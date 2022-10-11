https://crimea.ria.ru/20221011/mvf-sdelal-prognoz-dlya-rossiyskoy-ekonomike-na-2022--2023-gody--1124825806.html

МВФ сделал прогноз для российской экономики на 2022 – 2023 годы

МВФ сделал прогноз для российской экономики на 2022 – 2023 годы - РИА Новости Крым, 11.10.2022

МВФ сделал прогноз для российской экономики на 2022 – 2023 годы

Международный валютный фонд вновь улучшил свою оценку динамики российской экономики в 2022 – 2023 гг. Данные приведены в октябрьском докладе МВФ, их приводит... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T18:31

2022-10-11T18:31

2022-10-11T18:34

экономика

российская федерация (россия, рф)

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Международный валютный фонд вновь улучшил свою оценку динамики российской экономики в 2022 – 2023 гг. Данные приведены в октябрьском докладе МВФ, их приводит РИА Новости.Согласно отчету, в 2022 году российскую экономику ожидает спад на 3,4% вместо прежде прогнозированных 6%. А в 2023 году – 2,3%, а не 3,5%, как отмечалось ранее в июльском прогнозе.Напомним, в первый месяц 2022 года, до начала СВО и введения западных санкций, МВФ прогнозировал рост экономики России в 2022 году на 2,8%, а в 2023 году на 2,1%.В свою очередь, Минэкономразвития РФ ожидает снижение ВВП на 2,9% – в текущем году и на 0,8% – в 2023-м.Глава министерства Максим Решетников, комментируя на минувшей неделе прогноз Всемирного банка по спаду российской экономики в 2022 году на 4,5%, отметил, что такие прогнозы не учитывают уже реализуемые и планируемые сегодня стратегические меры правительства РФ, потому являются слишком консервативными. По его словам, в 2024 году экономика России преодолеет спад и продемонстрирует рост за счет как потребительского, так и инвестиционного внутреннего спроса.Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал, насколько сильно диверсии на "Северных потоках" ударят по бюджету России.

https://crimea.ria.ru/20221007/putin-prizval-sng-aktivnee-perekhodit-na-natsvalyuty-vo-vzaimoraschetakh-1124753328.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российская федерация (россия, рф), санкции против россии