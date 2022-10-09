https://crimea.ria.ru/20221009/pribyvayuschikh-iz-kryma-v-port-kavkaz-besplatno-vezut-v-anapu-i-krasnodar-1124791586.html

Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно везут в Анапу и Краснодар

Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно везут в Анапу и Краснодар - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно везут в Анапу и Краснодар

Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" пассажиров далее везут — в Анапу и Краснодар — на автобусах бесплатно. Об этом везут портал Объясняем. РФ. РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T12:31

2022-10-09T12:31

2022-10-09T12:31

чп на крымском мосту

крымский мост

крым

кубань

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" пассажиров далее везут — в Анапу и Краснодар — на автобусах бесплатно. Об этом везут портал Объясняем. РФ.Кроме того, для пассажиров, прибывающих в Крым по железной дороге, организован бесплатный трансфер к гостиницам, для тех, кто покидает полуостров - бесплатная доставка до вокзала.Доставку организовала подведомственная Минтрансу "Единая транспортная дирекция", уточняется на портале. Также сообщается, что в ближайшее время будет восстановлено движение пригородных поездов.В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.

https://crimea.ria.ru/20221009/kogda-vosstanovyat-prigorodnoe-soobschenie-po-krymskomu-mostu--mintrans-1124791163.html

крымский мост

крым

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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