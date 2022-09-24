В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на рынке – есть разрушения
В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на рынке, есть разрушения
09:24 24.09.2022 (обновлено: 09:33 24.09.2022)
© Telegram Администрации Новой КаховкиРезультат падения ракеты на территорию оптового рынка в Новой Каховке
© Telegram Администрации Новой Каховки
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на оптовом рынке, сгорели и разрушены магазины. Об этом сообщили в администрации города.
"В результате падения ракеты на территорию оптового рынка пять магазинов сгорело, шесть капитальных строений разрушены и более 15 повреждены. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
© Telegram Администрации Новой Каховки
ВСУ обстреляли Новую Каховку, разрушения на территории оптового рынка
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ВСУ обстреляли Новую Каховку, разрушения на территории оптового рынка
© Telegram Администрации Новой Каховки
© Telegram Администрации Новой Каховки
Шесть капитальных строений уничтожены и более 15 повреждены
2 из 2
Шесть капитальных строений уничтожены и более 15 повреждены
© Telegram Администрации Новой Каховки
1 из 2
ВСУ обстреляли Новую Каховку, разрушения на территории оптового рынка
© Telegram Администрации Новой Каховки
2 из 2
Шесть капитальных строений уничтожены и более 15 повреждены
© Telegram Администрации Новой Каховки
Общая площадь разрушений составила 170 кв. м. Пожар локализован.
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