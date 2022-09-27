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Что означает для России победа правоцентристов в Италии – политолог
Что означает для России победа правоцентристов в Италии – политолог - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Что означает для России победа правоцентристов в Италии – политолог
Победа правоцентристской коалиции на парламентских выборах в Италии вряд ли каким-то образом отразится на взаимоотношениях Рима и Москвы, поскольку вероятный... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T17:35
2022-09-27T17:35
2022-09-27T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Победа правоцентристской коалиции на парламентских выборах в Италии вряд ли каким-то образом отразится на взаимоотношениях Рима и Москвы, поскольку вероятный будущий премьер-министр Джорджа Мелони является продолжателем традиционной опоры Италии на Евросоюз и НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказала старший научный сотрудник Института Европы РАН, доцент МГИМО Елена Маслова.В плане поставок вооружения Украине и закупок российских энергоносителей политика нового итальянского правительства также не будет отличаться от общеевропейского вектора, считает эксперт."У Мелони в программе обозначена концепция энергетической самообеспеченности. Она сторонница расширения зеленой энергетики, наращивания доли возобновляемых источников, энергетической независимости. Что касается поставок вооружений, еще до выборов было понятно, что Мелони является сторонницей атлантизма и продолжения этих поставок, при условии, если ее будут поддерживать в этом все партии в коалиции", - пояснила политолог.По словам Масловой, главное беспокойство руководства Евросоюза итогами итальянских выборов вызвано тем, что правоцентристы заявляют о приоритете интересов собственных граждан над либеральными ценностями ЕС.Также остро строит вопрос миграции. В этом вопросе итальянские правые занимают жесткую позицию и не собираются принимать мигрантов до тех пор, пока ЕС не решит как-то сообща реагировать на этот вызов, добавила Маслова.На состоявшихся в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил в составе партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов. При этом ведущей политической силой страны впервые стала крайне правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра.
https://crimea.ria.ru/20220926/vybory-v-italii-vpervye-so-vremen-vtoroy-mirovoy-voyny-vyigrali-pravye-1124625838.html
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
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италия, политика, в мире
Что означает для России победа правоцентристов в Италии – политолог
Политолог Маслова: приход "правых" к власти вряд ли отразится на отношениях Италии и РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Победа правоцентристской коалиции на парламентских выборах в Италии вряд ли каким-то образом отразится на взаимоотношениях Рима и Москвы, поскольку вероятный будущий премьер-министр Джорджа Мелони является продолжателем традиционной опоры Италии на Евросоюз и НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказала старший научный сотрудник Института Европы РАН, доцент МГИМО Елена Маслова.
"Россия – не главный партнер для Италии. Для нее традиционные партнеры – страны Евросоюза. Италия со времен окончания Второй мировой войны стоит на двух традиционных столпах – НАТО и ЕС. Здесь Мелони не предлагает каких-то революций и заявляет о своей преемственности", - сказала Маслова.
В плане поставок вооружения Украине и закупок российских энергоносителей политика нового итальянского правительства также не будет отличаться от общеевропейского вектора, считает эксперт.
"У Мелони в программе обозначена концепция энергетической самообеспеченности. Она сторонница расширения зеленой энергетики, наращивания доли возобновляемых источников, энергетической независимости. Что касается поставок вооружений, еще до выборов было понятно, что Мелони является сторонницей атлантизма и продолжения этих поставок, при условии, если ее будут поддерживать в этом все партии в коалиции", - пояснила политолог.
По словам Масловой, главное беспокойство руководства Евросоюза итогами итальянских выборов вызвано тем, что правоцентристы заявляют о приоритете интересов собственных граждан над либеральными ценностями ЕС.
"Руководств ЕС утверждает, что Европа готова экономически платить за свои политические решения против России. Мелони не совсем это устраивает, в ее риторике интересы итальянцев – прежде всего. Также она выступает против пропаганды ЛГБТ, абортов, суррогатного материнства и легализации легких наркотиков, и это противоречит либеральными ценностям ЕС", – отметила аналитик.
Также остро строит вопрос миграции. В этом вопросе итальянские правые занимают жесткую позицию и не собираются принимать мигрантов до тех пор, пока ЕС не решит как-то сообща реагировать на этот вызов, добавила Маслова.
На состоявшихся в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил в составе партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов. При этом ведущей политической силой страны впервые стала крайне правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра.