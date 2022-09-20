https://crimea.ria.ru/20220920/krymchanin-khotel-prikryt-rodstvennika-i-napal-na-soseda-s-nozhom-1124563405.html

Крымчанин хотел прикрыть родственника и напал на соседа с ножом

Крымчанин хотел прикрыть родственника и напал на соседа с ножом - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Крымчанин хотел прикрыть родственника и напал на соседа с ножом

В Крыму житель Кировского района с ножом напал на односельчанина, чтобы скрыть совершенное своим родственником преступление. Уголовное дело направлено в суд. Об РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T15:51

2022-09-20T15:51

2022-09-20T15:51

прокуратура республики крым

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму житель Кировского района с ножом напал на односельчанина, чтобы скрыть совершенное своим родственником преступление. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемый узнал, что его родственник напал на односельчанина, чтобы похитить его имущество. Мужчина нанес потерпевшему ножевые ранения, которые могли привести к смерти.В отношении 39-летнего крымчанина завели уголовное дело, обвинив в покушении на убийство с целью сокрытия другого преступления. Материалы дела с утвержденным обвинением направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что 44-летнего жителя крымского села приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство родного брата сапожным ножом.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, закон и право