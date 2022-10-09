https://crimea.ria.ru/20221009/pribyvayuschikh-iz-kryma-v-port-kavkaz-besplatno-vezut-v-anapu-i-krasnodar-1124791586.html
Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно везут в Анапу и Краснодар
Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно везут в Анапу и Краснодар - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно везут в Анапу и Краснодар
Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" пассажиров далее везут — в Анапу и Краснодар — на автобусах бесплатно. Об этом везут портал Объясняем. РФ. РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T12:31
2022-10-09T12:31
2022-10-09T12:31
чп на крымском мосту
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кубань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" пассажиров далее везут — в Анапу и Краснодар — на автобусах бесплатно. Об этом везут портал Объясняем. РФ.Кроме того, для пассажиров, прибывающих в Крым по железной дороге, организован бесплатный трансфер к гостиницам, для тех, кто покидает полуостров - бесплатная доставка до вокзала.Доставку организовала подведомственная Минтрансу "Единая транспортная дирекция", уточняется на портале. Также сообщается, что в ближайшее время будет восстановлено движение пригородных поездов.В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.
https://crimea.ria.ru/20221009/kogda-vosstanovyat-prigorodnoe-soobschenie-po-krymskomu-mostu--mintrans-1124791163.html
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чп на крымском мосту, крымский мост, крым, кубань, транспорт
Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно везут в Анапу и Краснодар
Объясняем.РФ: Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" бесплатно везут в Анапу и Краснодар
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Прибывающих из Крыма в порт "Кавказ" пассажиров далее везут — в Анапу и Краснодар — на автобусах бесплатно. Об этом везут портал Объясняем. РФ.
"Пассажиров, которые прибывают из Крыма в порт "Кавказ", бесплатно везут автобусами до Анапы и Краснодара. Железнодорожное сообщение с полуостровом по Крымскому мосту возобновлено после ремонтно-восстановительных работ. По путям следуют как грузовые, так и пассажирские составы", - сказано в сообщении.
Кроме того, для пассажиров, прибывающих в Крым по железной дороге, организован бесплатный трансфер к гостиницам, для тех, кто покидает полуостров - бесплатная доставка до вокзала.
Доставку организовала подведомственная Минтрансу "Единая транспортная дирекция", уточняется на портале. Также сообщается, что в ближайшее время будет восстановлено движение пригородных поездов.
В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин.