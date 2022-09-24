https://crimea.ria.ru/20220924/v-novoy-kakhovke-iz-za-ataki-vsu-voznik-pozhar-na-rynke--est-razrusheniya-1124606943.html

В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на рынке – есть разрушения

В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на рынке – есть разрушения - РИА Новости Крым, 24.09.2022

В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на рынке – есть разрушения

В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на оптовом рынке, сгорели и разрушены магазины. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T09:24

2022-09-24T09:24

2022-09-24T09:33

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на оптовом рынке, сгорели и разрушены магазины. Об этом сообщили в администрации города.Общая площадь разрушений составила 170 кв. м. Пожар локализован.Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках проходят референдумы по вхождению в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220923/v-nadezhde-na-svetloe-buduschee-kak-golosuet-kherson--video-1124600570.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине