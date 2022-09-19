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В Севастополе в море у мыса Херсонес обнаружили тело мужчины
В Севастополе в море у мыса Херсонес обнаружили тело мужчины - РИА Новости Крым, 19.09.2022
В Севастополе в море у мыса Херсонес обнаружили тело мужчины
В районе мыса Херсонес в Севастополе спасатели Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты (ЦГЗ) обнаружили в море тело мужчины. Информацией о... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T18:12
2022-09-19T18:12
2022-09-19T18:15
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В районе мыса Херсонес в Севастополе спасатели Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты (ЦГЗ) обнаружили в море тело мужчины. Информацией о произошедшем с РИА Новости Крым поделились в пресс-службе ГУ МЧС, сотрудники которого взаимодействовали со службами по факту инцидента.Для поисков с воды и с берега подключили спасательный катер ПСП "Омега" и пешее подразделение "Оса". Однако видимость в море была крайне ограниченной, в связи с чем поиски результата не принесли."К сожалению, его не нашли", – сказали в МЧС.Инцидент произошел накануне в Гагаринском муниципальном округе в районе мыса Херсонес, недалеко от памятника последним защитникам Севастополя.Ранее в пресс-служба МЧС по региону поделились печальной статистикой утонувших с начала года.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, происшествия
В Севастополе в море у мыса Херсонес обнаружили тело мужчины
В Севастополе спасатели обнаружили тело мужчины в море у мыса Херсонес
18:12 19.09.2022 (обновлено: 18:15 19.09.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В районе мыса Херсонес в Севастополе спасатели Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты (ЦГЗ) обнаружили в море тело мужчины. Информацией о произошедшем с РИА Новости Крым поделились в пресс-службе ГУ МЧС, сотрудники которого взаимодействовали со службами по факту инцидента.
"Поступило сообщение. Спасатели Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты выехали. Когда предприняли попытки извлечь тело, в связи с погодными условиями – вчера был шторм, высота волн была большая – оно скрылось из вида", – сообщили в ведомстве.
Для поисков с воды и с берега подключили спасательный катер ПСП "Омега" и пешее подразделение "Оса". Однако видимость в море была крайне ограниченной, в связи с чем поиски результата не принесли.
"К сожалению, его не нашли", – сказали в МЧС.
Инцидент произошел накануне в Гагаринском муниципальном округе в районе мыса Херсонес, недалеко от памятника последним защитникам Севастополя.
Ранее в пресс-служба МЧС по региону поделились печальной статистикой утонувших с начала года
.