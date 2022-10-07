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В каких городах Крыма в пятницу отключат воду - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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В каких городах Крыма в пятницу отключат воду
В каких городах Крыма в пятницу отключат воду - РИА Новости Крым, 07.10.2022
В каких городах Крыма в пятницу отключат воду
Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T10:44
2022-10-07T10:44
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе воды не будет до 14 часов по улицам Джанкойской, частично по Ракетной, Мелитопольской и в одноименном переулке.В Керчи в первой половине дня ограничена подача воды в дома по улице Победы, 5, 7, 9. Керченское село Удачное без воды до 17.00.В связи с аварией на сетях в Феодосия до 17 часов без воды Симферопольское шоссе, 3 км. В судаке до 13.00 - улица Механизаторов, квартал РТС, база "РТП".В селе Куйбышево Бахчисарайского района также до пяти вечера нет воды по Маршала Жукова,1/б.В связи с промывкой магистрального трубопровода в течение дня перебои водоснабжения в белогорских поселках Зуя и Крымская Роза.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В каких городах Крыма в пятницу отключат воду

Часть Крыма в пятницу до вечера без воды из-за ремонтов

10:44 07.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе воды не будет до 14 часов по улицам Джанкойской, частично по Ракетной, Мелитопольской и в одноименном переулке.
В Керчи в первой половине дня ограничена подача воды в дома по улице Победы, 5, 7, 9. Керченское село Удачное без воды до 17.00.
В связи с аварией на сетях в Феодосия до 17 часов без воды Симферопольское шоссе, 3 км. В судаке до 13.00 - улица Механизаторов, квартал РТС, база "РТП".
В селе Куйбышево Бахчисарайского района также до пяти вечера нет воды по Маршала Жукова,1/б.
В связи с промывкой магистрального трубопровода в течение дня перебои водоснабжения в белогорских поселках Зуя и Крымская Роза.
 
Вода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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