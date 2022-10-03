https://crimea.ria.ru/20221003/v-sochi-propal-bez-vesti-pevets-konstantin-legostaev-nachata-proverka-1124697330.html

В Сочи пропал без вести певец Константин Легостаев: начата проверка

В Сочи пропал без вести певец Константин Легостаев: начата проверка - РИА Новости Крым, 03.10.2022

В Сочи пропал без вести певец Константин Легостаев: начата проверка

Российский певец Константин Легостаев пропал в Сочи во время купания в море, полиция начала проверку. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T09:39

2022-10-03T09:39

2022-10-03T09:40

сочи

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российский певец Константин Легостаев пропал в Сочи во время купания в море, полиция начала проверку. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили "Кубанские новости"."По факту пропажи 46-летнего гражданина материал зарегистрирован в дежурной части УМВД России по городу Сочи. Проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в кубанском главке полиции.Российский певец, участник проекта "Фабрика звезд" приехал в Сочи на выходные, чтобы снять очередной клип. Константин Легостаев известен саундтреками к фильмам "Игра", "Карпов", "Опережая выстрел", "Прощание". Исполнитель также является фронтменом поп-группы "Dельта".

сочи

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия