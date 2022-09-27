https://crimea.ria.ru/20220927/27-sentyabrya-kakoy-segodnya-prazdnik_-1118759474.html

Какой сегодня праздник: 27 сентября

Какой сегодня праздник: 27 сентября - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Какой сегодня праздник: 27 сентября

Сегодня мировая общественность празднует День туризма и день без мяса. В нашей стране отмечают профессиональный праздник работников дошкольного образования, в... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-27T00:00

2022-09-27T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Сегодня мировая общественность празднует День туризма и день без мяса. В нашей стране отмечают профессиональный праздник работников дошкольного образования, в Канаде сегодня не оправдываются, а в США давят жестяные банки. А еще это День рождения поисковой системы Google и День основания ордена иезуитов. Предположительно, 221 год назад в России был представлен первый велосипед и совершенно точно 62 года назад советские строители начали возводить Останкинскую телебашню. День рождения сегодня отмечают певица Ани Лорак, артист цирка Аскольд Запашный, актриса Гвинет Пэлтроу.Что празднуют в миреМеждународный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году, празднуют в 150 странах мира, а с 1983 года - и в России. С чем мы и поздравляем всех путешественников и сотрудников туриндустрии. Кстати, самыми популярными международными туристическими направлениями остаются Франция, Испания, США, Китай и Италия, а лучшими городами для гастрономического туризма - Нью-Йорк, Марракеш, Париж и Киото. Если же вы уже все видели и все пробовали, отправляйтесь в мексиканский парк Эко Альберто, где за 350 долларов можно ощутить процесс незаконного пересечения границы. Правда, придется пройти 12 км воображаемых препятствий и иногда даже убегать от пограничников, которые будут стрелять.А еще сегодня Всемирный день без мяса. Сейчас отказываться от мяса модно, но первые, кто исторически поддерживал вегетарианство, были индусы. Почти 40% населения этой страны – вегетарианцы. В Европе не едят мясо 6% населения, в России - 4%. Каждый третий европейский вегетарианец отступает от своих принципов и начинает есть мясо, если выпьет алкоголь - этот факт установил психолог из Великобритании Хэнк Ротгербер.27 сентября 1863 года в Петербурге открылся первый русский детский сад. Именно это событие взяли за основу, когда выбирали дату празднования Дня работников дошкольного образования. Первое предложение о введении такого праздника поступило от изданий по проблемам педагогики. Идея сразу понравилась всем сотрудникам дошкольных учреждений, которых в нашей стране почти 50 тысяч.Замечательный праздник придумали в Канаде – День без оправданий. Мы, конечно, не оправдываемся, но установить историю праздника так и не удалось. Зато мы нашли исследование ученых, где сказано, что чаще всего оправдываются как раз те, кто не виноват.А вот в США сегодня отмечают День "Раздави банку". Если вдруг вы чувствуете злость или обиду, просто крушите жестянки! По мнению американцев, это очень восстанавливает жизненную энергию.Знаменательные датыGoogle. Inc. официально зарегистрирован 7 сентября 1998. Домен google.com - 15 сентября 1997 года. "Окей, Google! Так почему же твой День рождения отмечают 27 сентября?". Это один из немногих запросов, по которым поисковая система не дает конкретных разъяснений, а просто предлагает праздновать именно сегодня. Так и поступим.А заодно отметим еще одну знаменательную дату, которую удалось "нагуглить" – День основания ордена иезуитов. Иезуиты – самый влиятельный в католической церкви монашеский орден, утвержденный папой Павлом III 27 сентября 1540 года для защиты интересов папства, миссионерской деятельности и борьбы с ересями. А еще звучит красиво. Поэтому будем отмечать.Кто на самом деле придумал велосипед – вопрос спорный. Но некоторые источники утверждают, что авторство идеи принадлежит уроженцу Прикамской земли, крепостному крестьянину Ефиму Артамонову, который впервые представил изобретение Александру I в день коронации 27 сентября 1801 года. Говорят, крестьянин ехал на своем велосипеде с Урала в Петербург со скоростью 10 км/ч, что особенно удивило Всероссийского Самодержца и его придворных.Зато совершенно точно можно назвать дату начала строительства Останкинской телебашни – 27 сентября 1960 года. Ее изящный проект конструктор Николай Никитин придумал за одну ночь. Высота здания соответствует высоте 180-этажного дома. При этом в башне лишь 45 этажей. Вес – более 32 тыс. тонн, с фундаментом – 55 тыс. тонн, а внешний диаметр окружности опор – 74 метра. Все это позволяло башне сохранять звание самого высокого здания в мире целых десять лет. Потом появились строения повыше.Кто родился в этот деньОбладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми", несравненная Гвинет Пэлтроу родилась в этот день ровно 50 лет назад. Однако Пэлтроу не только играет в кино, но и поет, и даже пишет книги. Она выпустила кулинарную книгу с простым названием "Все это хорошо", где разместила свои любимые рецепты правильного питания.Народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сегодня отмечает 45-летие. Кстати, артист выступает не только в жанре дрессировки хищных животных. Он еще и жонглер, вольтижер (наездник), канатоходец и акробат на роликах.В этот день в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области родилась Каролина Куек, которая всем нам сегодня известна под именем Ани Лорак. Кстати, псевдоним певицы – это ее настоящее имя, читаемое наоборот.А еще День рождения сегодня отмечают канадская певица Аврил Лавин, российская актриса театра, кино и телевидения Анна Ардова ("Одна за всех"), российская теннисистка и модель Ольга Пучкова, народный артист РФ ("Мастер и Маргарита", "Батальоны просят огня", "Романовы. Венценосная семья") Александр Галибин.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, в мире, культура, праздники и памятные даты