https://crimea.ria.ru/20220919/rekordnyy-skachok-v-evrosoyuze-podorozhal-khleb-1124551686.html

Рекордный скачок: в Евросоюзе подорожал хлеб

Рекордный скачок: в Евросоюзе подорожал хлеб - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Рекордный скачок: в Евросоюзе подорожал хлеб

Стоимость хлеба резко возросла в Евросоюзе, хлебобулочные изделия в августе подорожали в среднем на 18%, причем наибольший скачок произошел в Венгрии – на 60%... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T15:44

2022-09-19T15:44

2022-09-19T15:44

европейский союз

в мире

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Стоимость хлеба резко возросла в Евросоюзе, хлебобулочные изделия в августе подорожали в среднем на 18%, причем наибольший скачок произошел в Венгрии – на 60%. Об этом со ссылкой на европейское статистическое агентство Евростат сообщает РИА Новости.Аналитики отметили, что подорожание хлеба в Европе превысило инфляцию, которая в августе поднялась до 10%. Менее всего заметно изменение в стоимости для жителей Франции – там цены поднялись на 10%, несколько больше сказалось подорожание на бельгийцах – рост составил 13%.Такую ситуацию с ценами на ключевой социальный продукт в Евросате объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.Как сообщалось, крупные производители хлебобулочных изделий в России ввели мораторий на повышение цен до конца года на социально значимые позиции – белый и черный хлеб, зафиксировав цены середины марта. Хлебопекарная отрасль в стране работает бесперебойно во всех субъектах – задержек поставок и предпосылок для снижения производства нигде не наблюдается.

https://crimea.ria.ru/20220906/besplatnyy-khleb-po-kartochkam-raz-v-tri-dnya-novovvedeniya-oon-v-nikolaeve-1124423556.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, в мире, экономика