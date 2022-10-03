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В Сочи пропал без вести певец Константин Легостаев: начата проверка - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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В Сочи пропал без вести певец Константин Легостаев: начата проверка
В Сочи пропал без вести певец Константин Легостаев: начата проверка - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В Сочи пропал без вести певец Константин Легостаев: начата проверка
Российский певец Константин Легостаев пропал в Сочи во время купания в море, полиция начала проверку. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T09:39
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сочи
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российский певец Константин Легостаев пропал в Сочи во время купания в море, полиция начала проверку. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили "Кубанские новости"."По факту пропажи 46-летнего гражданина материал зарегистрирован в дежурной части УМВД России по городу Сочи. Проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в кубанском главке полиции.Российский певец, участник проекта "Фабрика звезд" приехал в Сочи на выходные, чтобы снять очередной клип. Константин Легостаев известен саундтреками к фильмам "Игра", "Карпов", "Опережая выстрел", "Прощание". Исполнитель также является фронтменом поп-группы "Dельта".
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Новости
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сочи, происшествия
В Сочи пропал без вести певец Константин Легостаев: начата проверка

В Сочи при купании в море пропал без вести певец Константин Легостаев - СМИ

09:39 03.10.2022 (обновлено: 09:40 03.10.2022)
 
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаМузыкант Константин Легостаев
Музыкант Константин Легостаев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российский певец Константин Легостаев пропал в Сочи во время купания в море, полиция начала проверку. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили "Кубанские новости".
Накануне вечером Легостаев пошел купаться в море, но на берег так и не вернулся. Коллеги музыканта обратились в экстренные службы - поиски результатов пока не принесли. К выяснению обстоятельств подключилась полиция.
"По факту пропажи 46-летнего гражданина материал зарегистрирован в дежурной части УМВД России по городу Сочи. Проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в кубанском главке полиции.
Российский певец, участник проекта "Фабрика звезд" приехал в Сочи на выходные, чтобы снять очередной клип. Константин Легостаев известен саундтреками к фильмам "Игра", "Карпов", "Опережая выстрел", "Прощание". Исполнитель также является фронтменом поп-группы "Dельта".
 
СочиПроисшествия
 
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