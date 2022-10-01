Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221001/v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124687057.html
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 01.10.2022
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
При ударах ВС России украинские войска потеряли более 480 военнослужащих и десятки боевых машин, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T17:15
2022-10-01T17:15
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246138_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e2d32656e17fdb03f87538d9d9ab11f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. При ударах ВС России украинские войска потеряли более 480 военнослужащих и десятки боевых машин, следует из сводки Минобороны РФ.Так, свыше 50 боевиков и 12 единиц спецтехники ликвидировано в районе Купянска Харьковской области. Более 270 украинских военных уничтожено на Николево-Криворожском направлении."На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей", – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга в субботу.Более 160 националистов потеряли ВСУ в ДНР и Запорожье, а также два танка, шесть автомобилей и две американские РСЗО HIMARS."Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка Донецкой Народной Республики, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", – доложили о ходе спецоперации в оборонном ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221001/rossiyskie-voyska-otveli-iz-krasnogo-limana--minoborny-rf-1124686946.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246138_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_491fc474d09875b1e14d42c5ab845ef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки

В ходе СВО российские военные уничтожили более 480 боевиков ВСУ и наемников – Минобороны

17:15 01.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. При ударах ВС России украинские войска потеряли более 480 военнослужащих и десятки боевых машин, следует из сводки Минобороны РФ.
Так, свыше 50 боевиков и 12 единиц спецтехники ликвидировано в районе Купянска Харьковской области. Более 270 украинских военных уничтожено на Николево-Криворожском направлении.
"На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей", – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга в субботу.
Более 160 националистов потеряли ВСУ в ДНР и Запорожье, а также два танка, шесть автомобилей и две американские РСЗО HIMARS.
Кроме того, поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах.
"Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка Донецкой Народной Республики, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", – доложили о ходе спецоперации в оборонном ведомстве.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
17:04
Российские войска отвели из Красного Лимана – Миноборны РФ
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:25Российские ПВО сбили 14 беспилотников и семь снарядов HIMARS за сутки
17:15В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
17:04Российские войска отвели из Красного Лимана – Миноборны РФ
15:42Студенты коммерческих вузов не подлежат частичной мобилизации – Шойгу
15:25"Газпром" заявил о невозможности поставки газа в Италию
15:1413 взрывов: украинские войска начали артобстрел Энергодара – власти
15:10Женщин в рамках частичной мобилизации в РФ призывать не будут - Шойгу
14:58Илон Маск готовится к массовому производству человекоподобного робота
13:48Историческое воссоединение и вероятность войны с НАТО: топ недели
12:34Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения
11:49Крым накроет мощными грозами: штормовое предупреждение от МЧС
11:39Судьбоносный сентябрь-2022 в фотоленте РИА Новости Крым
11:23Миллиарды долларов: в США одобрили новый пакет помощи для Украины
10:48Что будет дальше с "Северным потоком"
10:27Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
10:15Где будут служить срочники осеннего призыва – Генштаб ВС РФ
09:41Как ЧП на "Северных потоках" отразится на энергорынках
08:39Как мошенники обманывают пенсионеров – ЦБ
08:22Психолог назвал неожиданный способ победить стресс
08:02Рост зарплат и прозрачные вклады: что ждет россиян в октябре
Лента новостейМолния