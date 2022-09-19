https://crimea.ria.ru/20220919/za-sutki-sbity-ukrainskiy-su-25-i-14-bespilotnikov--minoborony-1124550832.html
За сутки сбиты украинский Су-25 и 14 беспилотников — Минобороны
За сутки сбиты украинский Су-25 и 14 беспилотников — Минобороны - РИА Новости Крым, 19.09.2022
За сутки сбиты украинский Су-25 и 14 беспилотников — Минобороны
Российская система ПВО сбила украинских Су-25 под Херсоном и 14 беспилотников в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник сообщили в... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T14:07
2022-09-19T14:07
2022-09-19T14:07
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Российская система ПВО сбила украинских Су-25 под Херсоном и 14 беспилотников в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Также за сутки сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, и перехвачены противорадиолокационные и баллистические ракеты."В районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, в районах населенных пунктов Белозерка и Червоный Маяк Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" и двадцать четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха", — рассказали в ведомстве, уточнив, что ракеты были сбиты в Николаевской и Херсонской областях, а также в ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220919/vks-rossii-unichtozhili-tsekha-v-zaporozhe-gde-obsluzhivali-himars-1124550303.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина
За сутки сбиты украинский Су-25 и 14 беспилотников — Минобороны
Минобороны: система ПВО сбила украинский Су-25 и 14 беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Российская система ПВО сбила украинских Су-25 под Херсоном и 14 беспилотников в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Александровка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.
Также за сутки сбиты в воздухе 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, и перехвачены противорадиолокационные и баллистические ракеты.
"В районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, в районах населенных пунктов Белозерка и Червоный Маяк Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" и двадцать четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха", — рассказали в ведомстве, уточнив, что ракеты были сбиты в Николаевской и Херсонской областях, а также в ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники.