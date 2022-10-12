https://crimea.ria.ru/20221012/rossiya-uvelichit-obemy-eksporta-uglya--minenergo-1124834461.html

Россия увеличит объемы экспорта угля – Минэнерго

Россия увеличит объемы экспорта угля – Минэнерго - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Россия увеличит объемы экспорта угля – Минэнерго

Россия будет увеличивать экспорт угля, используя весь логистический потенциал. Об этом, выступая на Российской энергетической неделе, заявил замминистра... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T11:46

2022-10-12T11:46

2022-10-12T11:46

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Россия будет увеличивать экспорт угля, используя весь логистический потенциал. Об этом, выступая на Российской энергетической неделе, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников, его цитирует РИА Новости.По словам Мочальникова, российский уголь востребован, и наращивать его экспорт, несмотря на возможности логистики в условиях санкций и ограничений, реально уже через год.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская угольная отрасль, несмотря на западные санкции и связанные с ними беспрецедентные ограничения, демонстрирует высокую степень устойчивости.В конце августа председатель совета директоров группы компаний "Маршал" Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Горохов заявил, что предприятия Донбасса способны заменить ряд ключевых позиций, ушедших с российского рынка из-за санкций. В частности, машиностроительная отрасль республики готова производить и поставлять технику и комплектующие для угольной промышленности, а также горнорудной, металлургической, энергетической и химической.

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российская федерация (россия, рф)