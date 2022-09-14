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Российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР — Минобороны - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР — Минобороны
Российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР — Минобороны - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР — Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 26 снарядов HIMARS и четыре беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T13:53
2022-09-14T13:53
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 26 снарядов HIMARS и четыре беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков."За сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь – "Ольха" в районах Киселевки, Бургунки Херсонской области и города Донецк, а также 26 HIMARS в районах населенных пунктов: Музыковка, Новая Каховка, Веселое, Раковка, Томарино, Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка Донецкой Народной Республики", — сообщил Конашенков.Кроме того, сбиты четыре украинских беспилотника и баллистическая ракета "Точка-У" в Херсонской области. Также уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в Донецкой Народной Республике, городов Харьков и Изюм Харьковской области.В районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220914/ukrainskiy-vertolet-s-diversantami-sbit-v-khersonskoy-oblasti-1124501174.html
https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
Российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР — Минобороны

Минобороны: российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР

13:53 14.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 26 снарядов HIMARS и четыре беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"За сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь – "Ольха" в районах Киселевки, Бургунки Херсонской области и города Донецк, а также 26 HIMARS в районах населенных пунктов: Музыковка, Новая Каховка, Веселое, Раковка, Томарино, Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка Донецкой Народной Республики", — сообщил Конашенков.
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13:35
Украинский вертолет с диверсантами сбит в Херсонской области
Кроме того, сбиты четыре украинских беспилотника и баллистическая ракета "Точка-У" в Херсонской области. Также уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в Донецкой Народной Республике, городов Харьков и Изюм Харьковской области.
В районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган".
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
12:14
Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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