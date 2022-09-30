https://crimea.ria.ru/20220930/v-simferopole-do-subboty-ne-budet-vody--gde-esche-zhdat-otklyucheniy-1124672598.html
В Симферополе до субботы не будет воды – где еще ждать отключений
В Симферополе до субботы не будет воды – где еще ждать отключений - РИА Новости Крым, 30.09.2022
В Симферополе до субботы не будет воды – где еще ждать отключений
Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T11:52
2022-09-30T11:52
2022-09-30T11:52
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в симферопольском микрорайоне Солнечная Долина воды не будет с 23.00 30 сентября до 6.00 1 октября. Кроме того, в пятницу до 14.00 без воды столичные улицы Турецкая, Воровского, Первомайская, Беспалова, Алуштинская, Неапольская, до 15.00 - село Трудолюбовка, до 17.00 - село Доброе.В связи с работами на сетях водоснабжения в феодосийском поселке Орджоникидзе до 16.00 ограничено водоснабжение улиц Нахимова и Ленина.В Ленинском районе до пяти часов вечера без воды Новониколаевка - улицы Садовая, Мира, Керченская, Молодежная. В связи с аварией на сетях в селе Песочное воды не будет до 17.00. Село Братское Красноперекопского района частично без воды до двух часов дня.
https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В Симферополе до субботы не будет воды – где еще ждать отключений
Где в Крыму не будет воды в пятницу и когда ее подключат – адреса
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в симферопольском микрорайоне Солнечная Долина воды не будет с 23.00 30 сентября до 6.00 1 октября. Кроме того, в пятницу до 14.00 без воды столичные улицы Турецкая, Воровского, Первомайская, Беспалова, Алуштинская, Неапольская, до 15.00 - село Трудолюбовка, до 17.00 - село Доброе.
В связи с работами на сетях водоснабжения в феодосийском поселке Орджоникидзе до 16.00 ограничено водоснабжение улиц Нахимова и Ленина.
В Ленинском районе до пяти часов вечера без воды Новониколаевка - улицы Садовая, Мира, Керченская, Молодежная. В связи с аварией на сетях в селе Песочное воды не будет до 17.00. Село Братское Красноперекопского района частично без воды до двух часов дня.