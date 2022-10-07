https://crimea.ria.ru/20221007/v-kakikh-gorodakh-kryma-v-pyatnitsu-otklyuchat-vodu-1124747125.html

В каких городах Крыма в пятницу отключат воду

В каких городах Крыма в пятницу отключат воду - РИА Новости Крым, 07.10.2022

В каких городах Крыма в пятницу отключат воду

Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T10:44

2022-10-07T10:44

2022-10-07T10:44

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_af0e47cf7ba28fced913d309539381b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе воды не будет до 14 часов по улицам Джанкойской, частично по Ракетной, Мелитопольской и в одноименном переулке.В Керчи в первой половине дня ограничена подача воды в дома по улице Победы, 5, 7, 9. Керченское село Удачное без воды до 17.00.В связи с аварией на сетях в Феодосия до 17 часов без воды Симферопольское шоссе, 3 км. В судаке до 13.00 - улица Механизаторов, квартал РТС, база "РТП".В селе Куйбышево Бахчисарайского района также до пяти вечера нет воды по Маршала Жукова,1/б.В связи с промывкой магистрального трубопровода в течение дня перебои водоснабжения в белогорских поселках Зуя и Крымская Роза.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя