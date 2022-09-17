https://crimea.ria.ru/20220917/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-aktualnaya-svodka-1124535538.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: актуальная сводка

COVID-19 в Крыму и Севастополе: актуальная сводка - РИА Новости Крым, 17.09.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе: актуальная сводка

На территории Республики Крым зарегистрировано 382 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 202 533 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T10:37

2022-09-17T10:37

2022-09-17T10:37

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 382 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 202 533 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе за сутки зарегистрированы 164 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 64 лет."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 16 человек. Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находится 119 пациентов, из них 107 - с подтвержденным COVID-19", — говорится в сообщении.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 92 832 человека, выздоровели 88 731.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе