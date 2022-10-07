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В ДНР освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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В ДНР освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину
В ДНР освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину - РИА Новости Крым, 07.10.2022
В ДНР освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину
Союзные войска освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу сообщил Штаб теробороны ДНР. РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T11:02
2022-10-07T11:02
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Союзные войска освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу сообщил Штаб теробороны ДНР.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. ВСУ сдают позиции на Артемовском направлении — Пушилин &gt;&gt;10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.1 октября МО РФ сообщило об отводе союзных войск отведены из Красного Лимана в Краматорском районе ДНР на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.
https://crimea.ria.ru/20221005/kogda-vs-rf-smogut-perelomit-situatsiyu-na-fronte--voennyy-ekspert--1124725608.html
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РИА Новости Крым
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96
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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине
В ДНР освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину

В ДНР освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину на Артемовском направлении

11:02 07.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Союзные войска освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу сообщил Штаб теробороны ДНР.
"По состоянию на 7 октября, на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.
ВСУ сдают позиции на Артемовском направлении — Пушилин >>
10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
1 октября МО РФ сообщило об отводе союзных войск отведены из Красного Лимана в Краматорском районе ДНР на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 19:06Радио "Спутник в Крыму"
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