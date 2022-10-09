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Где в Крыму отключат воду в воскресенье — адреса - РИА Новости Крым, 09.10.2022
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Где в Крыму отключат воду в воскресенье — адреса
Где в Крыму отключат воду в воскресенье — адреса - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Где в Крыму отключат воду в воскресенье — адреса
Часть Крыма в воскресенье останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T11:28
2022-10-09T11:28
вода в крыму
общество
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в воскресенье останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за аварии на насосном оборудовании в симферопольском селе Раздолье воды не будет ориентировочно до 19.00. С 10.00 по улице Мира организован подвоз.В Симферополе аварийное отключение улиц Федоренко, Луцкого, Войтенко в микрорайоне Солнечная Долина - ориентировочно до 14 часов. С 11.30 будет организован подвоз воды на пересечении улиц Мамак и Федоренко.Также в связи с аварией на сетях в течение дня воды не будет по столичным улицам Р. Люксембург, Речной, частично Павленко, Ленина, Гагарина, Набережной, в Речном и Кронштадтском переулках.В Феодосии в первой половине дня без воды улицы Октябрьская, Свободы, Чехова, Леваневского, Островского, переулки Димитрова, Тельмана. Жителей села Льговского просят в течение суток не использовать водопроводную воду в пищевых целях из-за ухудшения ее качества.Кроме того, в течение дня ограничено водоснабжение белогорских поселков Крымская Роза и Вишневое, до 15 часов частично - джанкойского села Кремневки.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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вода в крыму, общество, городская среда
Где в Крыму отключат воду в воскресенье — адреса

Часть Крыма в воскресенье без воды из-за ремонтов

11:28 09.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в воскресенье останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, из-за аварии на насосном оборудовании в симферопольском селе Раздолье воды не будет ориентировочно до 19.00. С 10.00 по улице Мира организован подвоз.
В Симферополе аварийное отключение улиц Федоренко, Луцкого, Войтенко в микрорайоне Солнечная Долина - ориентировочно до 14 часов. С 11.30 будет организован подвоз воды на пересечении улиц Мамак и Федоренко.
Также в связи с аварией на сетях в течение дня воды не будет по столичным улицам Р. Люксембург, Речной, частично Павленко, Ленина, Гагарина, Набережной, в Речном и Кронштадтском переулках.
В Феодосии в первой половине дня без воды улицы Октябрьская, Свободы, Чехова, Леваневского, Островского, переулки Димитрова, Тельмана. Жителей села Льговского просят в течение суток не использовать водопроводную воду в пищевых целях из-за ухудшения ее качества.
Кроме того, в течение дня ограничено водоснабжение белогорских поселков Крымская Роза и Вишневое, до 15 часов частично - джанкойского села Кремневки.
 
Вода в КрымуОбществоГородская среда
 
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