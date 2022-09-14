https://crimea.ria.ru/20220914/politolog-raskryl-istinnye-motivy-kievskogo-dogovora-bezopasnosti-1124501498.html

Политолог раскрыл истинные мотивы "киевского договора безопасности"

Политолог раскрыл истинные мотивы "киевского договора безопасности" - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Политолог раскрыл истинные мотивы "киевского договора безопасности"

Новый проект офиса президента Украины Владимира Зеленского о "гарантиях безопасности" является пиар-проектом для привлечения внимания и новым способом "связать" РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T14:40

2022-09-14T14:40

2022-09-14T14:40

мнения

политика

украина

европейский союз

в мире

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:7:1043:594_1920x0_80_0_0_bdde79032d006a9e0e8ef2fa824826f2.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Новый проект офиса президента Украины Владимира Зеленского о "гарантиях безопасности" является пиар-проектом для привлечения внимания и новым способом "связать" разрозненную поддержку от других стран. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Александр Проценко.Во вторник на Украине предложили подписать "Киевский договор о безопасности", гарантами которого, по мнению украинских властей, должны стать страны ЕС, Балтии, США и Турция. Проект предполагает иностранные инвестиции, передачу разведданных, ограничения на отмену антироссийских санкций, а также поставки оружия на Украину.По его словам, при неблагоприятном для Украины сценарии ее внешняя подпитка на осенне-зимний период будет обходиться не менее чем в 10 млрд долларов в месяц. При этом он отмечает, что контрольного пакета акций в проекте "Украина" у "старой Европы" нет, основные решения там не принимают, но их поддержка и ресурсы значат многое. А эти ресурсы, особенно военно-технические, постепенно и неумолимо исчерпываются, уверен эксперт."Чем ближе к зиме, чем крепче придется завязывать пояса европейцам, чем сильнее будет вытаптывать пороги домовладений европейского электората "генерал Мороз", тем сильнее в прямом и переносном смысле будет охлаждаться пыл среднего европейского жителя в поддержке своего правительства по противостоянию с Россией. А ведь так или иначе эти граждане являются электоральными спонсорами реальных спонсоров войны на Украине", — пояснил Проценко.Он подчеркнул, что правительство европейских стран с самого начала, даже демонстративно помогая Украине, на самом деле "спят и видят, когда это все скорее прекратится и даже согласны на невыгодные условия мира для Украины". Однако конфликт затягивается, и то, что в отношении Украины изначально воспринималось как временные затраты на "передержку", станут на фоне собственных экономических и внутриполитических потрясений непосильной ношей, полагает специалист."Можно сказать, что в каждом последующем акте пьесы по раскошеливанию Европы на "войну против России" украинским политикам и англо-американским лоббистам приходится прикладывать серьезные усилия для этого. Речь идет, правда, не о всех европейских странах, а в первую очередь о так называемой "старой Европе", за исключением Великобритании", — объяснил Проценко.Эксперт обозначил, что ситуацию с нерегулярной несистемной помощью, которая бьет по карману европейцев, осознают и в Киеве, и в столицах, контролирующих Киев.

https://crimea.ria.ru/20220913/zakharova-v-dvukh-slovakh-obyasnila-fantazii-zelenskogo-1124495187.html

https://crimea.ria.ru/20220901/otkazhetsya-li-evropa-ot-ukrainy-na-fone-globalnogo-krizisa--mnenie-1124369960.html

украина

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_b17d9ecd880ec51eb3d3f927e3e4ac0b.jpg.webp

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_b17d9ecd880ec51eb3d3f927e3e4ac0b.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_b17d9ecd880ec51eb3d3f927e3e4ac0b.jpg.webp

мнения, политика, украина, европейский союз, в мире, российская федерация (россия, рф)