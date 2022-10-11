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МВФ сделал прогноз для российской экономики на 2022 – 2023 годы - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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МВФ сделал прогноз для российской экономики на 2022 – 2023 годы
МВФ сделал прогноз для российской экономики на 2022 – 2023 годы - РИА Новости Крым, 11.10.2022
МВФ сделал прогноз для российской экономики на 2022 – 2023 годы
Международный валютный фонд вновь улучшил свою оценку динамики российской экономики в 2022 – 2023 гг. Данные приведены в октябрьском докладе МВФ, их приводит... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T18:31
2022-10-11T18:34
экономика
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Международный валютный фонд вновь улучшил свою оценку динамики российской экономики в 2022 – 2023 гг. Данные приведены в октябрьском докладе МВФ, их приводит РИА Новости.Согласно отчету, в 2022 году российскую экономику ожидает спад на 3,4% вместо прежде прогнозированных 6%. А в 2023 году – 2,3%, а не 3,5%, как отмечалось ранее в июльском прогнозе.Напомним, в первый месяц 2022 года, до начала СВО и введения западных санкций, МВФ прогнозировал рост экономики России в 2022 году на 2,8%, а в 2023 году на 2,1%.В свою очередь, Минэкономразвития РФ ожидает снижение ВВП на 2,9% – в текущем году и на 0,8% – в 2023-м.Глава министерства Максим Решетников, комментируя на минувшей неделе прогноз Всемирного банка по спаду российской экономики в 2022 году на 4,5%, отметил, что такие прогнозы не учитывают уже реализуемые и планируемые сегодня стратегические меры правительства РФ, потому являются слишком консервативными. По его словам, в 2024 году экономика России преодолеет спад и продемонстрирует рост за счет как потребительского, так и инвестиционного внутреннего спроса.Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал, насколько сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России.
https://crimea.ria.ru/20221007/putin-prizval-sng-aktivnee-perekhodit-na-natsvalyuty-vo-vzaimoraschetakh-1124753328.html
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экономика, российская федерация (россия, рф), санкции против россии
МВФ сделал прогноз для российской экономики на 2022 – 2023 годы

МВФ улучшил прогноз по российской экономике на 2022 – 2023 годы

18:31 11.10.2022 (обновлено: 18:34 11.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Международный валютный фонд вновь улучшил свою оценку динамики российской экономики в 2022 – 2023 гг. Данные приведены в октябрьском докладе МВФ, их приводит РИА Новости.
Согласно отчету, в 2022 году российскую экономику ожидает спад на 3,4% вместо прежде прогнозированных 6%. А в 2023 году – 2,3%, а не 3,5%, как отмечалось ранее в июльском прогнозе.
Уровень инфляции в России, который в нынешнем году ожидаемо составит 13,8%, в 2023-м, по оценкам экспертов, снизится до 5%. А безработица составит 4% и 4,3% в текущем и будущем годах соответственно.
Напомним, в первый месяц 2022 года, до начала СВО и введения западных санкций, МВФ прогнозировал рост экономики России в 2022 году на 2,8%, а в 2023 году на 2,1%.
В свою очередь, Минэкономразвития РФ ожидает снижение ВВП на 2,9% – в текущем году и на 0,8% – в 2023-м.
Глава министерства Максим Решетников, комментируя на минувшей неделе прогноз Всемирного банка по спаду российской экономики в 2022 году на 4,5%, отметил, что такие прогнозы не учитывают уже реализуемые и планируемые сегодня стратегические меры правительства РФ, потому являются слишком консервативными. По его словам, в 2024 году экономика России преодолеет спад и продемонстрирует рост за счет как потребительского, так и инвестиционного внутреннего спроса.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал, насколько сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России.
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