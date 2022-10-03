Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221003/v-khersone-za-shpionazh-zaderzhan-ukrainskiy-agent-1124701883.html
В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент
В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент
ФСБ задержала жителя Херсона, который работал на украинскую разведку и передавал данные о дислокации и перемещениях российских войск. Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T15:13
2022-10-03T15:13
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120968077_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_0994a60832bacedda82f63c1250f1df4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. ФСБ задержала жителя Херсона, который работал на украинскую разведку и передавал данные о дислокации и перемещениях российских войск. Об этом в понедельник сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Данные куратору из СБУ он отправлял через мобильный мессенджер. В дальнейшем они предназначались для передачи в Министерство обороны Украины в целях "планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ".
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120968077_95:0:1500:1054_1920x0_80_0_0_8d850745d0f996bb139e6785911a59e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область
В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент

ФСБ задержала в Херсоне агента СБУ, следившего за российскими войсками

15:13 03.10.2022
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. ФСБ задержала жителя Херсона, который работал на украинскую разведку и передавал данные о дислокации и перемещениях российских войск. Об этом в понедельник сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году он был завербован СБУ и с начала проведения спецоперации на территории Украины активно использовался ими для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам", - говорится в сообщении.
Данные куратору из СБУ он отправлял через мобильный мессенджер. В дальнейшем они предназначались для передачи в Министерство обороны Украины в целях "планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ".
 
КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Херсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08"Газпром" обследует уцелевшую нитку газопровода "Северный поток-2"
16:03Что будет после референдумов в новых субъектах России
15:55Более 800 украинских военных уничтожено в ходе спецоперации за сутки – МО
15:36Ялтинцу грозит до 12 лет за посредничество в подкупе правоохранителя
15:26Постпред ФРГ при НАТО: альянс не обязан помогать Украине
15:13В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент
14:58Мобилизация в Крыму: как экипированы резервисты
14:40Госдума ратифицировала договоры о принятии новых регионов в состав РФ
14:22Ратификация договоров о присоединении: как пройдет процедура
14:11В Европе фиксируют самую крупную в истории вспышку птичьего гриппа
14:00Жители новых субъектов получат паспорта РФ в упрощенном порядке
13:34В Кремле ответили на вопрос о границах новых областей
13:22В Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью
13:05Большую часть бизнеса в РФ освободят от проверок
12:56В Кремле ответили на призыв Кадырова применить маломощное ядерное оружие
12:39Сыновья Кадырова отправятся в зону спецоперации
12:26Сигнальная ракета попала в здание: подробности инцидента в Севастополе
11:58Эксперт объяснил переполох в НАТО из-за атомной подлодки "Белгород"
11:33Часть Крыма в понедельник без воды - адреса
11:10В НАТО опасаются возможного пуска ядерного беспилотника "Посейдон" - СМИ
Лента новостейМолния