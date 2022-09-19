https://crimea.ria.ru/20220919/zhitelya-krasnodarskogo-kraya-osudyat-za-ubiystvo-maloletnego-pasynka-1124554434.html
Жителя Краснодарского края осудят за убийство малолетнего пасынка
Жителя Краснодарского края осудят за убийство малолетнего пасынка - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Жителя Краснодарского края осудят за убийство малолетнего пасынка
Житель Краснодарского края предстанет перед судом за истязание и убийство шестилетнего пасынка. Об этом сообщает краевая прокуратура. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T17:36
2022-09-19T17:36
2022-09-19T17:36
краснодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Житель Краснодарского края предстанет перед судом за истязание и убийство шестилетнего пасынка. Об этом сообщает краевая прокуратура.Инцидент произошел в ноябре 2021 года в Тимашевске. Обвиняемый применил силу в отношении шестилетнего пасынка, причиной послужило "непослушание и плохое поведение".Кроме того, установлено, что угрожающие жизни и здоровью ребенка методы "воспитания" в семье применялись и раньше."В период с июня по конец ноября 2021 года он неоднократно ставил мальчика в угол, а также систематически наносил ему удары по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям, в результате которых потерпевшему причинены повреждения", – говорится в сообщении.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса России за систематическое причинение физических и психических страданий и убийство малолетнего. Обвиняемый находится под стражей, свою вину он признал частично. Ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.Кроме того, к уголовной ответственности привлекли мать погибшего ребенка. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.Ранее сообщалось, что жительницу Щелкино ждет суд за убийство малолетнего сына.
https://crimea.ria.ru/20220818/zhitelnitsu-krasnodara-obvinili-v-ubiystve-5-letnego-syna-1124205109.html
https://crimea.ria.ru/20220124/obvinyaemuyu-v-ubiystve-docheri-krymchanku-vzyali-pod-strazhu-1122144877.html
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РИА Новости Крым
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краснодар, происшествия
Жителя Краснодарского края осудят за убийство малолетнего пасынка
Житель Краснодарского края предстанет перед судом за убийство шестилетнего пасынка
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Житель Краснодарского края предстанет перед судом за истязание и убийство шестилетнего пасынка. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Инцидент произошел в ноябре 2021 года в Тимашевске. Обвиняемый применил силу в отношении шестилетнего пасынка, причиной послужило "непослушание и плохое поведение".
Кроме того, установлено, что угрожающие жизни и здоровью ребенка методы "воспитания" в семье применялись и раньше.
"В период с июня по конец ноября 2021 года он неоднократно ставил мальчика в угол, а также систематически наносил ему удары по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям, в результате которых потерпевшему причинены повреждения", – говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса России за систематическое причинение физических и психических страданий и убийство малолетнего. Обвиняемый находится под стражей, свою вину он признал частично. Ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.
Кроме того, к уголовной ответственности привлекли мать погибшего ребенка. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Ранее сообщалось, что жительницу Щелкино ждет суд за убийство малолетнего сына
.