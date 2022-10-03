https://crimea.ria.ru/20221003/v-khersone-za-shpionazh-zaderzhan-ukrainskiy-agent-1124701883.html

В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент

В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент - РИА Новости Крым, 03.10.2022

В Херсоне за шпионаж задержан украинский агент

ФСБ задержала жителя Херсона, который работал на украинскую разведку и передавал данные о дислокации и перемещениях российских войск. Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T15:13

2022-10-03T15:13

2022-10-03T15:13

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. ФСБ задержала жителя Херсона, который работал на украинскую разведку и передавал данные о дислокации и перемещениях российских войск. Об этом в понедельник сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Данные куратору из СБУ он отправлял через мобильный мессенджер. В дальнейшем они предназначались для передачи в Министерство обороны Украины в целях "планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ".

крым

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область