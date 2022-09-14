https://crimea.ria.ru/20220914/rossiyskaya-pvo-sbila-26-snaryadov-himars-pod-khersonom-i-v-dnr--minoborony-1124501372.html
Российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР — Минобороны
Российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР — Минобороны - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР — Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 26 снарядов HIMARS и четыре беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T13:53
2022-09-14T13:53
2022-09-14T13:53
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123966649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bcd9eb6d5578d32fe4dd907326f8ea4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 26 снарядов HIMARS и четыре беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков."За сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь – "Ольха" в районах Киселевки, Бургунки Херсонской области и города Донецк, а также 26 HIMARS в районах населенных пунктов: Музыковка, Новая Каховка, Веселое, Раковка, Томарино, Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка Донецкой Народной Республики", — сообщил Конашенков.Кроме того, сбиты четыре украинских беспилотника и баллистическая ракета "Точка-У" в Херсонской области. Также уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в Донецкой Народной Республике, городов Харьков и Изюм Харьковской области.В районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220914/ukrainskiy-vertolet-s-diversantami-sbit-v-khersonskoy-oblasti-1124501174.html
https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123966649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84e3fd26d3c6bb2cf673e2212b7d64e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
Российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР — Минобороны
Минобороны: российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 26 снарядов HIMARS и четыре беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"За сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь – "Ольха" в районах Киселевки, Бургунки Херсонской области и города Донецк, а также 26 HIMARS в районах населенных пунктов: Музыковка, Новая Каховка, Веселое, Раковка, Томарино, Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка Донецкой Народной Республики", — сообщил Конашенков.
Кроме того, сбиты четыре украинских беспилотника и баллистическая ракета "Точка-У" в Херсонской области. Также уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в Донецкой Народной Республике, городов Харьков и Изюм Харьковской области.
В районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники.