https://crimea.ria.ru/20220927/chto-oznachaet-dlya-rossii-pobeda-pravotsentristov-v-italii--politolog-1124642882.html

Что означает для России победа правоцентристов в Италии – политолог

Что означает для России победа правоцентристов в Италии – политолог - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Что означает для России победа правоцентристов в Италии – политолог

Победа правоцентристской коалиции на парламентских выборах в Италии вряд ли каким-то образом отразится на взаимоотношениях Рима и Москвы, поскольку вероятный... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T17:35

2022-09-27T17:35

2022-09-27T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Победа правоцентристской коалиции на парламентских выборах в Италии вряд ли каким-то образом отразится на взаимоотношениях Рима и Москвы, поскольку вероятный будущий премьер-министр Джорджа Мелони является продолжателем традиционной опоры Италии на Евросоюз и НАТО. Такое мнение РИА Новости Крым высказала старший научный сотрудник Института Европы РАН, доцент МГИМО Елена Маслова.В плане поставок вооружения Украине и закупок российских энергоносителей политика нового итальянского правительства также не будет отличаться от общеевропейского вектора, считает эксперт."У Мелони в программе обозначена концепция энергетической самообеспеченности. Она сторонница расширения зеленой энергетики, наращивания доли возобновляемых источников, энергетической независимости. Что касается поставок вооружений, еще до выборов было понятно, что Мелони является сторонницей атлантизма и продолжения этих поставок, при условии, если ее будут поддерживать в этом все партии в коалиции", - пояснила политолог.По словам Масловой, главное беспокойство руководства Евросоюза итогами итальянских выборов вызвано тем, что правоцентристы заявляют о приоритете интересов собственных граждан над либеральными ценностями ЕС.Также остро строит вопрос миграции. В этом вопросе итальянские правые занимают жесткую позицию и не собираются принимать мигрантов до тех пор, пока ЕС не решит как-то сообща реагировать на этот вызов, добавила Маслова.На состоявшихся в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил в составе партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", которая набрала около 44% голосов. При этом ведущей политической силой страны впервые стала крайне правая партия "Братья Италии" во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра.

https://crimea.ria.ru/20220926/vybory-v-italii-vpervye-so-vremen-vtoroy-mirovoy-voyny-vyigrali-pravye-1124625838.html

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италия, политика, в мире