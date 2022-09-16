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Лето возвращается: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Лето возвращается: прогноз погоды для Крыма на четверг
Лето возвращается: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Лето возвращается: прогноз погоды для Крыма на четверг
В пятницу, благодаря поступлению тропической воздушной массы, в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода без осадков, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T00:01
2022-09-16T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, благодаря поступлению тропической воздушной массы, в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 9-14 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +25…27.В Алуште, Ялте и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью +18…20, днем до +29.В Евпатории тоже не прогнозируют дождей, ночью +19…21, днем до +27.В Феодосии и Керчи также сухо. Ночью +20…22, днем +27…29.Температура воды в Черном море у берегов Ялты +23, в Алуште, Севастополе, Евпатории, Феодосии +22, в Черноморском +20, в Керченском проливе и в Азовском море + 19.
https://crimea.ria.ru/20220914/v-utonuvshey-feodosii-prodolzhayut-ustranyat-posledstviya-livnya-1124504670.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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крым, погода в крыму, крымская погода
Лето возвращается: прогноз погоды для Крыма на четверг

Погода в Крыму на пятницу, 16 сентября

00:01 16.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКерчь. Осень. Городская зарисовка
Керчь. Осень. Городская зарисовка - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, благодаря поступлению тропической воздушной массы, в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.

"Умеренный юго-западный ветер в западных, центральных и южных районах усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…20, днем столбики термометров поднимутся до отметок +27…32 градусов", - говорится в сообщении.

Последствия ливня. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 17:18
В "утонувшей" Феодосии продолжают устранять последствия ливня
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +29...31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 9-14 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +25…27.
В Алуште, Ялте и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью +18…20, днем до +29.
В Евпатории тоже не прогнозируют дождей, ночью +19…21, днем до +27.
В Феодосии и Керчи также сухо. Ночью +20…22, днем +27…29.
Турист в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 08:06Радио "Спутник в Крыму"
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Температура воды в Черном море у берегов Ялты +23, в Алуште, Севастополе, Евпатории, Феодосии +22, в Черноморском +20, в Керченском проливе и в Азовском море + 19.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Лето возвращается: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 16 сентября
22:02Главные события и заявления дня: 15 сентября
21:59Что делать при первых признаках простуды
21:18В Севастополе растет спрос на "безопасный" хлеб из-за COVID-19
20:45Белоруссия и Китай договорились о всестороннем партнерстве
20:19Крупные туроператоры соберутся в Крыму на форум "Интурмаркет. Осень"
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