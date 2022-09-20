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Крымчанин хотел прикрыть родственника и напал на соседа с ножом
Крымчанин хотел прикрыть родственника и напал на соседа с ножом - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Крымчанин хотел прикрыть родственника и напал на соседа с ножом
В Крыму житель Кировского района с ножом напал на односельчанина, чтобы скрыть совершенное своим родственником преступление. Уголовное дело направлено в суд. Об РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T15:51
2022-09-20T15:51
2022-09-20T15:51
прокуратура республики крым
крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму житель Кировского района с ножом напал на односельчанина, чтобы скрыть совершенное своим родственником преступление. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемый узнал, что его родственник напал на односельчанина, чтобы похитить его имущество. Мужчина нанес потерпевшему ножевые ранения, которые могли привести к смерти.В отношении 39-летнего крымчанина завели уголовное дело, обвинив в покушении на убийство с целью сокрытия другого преступления. Материалы дела с утвержденным обвинением направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что 44-летнего жителя крымского села приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство родного брата сапожным ножом.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, крым, закон и право
Крымчанин хотел прикрыть родственника и напал на соседа с ножом
Крымчанина осудят за покушение на убийство с целью сокрытия преступления родственника
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму житель Кировского района с ножом напал на односельчанина, чтобы скрыть совершенное своим родственником преступление. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемый узнал, что его родственник напал на односельчанина, чтобы похитить его имущество. Мужчина нанес потерпевшему ножевые ранения, которые могли привести к смерти.
"В этой связи злоумышленник пришел по месту жительства потерпевшего и, увидев, что тот жив, нанес ему удар кухонным ножом. Смерть потерпевшего не наступила ввиду своевременно оказанной ему медицинской помощи", – говорится в сообщении ведомства.
В отношении 39-летнего крымчанина завели уголовное дело, обвинив в покушении на убийство с целью сокрытия другого преступления. Материалы дела с утвержденным обвинением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось
, что 44-летнего жителя крымского села приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство родного брата сапожным ножом.