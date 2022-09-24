Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на рынке – есть разрушения - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220924/v-novoy-kakhovke-iz-za-ataki-vsu-voznik-pozhar-na-rynke--est-razrusheniya-1124606943.html
В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на рынке – есть разрушения
В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на рынке – есть разрушения - РИА Новости Крым, 24.09.2022
В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на рынке – есть разрушения
В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на оптовом рынке, сгорели и разрушены магазины. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T09:24
2022-09-24T09:33
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124607106_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_db0ddb392fde0ce454a1dfb0da5d0231.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на оптовом рынке, сгорели и разрушены магазины. Об этом сообщили в администрации города.Общая площадь разрушений составила 170 кв. м. Пожар локализован.Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках проходят референдумы по вхождению в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220923/v-nadezhde-na-svetloe-buduschee-kak-golosuet-kherson--video-1124600570.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124607106_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4d8c9d9adc61e6d304249de3635b0c8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на рынке – есть разрушения

В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на рынке, есть разрушения

09:24 24.09.2022 (обновлено: 09:33 24.09.2022)
 
© Telegram Администрации Новой КаховкиРезультат падения ракеты на территорию оптового рынка в Новой Каховке
Результат падения ракеты на территорию оптового рынка в Новой Каховке
© Telegram Администрации Новой Каховки
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на оптовом рынке, сгорели и разрушены магазины. Об этом сообщили в администрации города.

"В результате падения ракеты на территорию оптового рынка пять магазинов сгорело, шесть капитальных строений разрушены и более 15 повреждены. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

© Telegram Администрации Новой Каховки

ВСУ обстреляли Новую Каховку, разрушения на территории оптового рынка

Результат падения ракеты на территорию оптового рынка в Новой Каховке
1 из 2

ВСУ обстреляли Новую Каховку, разрушения на территории оптового рынка

© Telegram Администрации Новой Каховки
© Telegram Администрации Новой Каховки

Шесть капитальных строений уничтожены и более 15 повреждены

Результат падения ракеты на территорию оптового рынка в Новой Каховке
2 из 2

Шесть капитальных строений уничтожены и более 15 повреждены

© Telegram Администрации Новой Каховки
1 из 2

ВСУ обстреляли Новую Каховку, разрушения на территории оптового рынка

© Telegram Администрации Новой Каховки
2 из 2

Шесть капитальных строений уничтожены и более 15 повреждены

© Telegram Администрации Новой Каховки
Общая площадь разрушений составила 170 кв. м. Пожар локализован.
Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках проходят референдумы по вхождению в состав РФ.
Люди перед участком для голосования на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 13:29Новая жизнь на освобожденных территориях
В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Коронавирусная статистика по Крыму
11:07Прорвавшихся на Запорожье украинских диверсантов нейтрализовали
10:45В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях второй день референдума
10:36В Сакском районе рухнул двухэтажный дом – под завалами оказались люди
10:32Референдум в Скадовске: как идет голосование и что думают люди
09:44Дополнительный выходной день объявили в Херсонской области
09:24В Новой Каховке из-за атаки ВСУ возник пожар на рынке – есть разрушения
08:53Ученые выявили смертельную опасность горячего чая
08:24Чем опасна фруктоза
08:03Осень vs кожа рук: как заботиться
03:21От теории к практике: как изменилось образование в школах Крыма
00:01Снова дожди: прогноз погоды для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 24 сентября
22:05Главные события и заявления дня: 23 сентября
21:59Что будет с газовыми заправками в России — мнение эксперта
21:33Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
21:17Инфекции-провокаторы: что повышает риск развития болезни Альцгеймера
20:42В Севастополе можно оплатить проезд приложением – но это не точно
20:15Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия
20:03В Крыму продлен желтый уровень опасности
Лента новостейМолния