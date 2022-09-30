Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ покорил сердца участников и зрителей
Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ объединил таланты и мэтров музыкального искусства
© Предоставлено пресс-службой РНКБВ Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой" состоялись бесплатные мастер-классы со звездами классической музыки.
Они прошли с 17 по 30 сентября и дали возможность двум с половиной сотням желающих перенять мастерство у профессиональных музыкантов. Еще около двух тысяч человек стали зрителями на творческих музыкальных вечерах с участием известных артистов.
"Это было что-то невероятное! Каждый вечер зрители аплодировали нашим артистам стоя", – делится впечатлениями худрук проекта, знаменитая российская саксофонистка Вероника Кожухарова.
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Кожухарова подчеркнула, что Крым сам по себе – настоящее место силы, где живут удивительные люди, которых вдохновляет музыка и искусство. "Желаю, чтобы таких проектов было как можно больше и здесь, и в других регионах нашей большой страны!" – добавила она.
По результатам мастер-классов были отобраны одиннадцать самых талантливых учеников для участия в финальном творческом вечере, который пройдет 30 сентября на большой сцене под аккомпанемент Севастопольского симфонического оркестра.
Начальник управления продаж и обслуживания банка Александр Козинкин не скрывает радости от того, какой отклик у участников и зрителей получило мероприятие. Он подчеркнул, что РНКБ – социально ответственная организация, которая считает необходимым дарить людям положительные эмоции и яркие впечатления.
"Мы очень рады услышать столько восторженных отзывов и видеть, что "Музыкальная энергия" настолько понравилась всем зрителям и участникам мастер-классов", – сказал он.
© Предоставлено пресс-службой РНКБВ Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
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В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
© Предоставлено пресс-службой РНКБВ Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
2 из 3
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
© Предоставлено пресс-службой РНКБВ Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
3 из 3
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
1 из 3
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
2 из 3
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
3 из 3
В Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского в рамках проекта РНКБ "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"
© Предоставлено пресс-службой РНКБ
"Музыкальная энергия" стала частью масштабной социально-образовательной программы здорового образа жизни "Энергия Юга", которую РНКБ запускает этой осенью в Симферополе, Севастополе и Краснодаре.
Программа предусматривает бесплатные мастер-классы по четырем направлениям: спорт, здоровье, экология, творчество. Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте pro.rncb.ru.