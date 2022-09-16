https://crimea.ria.ru/20220916/leto-vozvraschaetsya-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-chetverg-1124516518.html

Лето возвращается: прогноз погоды для Крыма на четверг

Лето возвращается: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Лето возвращается: прогноз погоды для Крыма на четверг

В пятницу, благодаря поступлению тропической воздушной массы, в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода без осадков, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T00:01

2022-09-16T00:01

2022-09-16T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/02/1121305952_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_d6e612ab528ea3b9bb7bc9ac14096b91.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В пятницу, благодаря поступлению тропической воздушной массы, в Крыму ожидается по-настоящему летняя погода без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 9-14 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +25…27.В Алуште, Ялте и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью +18…20, днем до +29.В Евпатории тоже не прогнозируют дождей, ночью +19…21, днем до +27.В Феодосии и Керчи также сухо. Ночью +20…22, днем +27…29.Температура воды в Черном море у берегов Ялты +23, в Алуште, Севастополе, Евпатории, Феодосии +22, в Черноморском +20, в Керченском проливе и в Азовском море + 19.

https://crimea.ria.ru/20220914/v-utonuvshey-feodosii-prodolzhayut-ustranyat-posledstviya-livnya-1124504670.html

https://crimea.ria.ru/20220914/ekspert-otsenila-barkhatnyy-sezon-v-krymu-1124487702.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода