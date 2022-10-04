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Снова дожди: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Снова дожди: прогноз погоды для Крыма на вторник
Снова дожди: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Снова дожди: прогноз погоды для Крыма на вторник
Во вторник на полуострове ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T00:01
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погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +17…+19.В Севастополе облачно с прояснениями. Днем и ночью пройдут дожди. Ветер ночью юго-западный, днем сменит направление на северо-западный 6-11 м/с. Ночью столбики термометров покажут до +15 градусов, днем воздух прогреется до +19.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +14…+16, днем – +18…+20.В Евпатории пройдут грозовые дожди. Ночью +13…+15 градусов, днем до +19.В Судаке и Феодосии обещают дожди. Ночью температура воздуха +12…+15, днем воздух прогреется до +17…+20.Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя и Черноморского +20, в Керченском проливе и Феодосии +19, а в Азовском море +18.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, когда на полуостров придут холода.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода, погода в крыму, крым
Снова дожди: прогноз погоды для Крыма на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник, 4 октября

00:01 04.10.2022
 
© РИА Новости КрымДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13, на побережье до +16; днем +17…+22, в горах +10…+15", – говорится в сообщении.
В Симферополе облачно, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +17…+19.
В Севастополе облачно с прояснениями. Днем и ночью пройдут дожди. Ветер ночью юго-западный, днем сменит направление на северо-западный 6-11 м/с. Ночью столбики термометров покажут до +15 градусов, днем воздух прогреется до +19.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +14…+16, днем – +18…+20.
В Евпатории пройдут грозовые дожди. Ночью +13…+15 градусов, днем до +19.
В Судаке и Феодосии обещают дожди. Ночью температура воздуха +12…+15, днем воздух прогреется до +17…+20.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Севастополя и Черноморского +20, в Керченском проливе и Феодосии +19, а в Азовском море +18.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, когда на полуостров придут холода.
 
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Заголовок открываемого материала
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