https://crimea.ria.ru/20220928/chast-kryma-v-sredu-ostanetsya-bez-vody-iz-za-remontov--adresa-1124646388.html

Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов – адреса

Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов – адреса - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Часть Крыма в среду останется без воды из-за ремонтов – адреса

Семь муниципалитетов Крыма в среду останутся без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T10:26

2022-09-28T10:26

2022-09-28T10:26

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Семь муниципалитетов Крыма в среду останутся без воды из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за работ на водоочистных сооружениях в Симферополе ориентировочно до 17.00 будет ограничено водоснабжение по улицам Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочной, Скифской, Связистов, Винницкой, Конечной, С. Перовской, Пирогова, Дацуна, Хохлова, Голубца, частично Петровской Балки, Крылова, Коммунальной, З. Рухадзе, Ген. Родионова. С 10.30 до 13.00 будет организован подвоз воды на пересечении улиц Нестерова и Жирова.Кроме того, из-за аварии в крымской столице до 17.00 останутся без воды улицы 1-ой Конной Армии, Залесская, Аральская, 60 лет Октября, Сенная, Табачная, Целинная, Димитрова, Красных зорь, Баррикадная, Бастионная, Голубиная, Санитарная, Мускатная, Тополевая, Гавена, переулки Школьный и Ключевой.В связи с аварийными работами до 19.00 без воды симферопольская улица Маршала Жукова, 3, 5, 9, а также улицы Взлетная, Лайнерная, Сибирская, переулки Вертолетный и Посадочный в пгт Аэрофлотском.В связи с аварийными работами до 13.00 без воды остаются жители Судака.В евпаторийских поселках Новоозерное и Мирное из-за работ на Донузлавском водоводе, возможны перебои водоснабжения до 8.00 29 сентября. Силами филиала будет организован подвоз воды.В пгт Ленино до 17.00 ограничено водоснабжение ул. Геологическая и Куйбышева. Также без воды Серебрянка в Красноперекопском районе, до 15.00 - село Раздольное. В Джанкое по адресу Ленина, 50 ограничено водоснабжение до 14.00. В Алуштинском регионе частично без воды села Лавровое и В. Кутузовка.

https://crimea.ria.ru/20220927/bolee-20-ulits-simferopolya-na-den-ostanutsya-bez-vody-1124638670.html

https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя