https://crimea.ria.ru/20221001/v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124687057.html

В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки

В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 01.10.2022

В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки

При ударах ВС России украинские войска потеряли более 480 военнослужащих и десятки боевых машин, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T17:15

2022-10-01T17:15

2022-10-01T17:15

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. При ударах ВС России украинские войска потеряли более 480 военнослужащих и десятки боевых машин, следует из сводки Минобороны РФ.Так, свыше 50 боевиков и 12 единиц спецтехники ликвидировано в районе Купянска Харьковской области. Более 270 украинских военных уничтожено на Николево-Криворожском направлении."На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей", – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга в субботу.Более 160 националистов потеряли ВСУ в ДНР и Запорожье, а также два танка, шесть автомобилей и две американские РСЗО HIMARS."Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка Донецкой Народной Республики, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", – доложили о ходе спецоперации в оборонном ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221001/rossiyskie-voyska-otveli-iz-krasnogo-limana--minoborny-rf-1124686946.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков