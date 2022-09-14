https://crimea.ria.ru/20220914/rossiyskaya-pvo-sbila-26-snaryadov-himars-pod-khersonom-i-v-dnr--minoborony-1124501372.html

Российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР — Минобороны

Российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР — Минобороны - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Российская ПВО сбила 26 снарядов HIMARS под Херсоном и в ДНР — Минобороны

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 26 снарядов HIMARS и четыре беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T13:53

2022-09-14T13:53

2022-09-14T13:53

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 26 снарядов HIMARS и четыре беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков."За сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь – "Ольха" в районах Киселевки, Бургунки Херсонской области и города Донецк, а также 26 HIMARS в районах населенных пунктов: Музыковка, Новая Каховка, Веселое, Раковка, Томарино, Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка Донецкой Народной Республики", — сообщил Конашенков.Кроме того, сбиты четыре украинских беспилотника и баллистическая ракета "Точка-У" в Херсонской области. Также уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в Донецкой Народной Республике, городов Харьков и Изюм Харьковской области.В районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220914/ukrainskiy-vertolet-s-diversantami-sbit-v-khersonskoy-oblasti-1124501174.html

https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)