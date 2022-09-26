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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев - РИА Новости Крым, 26.09.2022
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев
На территории Республики Крым зарегистрирован 251 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 205 509 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T10:13
2022-09-26T10:13
крым
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 251 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 205 509 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе подтверждено 69 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 71 года.В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 002 человека, выздоровели - 90 650.
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крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько новых случаев

В Крыму и Севастополе выявили 320 новых случаев COVID-19, умер один человек

10:13 26.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 251 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 205 509 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализирован 21 пациент, за все время на стационарном лечении находились 61 835 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 246 человек, за весь период – 195 879", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтверждено 69 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 71 года.
"В ковидные стационары госпитализированы пятеро, выписаны шестеро. На данный момент в больницах находится 124 пациента, из них 114 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в городском правительстве.
В горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 94 002 человека, выздоровели - 90 650.
 
КрымСевастопольЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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