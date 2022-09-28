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Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов – адреса - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов – адреса
Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов – адреса - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов – адреса
Семь муниципалитетов Крыма в среду останутся без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T10:26
2022-09-28T10:26
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Семь муниципалитетов Крыма в среду останутся без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за работ на водоочистных сооружениях в Симферополе ориентировочно до 17.00 будет ограничено водоснабжение по улицам Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочной, Скифской, Связистов, Винницкой, Конечной, С. Перовской, Пирогова, Дацуна, Хохлова, Голубца, частично Петровской Балки, Крылова, Коммунальной, З. Рухадзе, Ген. Родионова. С 10.30 до 13.00 будет организован подвоз воды на пересечении улиц Нестерова и Жирова.Кроме того, из-за аварии в крымской столице до 17.00 останутся без воды улицы 1-ой Конной Армии, Залесская, Аральская, 60 лет Октября, Сенная, Табачная, Целинная, Димитрова, Красных зорь, Баррикадная, Бастионная, Голубиная, Санитарная, Мускатная, Тополевая, Гавена, переулки Школьный и Ключевой.В связи с аварийными работами до 19.00 без воды симферопольская улица Маршала Жукова, 3, 5, 9, а также улицы Взлетная, Лайнерная, Сибирская, переулки Вертолетный и Посадочный в пгт Аэрофлотском.В связи с аварийными работами до 13.00 без воды остаются жители Судака.В евпаторийских поселках Новоозерное и Мирное из-за работ на Донузлавском водоводе, возможны перебои водоснабжения до 8.00 29 сентября. Силами филиала будет организован подвоз воды.В пгт Ленино до 17.00 ограничено водоснабжение ул. Геологическая и Куйбышева. Также без воды Серебрянка в Красноперекопском районе, до 15.00 - село Раздольное. В Джанкое по адресу Ленина, 50 ограничено водоснабжение до 14.00. В Алуштинском регионе частично без воды села Лавровое и В. Кутузовка.
https://crimea.ria.ru/20220927/bolee-20-ulits-simferopolya-na-den-ostanutsya-bez-vody-1124638670.html
https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов – адреса

"Вода Крыма" предупреждает об отключениях в семи муниципалитетах Крыма в среду

10:26 28.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Семь муниципалитетов Крыма в среду останутся без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, из-за работ на водоочистных сооружениях в Симферополе ориентировочно до 17.00 будет ограничено водоснабжение по улицам Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочной, Скифской, Связистов, Винницкой, Конечной, С. Перовской, Пирогова, Дацуна, Хохлова, Голубца, частично Петровской Балки, Крылова, Коммунальной, З. Рухадзе, Ген. Родионова. С 10.30 до 13.00 будет организован подвоз воды на пересечении улиц Нестерова и Жирова.
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 20:11
Более 20 улиц Симферополя на день останутся без воды
Кроме того, из-за аварии в крымской столице до 17.00 останутся без воды улицы 1-ой Конной Армии, Залесская, Аральская, 60 лет Октября, Сенная, Табачная, Целинная, Димитрова, Красных зорь, Баррикадная, Бастионная, Голубиная, Санитарная, Мускатная, Тополевая, Гавена, переулки Школьный и Ключевой.
В связи с аварийными работами до 19.00 без воды симферопольская улица Маршала Жукова, 3, 5, 9, а также улицы Взлетная, Лайнерная, Сибирская, переулки Вертолетный и Посадочный в пгт Аэрофлотском.
В связи с аварийными работами до 13.00 без воды остаются жители Судака.
В евпаторийских поселках Новоозерное и Мирное из-за работ на Донузлавском водоводе, возможны перебои водоснабжения до 8.00 29 сентября. Силами филиала будет организован подвоз воды.
Насос - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 19:03Радио "Спутник в Крыму"
Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты
В пгт Ленино до 17.00 ограничено водоснабжение ул. Геологическая и Куйбышева. Также без воды Серебрянка в Красноперекопском районе, до 15.00 - село Раздольное. В Джанкое по адресу Ленина, 50 ограничено водоснабжение до 14.00. В Алуштинском регионе частично без воды села Лавровое и В. Кутузовка.
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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