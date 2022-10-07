https://crimea.ria.ru/20221007/vzryv-v-rayone-tes-iz-za-obstrela-vsu-bez-sveta-ves-energodar--1124756430.html

Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар

Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар

В результате очередного артиллерийского обстрела украинских боевиков по гражданской инфраструктуре Энергодара в городе произошло отключение электроэнергии,... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T17:07

2022-10-07T17:07

2022-10-07T17:07

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В результате очередного артиллерийского обстрела украинских боевиков по гражданской инфраструктуре Энергодара в городе произошло отключение электроэнергии, сообщил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов.По его словам, сейчас специалисты переподключают систему к резервным линиям.Власти региона регулярно сообщают об обстреле города со стороны ВСУ. Так, 4 октября Рогов также сообщал об обстреле береговой линии и района тепловой ТЭС

https://crimea.ria.ru/20221007/v-energodare-gotovyat-k-perezapusku-dva-energobloka-zaes-1124749978.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия