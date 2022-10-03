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В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент
В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент
ФСБ задержала жителя Херсона, который работал на украинскую разведку и передавал данные о дислокации и перемещениях российских войск. Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T15:13
2022-10-03T15:13
2022-10-03T15:13
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. ФСБ задержала жителя Херсона, который работал на украинскую разведку и передавал данные о дислокации и перемещениях российских войск. Об этом в понедельник сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Данные куратору из СБУ он отправлял через мобильный мессенджер. В дальнейшем они предназначались для передачи в Министерство обороны Украины в целях "планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область
В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент
ФСБ задержала в Херсоне агента СБУ, следившего за российскими войсками