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Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар
Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар
В результате очередного артиллерийского обстрела украинских боевиков по гражданской инфраструктуре Энергодара в городе произошло отключение электроэнергии,... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T17:07
2022-10-07T17:07
2022-10-07T17:07
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В результате очередного артиллерийского обстрела украинских боевиков по гражданской инфраструктуре Энергодара в городе произошло отключение электроэнергии, сообщил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов.По его словам, сейчас специалисты переподключают систему к резервным линиям.Власти региона регулярно сообщают об обстреле города со стороны ВСУ. Так, 4 октября Рогов также сообщал об обстреле береговой линии и района тепловой ТЭС
https://crimea.ria.ru/20221007/v-energodare-gotovyat-k-perezapusku-dva-energobloka-zaes-1124749978.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Взрыв в районе ТЭС: из-за обстрела ВСУ без света весь Энергодар
Рогов: из-за обстрела ВСУ весь Энергодар и прилегающие поселки остались без света