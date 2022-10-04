https://crimea.ria.ru/20221004/snova-dozhdi-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1124705704.html

Снова дожди: прогноз погоды для Крыма на вторник

Снова дожди: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Снова дожди: прогноз погоды для Крыма на вторник

Во вторник на полуострове ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T00:01

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погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +17…+19.В Севастополе облачно с прояснениями. Днем и ночью пройдут дожди. Ветер ночью юго-западный, днем сменит направление на северо-западный 6-11 м/с. Ночью столбики термометров покажут до +15 градусов, днем воздух прогреется до +19.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +14…+16, днем – +18…+20.В Евпатории пройдут грозовые дожди. Ночью +13…+15 градусов, днем до +19.В Судаке и Феодосии обещают дожди. Ночью температура воздуха +12…+15, днем воздух прогреется до +17…+20.Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя и Черноморского +20, в Керченском проливе и Феодосии +19, а в Азовском море +18.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, когда на полуостров придут холода.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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