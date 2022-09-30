https://crimea.ria.ru/20220930/proekt-muzykalnaya-energiya-ot-rnkb-pokoril-serdtsa-uchastnikov-i-zriteley-1124679326.html

Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ покорил сердца участников и зрителей

Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ покорил сердца участников и зрителей - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ покорил сердца участников и зрителей

В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой" состоялись бесплатные мастер-классы... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T17:57

2022-09-30T17:57

2022-09-30T17:57

рнкб (пао)

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой" состоялись бесплатные мастер-классы со звездами классической музыки.Они прошли с 17 по 30 сентября и дали возможность двум с половиной сотням желающих перенять мастерство у профессиональных музыкантов. Еще около двух тысяч человек стали зрителями на творческих музыкальных вечерах с участием известных артистов."Это было что-то невероятное! Каждый вечер зрители аплодировали нашим артистам стоя", – делится впечатлениями худрук проекта, знаменитая российская саксофонистка Вероника Кожухарова.Кожухарова подчеркнула, что Крым сам по себе – настоящее место силы, где живут удивительные люди, которых вдохновляет музыка и искусство. "Желаю, чтобы таких проектов было как можно больше и здесь, и в других регионах нашей большой страны!" – добавила она.По результатам мастер-классов были отобраны одиннадцать самых талантливых учеников для участия в финальном творческом вечере, который пройдет 30 сентября на большой сцене под аккомпанемент Севастопольского симфонического оркестра.Начальник управления продаж и обслуживания банка Александр Козинкин не скрывает радости от того, какой отклик у участников и зрителей получило мероприятие. Он подчеркнул, что РНКБ – социально ответственная организация, которая считает необходимым дарить людям положительные эмоции и яркие впечатления."Мы очень рады услышать столько восторженных отзывов и видеть, что "Музыкальная энергия" настолько понравилась всем зрителям и участникам мастер-классов", – сказал он."Музыкальная энергия" стала частью масштабной социально-образовательной программы здорового образа жизни "Энергия Юга", которую РНКБ запускает этой осенью в Симферополе, Севастополе и Краснодаре.Программа предусматривает бесплатные мастер-классы по четырем направлениям: спорт, здоровье, экология, творчество. Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте pro.rncb.ru.

https://crimea.ria.ru/20220916/v-simferopole-startuet-obrazovatelnyy-proekt-dlya-lyubiteley-muzyki-1124524594.html

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рнкб (пао), культура, общество