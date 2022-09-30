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Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ покорил сердца участников и зрителей - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ покорил сердца участников и зрителей
Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ покорил сердца участников и зрителей - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ покорил сердца участников и зрителей
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой" состоялись бесплатные мастер-классы... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T17:57
2022-09-30T17:57
рнкб (пао)
культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой" состоялись бесплатные мастер-классы со звездами классической музыки.Они прошли с 17 по 30 сентября и дали возможность двум с половиной сотням желающих перенять мастерство у профессиональных музыкантов. Еще около двух тысяч человек стали зрителями на творческих музыкальных вечерах с участием известных артистов."Это было что-то невероятное! Каждый вечер зрители аплодировали нашим артистам стоя", – делится впечатлениями худрук проекта, знаменитая российская саксофонистка Вероника Кожухарова.Кожухарова подчеркнула, что Крым сам по себе – настоящее место силы, где живут удивительные люди, которых вдохновляет музыка и искусство. "Желаю, чтобы таких проектов было как можно больше и здесь, и в других регионах нашей большой страны!" – добавила она.По результатам мастер-классов были отобраны одиннадцать самых талантливых учеников для участия в финальном творческом вечере, который пройдет 30 сентября на большой сцене под аккомпанемент Севастопольского симфонического оркестра.Начальник управления продаж и обслуживания банка Александр Козинкин не скрывает радости от того, какой отклик у участников и зрителей получило мероприятие. Он подчеркнул, что РНКБ – социально ответственная организация, которая считает необходимым дарить людям положительные эмоции и яркие впечатления."Мы очень рады услышать столько восторженных отзывов и видеть, что "Музыкальная энергия" настолько понравилась всем зрителям и участникам мастер-классов", – сказал он."Музыкальная энергия" стала частью масштабной социально-образовательной программы здорового образа жизни "Энергия Юга", которую РНКБ запускает этой осенью в Симферополе, Севастополе и Краснодаре.Программа предусматривает бесплатные мастер-классы по четырем направлениям: спорт, здоровье, экология, творчество. Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте pro.rncb.ru.
https://crimea.ria.ru/20220916/v-simferopole-startuet-obrazovatelnyy-proekt-dlya-lyubiteley-muzyki-1124524594.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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рнкб (пао), культура, общество
Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ покорил сердца участников и зрителей

Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ объединил таланты и мэтров музыкального искусства

17:57 30.09.2022
 
© Предоставлено пресс-службой РНКБВ Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой" состоялись бесплатные мастер-классы со звездами классической музыки.
Они прошли с 17 по 30 сентября и дали возможность двум с половиной сотням желающих перенять мастерство у профессиональных музыкантов. Еще около двух тысяч человек стали зрителями на творческих музыкальных вечерах с участием известных артистов.
"Это было что-то невероятное! Каждый вечер зрители аплодировали нашим артистам стоя", – делится впечатлениями худрук проекта, знаменитая российская саксофонистка Вероника Кожухарова.
Афиша проекта Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой
16 сентября, 12:23
В Симферополе стартует образовательный проект для любителей музыки
Кожухарова подчеркнула, что Крым сам по себе – настоящее место силы, где живут удивительные люди, которых вдохновляет музыка и искусство. "Желаю, чтобы таких проектов было как можно больше и здесь, и в других регионах нашей большой страны!" – добавила она.
По результатам мастер-классов были отобраны одиннадцать самых талантливых учеников для участия в финальном творческом вечере, который пройдет 30 сентября на большой сцене под аккомпанемент Севастопольского симфонического оркестра.
Начальник управления продаж и обслуживания банка Александр Козинкин не скрывает радости от того, какой отклик у участников и зрителей получило мероприятие. Он подчеркнул, что РНКБ – социально ответственная организация, которая считает необходимым дарить людям положительные эмоции и яркие впечатления.
"Мы очень рады услышать столько восторженных отзывов и видеть, что "Музыкальная энергия" настолько понравилась всем зрителям и участникам мастер-классов", – сказал он.
© Предоставлено пресс-службой РНКБВ Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой
1 из 3
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
© Предоставлено пресс-службой РНКБВ Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой
2 из 3
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
© Предоставлено пресс-службой РНКБВ Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой
3 из 3
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
1 из 3
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
2 из 3
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
3 из 3
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
"Музыкальная энергия" стала частью масштабной социально-образовательной программы здорового образа жизни "Энергия Юга", которую РНКБ запускает этой осенью в Симферополе, Севастополе и Краснодаре.
Программа предусматривает бесплатные мастер-классы по четырем направлениям: спорт, здоровье, экология, творчество. Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте pro.rncb.ru.
 
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