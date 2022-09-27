https://crimea.ria.ru/20220927/byvshiy-sudebnyy-pristav-pokryval-dolzhnikov-i-popal-pod-sud-1124641410.html

Бывший судебный пристав покрывал должников и попал под суд

Бывший судебный пристав покрывал должников и попал под суд - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Бывший судебный пристав покрывал должников и попал под суд

Бывший судебный пристав покрывал должников, внося в акты ложные сведения о них, за что попал под суд и получил штраф. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T16:20

2022-09-27T16:20

2022-09-27T16:20

прокуратура республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_48:0:1872:1026_1920x0_80_0_0_65b2dc3549b9bf2ce88b99c99acd6d45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Бывший судебный пристав покрывал должников, внося в акты ложные сведения о них, за что попал под суд и получил штраф. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Уточняется, что подсудимый специально вносил в акты исполнительных действий ложные сведения о должниках и их имуществе. Ущерб взыскателя долгов от таких действий составил 800 тысяч рублей."С учетом позиции государственного обвинителя и наказания, назначенного по предыдущему приговору суда, виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", — добавили в ведомстве.Там уточнили, что приговор суда в законную силу не вступил.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым