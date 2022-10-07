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Сильный холодный ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Сильный холодный ветер накроет Крым
Сильный холодный ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Сильный холодный ветер накроет Крым
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на субботу из-за усиления ветра до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 07.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на субботу из-за усиления ветра до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с прогнозируемой штормовой погодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.Жителей и гостей полуострова призывают не выходить в горно-лесную местность, в море и внутренние водоемы, соблюдать меры предосторожности на улице, не находиться вблизи рекламных щитов, ЛЭП и деревьев.
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крым, погода, гу мчс рф по республике крым
Сильный холодный ветер накроет Крым

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильного ветра

11:51 07.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода. Архивное фото
Ветреная погода. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на субботу из-за усиления ветра до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с прогнозируемой штормовой погодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в МЧС.
Жителей и гостей полуострова призывают не выходить в горно-лесную местность, в море и внутренние водоемы, соблюдать меры предосторожности на улице, не находиться вблизи рекламных щитов, ЛЭП и деревьев.
 
КрымПогодаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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