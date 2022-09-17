https://crimea.ria.ru/20220917/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-aktualnaya-svodka-1124535538.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе: актуальная сводка
COVID-19 в Крыму и Севастополе: актуальная сводка - РИА Новости Крым, 17.09.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе: актуальная сводка
На территории Республики Крым зарегистрировано 382 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 202 533 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T10:37
2022-09-17T10:37
2022-09-17T10:37
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 382 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 202 533 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе за сутки зарегистрированы 164 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 64 лет."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 16 человек. Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находится 119 пациентов, из них 107 - с подтвержденным COVID-19", — говорится в сообщении.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 92 832 человека, выздоровели 88 731.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-19 в Крыму и Севастополе: актуальная сводка
В Крыму и Севастополе выявлено 546 новых случаев заражения COVID-19, один человек умер
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 382 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 202 533 положительных на Covid-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 46 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 528 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 193 человека, выздоровевших за весь период – 192 251", — сообщили в ведомстве.
В Севастополе за сутки зарегистрированы 164 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 64 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 16 человек. Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находится 119 пациентов, из них 107 - с подтвержденным COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 92 832 человека, выздоровели 88 731.