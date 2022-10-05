https://crimea.ria.ru/20221005/vrach-ozvuchil-glavnye-riski-v-rabote-uchiteley-1124725526.html

Врач озвучил главные риски в работе учителей

Врач озвучил главные риски в работе учителей - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Врач озвучил главные риски в работе учителей

Работа учителя связана с высокой нагрузкой – преподаватели испытывают высокое психоэмоциональное напряжение, контактируют с большим количеством детей и имеют... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T17:33

2022-10-05T17:33

2022-10-05T17:33

общество

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Работа учителя связана с высокой нагрузкой – преподаватели испытывают высокое психоэмоциональное напряжение, контактируют с большим количеством детей и имеют низкую физическую активность. Работникам образования необходимо уделять особое внимание своему здоровью и образу жизни, считает врач-профпатолог, руководитель Центра профессиональной патологии Сеченовского Университета Минздрава России Леонид Стрижаков.Во Всемирный день учителя Стрижаков рассказал о заболеваниях, которым подвержен организм педагога и дал несколько советов по его укреплению. Так, учителя испытывают высокое психоэмоциональное напряжение, нагрузку на дыхательную, опорно-двигательную и зрительную системы организма."Ежедневно учитель проводит по несколько уроков, нередко дополнительно ведет кружки и факультативы, контактируя с большим количеством детей – значит, повышается риск респираторных инфекций", – добавил Стрижаков.Сохранить здоровье учителям поможет правильны образ жизни – режим дня и сон, контрастный душ, упражнения не расслабления и растяжку, правильное питание и здоровые перекусы. Немало важным фактором является удобная обувь, отметил он."Чтобы не допустить ухудшения зрения, делайте гимнастику для глаз: крепко закройте оба глаза на 3 секунды, затем широко откройте их, повторите 5-7 раз; переведите взор с близко расположенного предмета на дальний, фиксируя взгляд на 3-5 секунд, повторите 5-7 раз", – цитирует врача РИА Новости.Вместе с тем специалист рекомендует своевременно проходить вакцинацию, прежде всего от гриппа и коронавируса, и диспансеризацию.

https://crimea.ria.ru/20220516/dvusmyslennaya-poyasnitsa-kak-otlichit-bol-v-spine-ot-boli-v-pochkakh--vrach-1122091501.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование в крыму и севастополе