетическую ядерную атаку против Украины.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на российскую территорию и, не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета. При этом некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия. В этой связи Путин заверил, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. Российский лидер подчеркнул, что это не блеф.