https://crimea.ria.ru/20220926/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-skolko-novykh-sluchaev-1124622291.html

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев - РИА Новости Крым, 26.09.2022

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев

На территории Республики Крым зарегистрирован 251 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 205 509 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T10:13

2022-09-26T10:13

2022-09-26T10:13

крым

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122849350_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_383a1b4fea8df79fd234b474a52e26d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 251 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 205 509 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе подтверждено 69 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 71 года.В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 002 человека, выздоровели - 90 650.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе