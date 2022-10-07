https://crimea.ria.ru/20221007/v-dnr-osvobodili-otradovku-zaytsevo-i-veseluyu-dolinu-1124747505.html

В ДНР освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину

В ДНР освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину - РИА Новости Крым, 07.10.2022

В ДНР освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину

Союзные войска освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу сообщил Штаб теробороны ДНР. РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T11:02

2022-10-07T11:02

2022-10-07T11:02

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Союзные войска освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу сообщил Штаб теробороны ДНР.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. ВСУ сдают позиции на Артемовском направлении — Пушилин >>10 сентября Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма Харьковской области перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.1 октября МО РФ сообщило об отводе союзных войск отведены из Красного Лимана в Краматорском районе ДНР на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.

https://crimea.ria.ru/20221005/kogda-vs-rf-smogut-perelomit-situatsiyu-na-fronte--voennyy-ekspert--1124725608.html

донецкая народная республика (днр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине