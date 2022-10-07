https://crimea.ria.ru/20221007/silnyy-kholodnyy-veter-nakroet-krym-1124748177.html

Сильный холодный ветер накроет Крым

Сильный холодный ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Сильный холодный ветер накроет Крым

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на субботу из-за усиления ветра до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T11:51

2022-10-07T11:51

2022-10-07T11:51

крым

погода

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111805/35/1118053582_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_ba7ac187bd495b08f8f89e27918b244f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на субботу из-за усиления ветра до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с прогнозируемой штормовой погодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.Жителей и гостей полуострова призывают не выходить в горно-лесную местность, в море и внутренние водоемы, соблюдать меры предосторожности на улице, не находиться вблизи рекламных щитов, ЛЭП и деревьев.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода, гу мчс рф по республике крым