https://crimea.ria.ru/20221001/v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124687057.html
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 01.10.2022
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
При ударах ВС России украинские войска потеряли более 480 военнослужащих и десятки боевых машин, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T17:15
2022-10-01T17:15
2022-10-01T17:15
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246138_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e2d32656e17fdb03f87538d9d9ab11f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. При ударах ВС России украинские войска потеряли более 480 военнослужащих и десятки боевых машин, следует из сводки Минобороны РФ.Так, свыше 50 боевиков и 12 единиц спецтехники ликвидировано в районе Купянска Харьковской области. Более 270 украинских военных уничтожено на Николево-Криворожском направлении."На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей", – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга в субботу.Более 160 националистов потеряли ВСУ в ДНР и Запорожье, а также два танка, шесть автомобилей и две американские РСЗО HIMARS."Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка Донецкой Народной Республики, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", – доложили о ходе спецоперации в оборонном ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221001/rossiyskie-voyska-otveli-iz-krasnogo-limana--minoborny-rf-1124686946.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124246138_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_491fc474d09875b1e14d42c5ab845ef4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
В ходе СВО российские военные уничтожили более 480 боевиков ВСУ и наемников – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. При ударах ВС России украинские войска потеряли более 480 военнослужащих и десятки боевых машин, следует из сводки Минобороны РФ.
Так, свыше 50 боевиков и 12 единиц спецтехники ликвидировано в районе Купянска Харьковской области. Более 270 украинских военных уничтожено на Николево-Криворожском направлении.
"На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей", – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга в субботу.
Более 160 националистов потеряли ВСУ в ДНР и Запорожье, а также два танка, шесть автомобилей и две американские РСЗО HIMARS.
Кроме того, поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах.
"Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка Донецкой Народной Республики, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", – доложили о ходе спецоперации в оборонном ведомстве.