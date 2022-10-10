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Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры
Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры
В результате ударов ВС РФ в восьми регионах Украины повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T12:47
2022-10-10T12:47
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В результате ударов ВС РФ в восьми регионах Украины повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.О ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры сообщили власти сразу нескольких украинских городов.Советник руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о повреждении Киевской ТЭЦ.Ранее мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что город полностью обесточен, подача воды прекращена, остановлен метрополитен. Во Львове "в результате взрыва на одном из объектов критической инфраструктуры" также приостановлена работа городских ТЭЦ, об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил об отсутствии света и воды после ракетных ударов, по его словам, в городе не работает электротранспорт и светофоры. О возможных сбоях в электрообеспечении из-за ударов предупредил и глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец.Украинский энергетический оператор "Укрэнерго" предупредил о возможных отключениях электроэнергии по всей стране из-за повреждения критических объектов в результате ракетных ударов.Украинская железная дорога уже сообщила о задержке поездов.Утром 10 октября президент Украины сообщил, что воздушная тревога объявлена по всей стране.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, специальная военная операция рф на украине
Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры

Украинские власти сообщают о поражении ВС РФ критической инфраструктуры в стране

12:47 10.10.2022
 
© Фото : DogvillanВид на город Кривой Рог. Архивное фото
Вид на город Кривой Рог. Архивное фото
© Фото : Dogvillan
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В результате ударов ВС РФ в восьми регионах Украины повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Сейчас часть областей обесточены", – написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
О ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры сообщили власти сразу нескольких украинских городов.
Советник руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о повреждении Киевской ТЭЦ.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что город полностью обесточен, подача воды прекращена, остановлен метрополитен. Во Львове "в результате взрыва на одном из объектов критической инфраструктуры" также приостановлена работа городских ТЭЦ, об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил об отсутствии света и воды после ракетных ударов, по его словам, в городе не работает электротранспорт и светофоры. О возможных сбоях в электрообеспечении из-за ударов предупредил и глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец.
Украинский энергетический оператор "Укрэнерго" предупредил о возможных отключениях электроэнергии по всей стране из-за повреждения критических объектов в результате ракетных ударов.
Украинская железная дорога уже сообщила о задержке поездов.
Утром 10 октября президент Украины сообщил, что воздушная тревога объявлена по всей стране.
 
УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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