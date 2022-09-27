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Бывший судебный пристав покрывал должников и попал под суд
Бывший судебный пристав покрывал должников и попал под суд - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Бывший судебный пристав покрывал должников и попал под суд
Бывший судебный пристав покрывал должников, внося в акты ложные сведения о них, за что попал под суд и получил штраф. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T16:20
2022-09-27T16:20
2022-09-27T16:20
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Бывший судебный пристав покрывал должников, внося в акты ложные сведения о них, за что попал под суд и получил штраф. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Уточняется, что подсудимый специально вносил в акты исполнительных действий ложные сведения о должниках и их имуществе. Ущерб взыскателя долгов от таких действий составил 800 тысяч рублей."С учетом позиции государственного обвинителя и наказания, назначенного по предыдущему приговору суда, виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", — добавили в ведомстве.Там уточнили, что приговор суда в законную силу не вступил.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прокуратура республики крым
Бывший судебный пристав покрывал должников и попал под суд
Бывший судебный пристав покрывал должников и сам попал под суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Бывший судебный пристав покрывал должников, внося в акты ложные сведения о них, за что попал под суд и получил штраф. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
"Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Он признан судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый, являясь судебным приставом-исполнителем, принял незаконные решения о прекращении 11 исполнительных производств", — говорится в сообщении.
Уточняется, что подсудимый специально вносил в акты исполнительных действий ложные сведения о должниках и их имуществе. Ущерб взыскателя долгов от таких действий составил 800 тысяч рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя и наказания, назначенного по предыдущему приговору суда, виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", — добавили в ведомстве.
Там уточнили, что приговор суда в законную силу не вступил.