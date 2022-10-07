Рейтинг@Mail.ru
Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221007/vzryv-v-rayone-tes-iz-za-obstrela-vsu-bez-sveta-ves-energodar--1124756430.html
Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар
Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар
В результате очередного артиллерийского обстрела украинских боевиков по гражданской инфраструктуре Энергодара в городе произошло отключение электроэнергии,... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T17:07
2022-10-07T17:07
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124441090_0:99:3072:1826_1920x0_80_0_0_1d7895153aeee6a1d6296886c61b87af.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В результате очередного артиллерийского обстрела украинских боевиков по гражданской инфраструктуре Энергодара в городе произошло отключение электроэнергии, сообщил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов.По его словам, сейчас специалисты переподключают систему к резервным линиям.Власти региона регулярно сообщают об обстреле города со стороны ВСУ. Так, 4 октября Рогов также сообщал об обстреле береговой линии и района тепловой ТЭС
https://crimea.ria.ru/20221007/v-energodare-gotovyat-k-perezapusku-dva-energobloka-zaes-1124749978.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124441090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f414e6d468b921be272a6bb49baefa74.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар

Рогов: из-за обстрела ВСУ весь Энергодар и прилегающие поселки остались без света

17:07 07.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В результате очередного артиллерийского обстрела украинских боевиков по гражданской инфраструктуре Энергодара в городе произошло отключение электроэнергии, сообщил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов.
"Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас специалисты переподключают систему к резервным линиям.
Власти региона регулярно сообщают об обстреле города со стороны ВСУ. Так, 4 октября Рогов также сообщал об обстреле береговой линии и района тепловой ТЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
14:07
В Энергодаре готовят к перезапуску два энергоблока ЗАЭС
 
Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором находилась Собчак
18:34Шквальный ветер обрушится на Крым в выходные – ФОБОС
18:19Анкара не поддержит санкции Запада против России – турецкий эксперт
17:58Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог
17:36Мобилизованные крымчане могут временно оставить своих питомцев в приютах
17:07Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар
16:55РФ поддержит создание организации по продвижению русского языка — Путин
16:34США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт
16:28ВС РФ отбили все атаки украинских войск на трех направлениях
16:22В Крыму директор МУПа погорел на уличном освещении
16:12Путин призвал СНГ активнее переходить на нацвалюты во взаиморасчетах
15:53Независимые профсоюзы России: размер индексации пенсий недостаточный
15:40Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения
15:29В Хмельницкой области уничтожены цеха ремонта ракетного вооружения ВСУ
14:54Новый год в стиле милитари: как регионы РФ поддерживают военнослужащих
14:16Участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы
14:07В Энергодаре готовят к перезапуску два энергоблока ЗАЭС
13:50Взрыв в Калужской области: на военном аэродроме упал беспилотник
13:37Белгородскую область снова обстреливают
13:27В России сменили командующего Восточным военным округом
Лента новостейМолния