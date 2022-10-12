https://crimea.ria.ru/20221012/rossiya-uvelichit-obemy-eksporta-uglya--minenergo-1124834461.html
Россия увеличит объемы экспорта угля – Минэнерго
Россия увеличит объемы экспорта угля – Минэнерго - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Россия увеличит объемы экспорта угля – Минэнерго
Россия будет увеличивать экспорт угля, используя весь логистический потенциал. Об этом, выступая на Российской энергетической неделе, заявил замминистра... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T11:46
2022-10-12T11:46
2022-10-12T11:46
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Россия будет увеличивать экспорт угля, используя весь логистический потенциал. Об этом, выступая на Российской энергетической неделе, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников, его цитирует РИА Новости.По словам Мочальникова, российский уголь востребован, и наращивать его экспорт, несмотря на возможности логистики в условиях санкций и ограничений, реально уже через год.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская угольная отрасль, несмотря на западные санкции и связанные с ними беспрецедентные ограничения, демонстрирует высокую степень устойчивости.В конце августа председатель совета директоров группы компаний "Маршал" Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Горохов заявил, что предприятия Донбасса способны заменить ряд ключевых позиций, ушедших с российского рынка из-за санкций. В частности, машиностроительная отрасль республики готова производить и поставлять технику и комплектующие для угольной промышленности, а также горнорудной, металлургической, энергетической и химической.
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, российская федерация (россия, рф)
Россия увеличит объемы экспорта угля – Минэнерго
Замминистра энергетики РФ Мочальников: Россия будет увеличивать экспорт угля с 2024 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Россия будет увеличивать экспорт угля, используя весь логистический потенциал. Об этом, выступая на Российской энергетической неделе, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников, его цитирует РИА Новости.
По словам Мочальникова, российский уголь востребован, и наращивать его экспорт, несмотря на возможности логистики в условиях санкций и ограничений, реально уже через год.
"Скорее всего, в 2023 году мы, конечно, не достигнем тех параметров, которые были в 2022 году. Но с 2024 года и на следующие пять лет мы будем стабильно прирастать и, соответственно, все те возможности, которые предоставят нам логистические ограничения, будут заполнены углем на 100%", – сказал Мочальников.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская угольная отрасль, несмотря на западные санкции и связанные с ними беспрецедентные ограничения, демонстрирует высокую степень устойчивости.
В конце августа председатель совета директоров группы компаний "Маршал" Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Горохов заявил
, что предприятия Донбасса способны заменить ряд ключевых позиций, ушедших с российского рынка из-за санкций. В частности, машиностроительная отрасль республики готова производить и поставлять технику и комплектующие для угольной промышленности, а также горнорудной, металлургической, энергетической и химической.