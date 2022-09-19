https://crimea.ria.ru/20220919/v-sevastopole-v-more-u-mysa-khersones-obnaruzhili-telo-muzhchiny-1124554837.html

В Севастополе в море у мыса Херсонес обнаружили тело мужчины

В Севастополе в море у мыса Херсонес обнаружили тело мужчины - РИА Новости Крым, 19.09.2022

В Севастополе в море у мыса Херсонес обнаружили тело мужчины

В районе мыса Херсонес в Севастополе спасатели Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты (ЦГЗ) обнаружили в море тело мужчины. Информацией о... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T18:12

2022-09-19T18:12

2022-09-19T18:15

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В районе мыса Херсонес в Севастополе спасатели Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты (ЦГЗ) обнаружили в море тело мужчины. Информацией о произошедшем с РИА Новости Крым поделились в пресс-службе ГУ МЧС, сотрудники которого взаимодействовали со службами по факту инцидента.Для поисков с воды и с берега подключили спасательный катер ПСП "Омега" и пешее подразделение "Оса". Однако видимость в море была крайне ограниченной, в связи с чем поиски результата не принесли."К сожалению, его не нашли", – сказали в МЧС.Инцидент произошел накануне в Гагаринском муниципальном округе в районе мыса Херсонес, недалеко от памятника последним защитникам Севастополя.Ранее в пресс-служба МЧС по региону поделились печальной статистикой утонувших с начала года.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия