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Политолог раскрыл истинные мотивы "киевского договора безопасности" - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Политолог раскрыл истинные мотивы "киевского договора безопасности"
Политолог раскрыл истинные мотивы "киевского договора безопасности" - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Политолог раскрыл истинные мотивы "киевского договора безопасности"
Новый проект офиса президента Украины Владимира Зеленского о "гарантиях безопасности" является пиар-проектом для привлечения внимания и новым способом "связать" РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T14:40
2022-09-14T14:40
мнения
политика
украина
европейский союз
в мире
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Новый проект офиса президента Украины Владимира Зеленского о "гарантиях безопасности" является пиар-проектом для привлечения внимания и новым способом "связать" разрозненную поддержку от других стран. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Александр Проценко.Во вторник на Украине предложили подписать "Киевский договор о безопасности", гарантами которого, по мнению украинских властей, должны стать страны ЕС, Балтии, США и Турция. Проект предполагает иностранные инвестиции, передачу разведданных, ограничения на отмену антироссийских санкций, а также поставки оружия на Украину.По его словам, при неблагоприятном для Украины сценарии ее внешняя подпитка на осенне-зимний период будет обходиться не менее чем в 10 млрд долларов в месяц. При этом он отмечает, что контрольного пакета акций в проекте "Украина" у "старой Европы" нет, основные решения там не принимают, но их поддержка и ресурсы значат многое. А эти ресурсы, особенно военно-технические, постепенно и неумолимо исчерпываются, уверен эксперт."Чем ближе к зиме, чем крепче придется завязывать пояса европейцам, чем сильнее будет вытаптывать пороги домовладений европейского электората "генерал Мороз", тем сильнее в прямом и переносном смысле будет охлаждаться пыл среднего европейского жителя в поддержке своего правительства по противостоянию с Россией. А ведь так или иначе эти граждане являются электоральными спонсорами реальных спонсоров войны на Украине", — пояснил Проценко.Он подчеркнул, что правительство европейских стран с самого начала, даже демонстративно помогая Украине, на самом деле "спят и видят, когда это все скорее прекратится и даже согласны на невыгодные условия мира для Украины". Однако конфликт затягивается, и то, что в отношении Украины изначально воспринималось как временные затраты на "передержку", станут на фоне собственных экономических и внутриполитических потрясений непосильной ношей, полагает специалист."Можно сказать, что в каждом последующем акте пьесы по раскошеливанию Европы на "войну против России" украинским политикам и англо-американским лоббистам приходится прикладывать серьезные усилия для этого. Речь идет, правда, не о всех европейских странах, а в первую очередь о так называемой "старой Европе", за исключением Великобритании", — объяснил Проценко.Эксперт обозначил, что ситуацию с нерегулярной несистемной помощью, которая бьет по карману европейцев, осознают и в Киеве, и в столицах, контролирующих Киев.
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
мнения, политика, украина, европейский союз, в мире, российская федерация (россия, рф)
Политолог раскрыл истинные мотивы "киевского договора безопасности"

"Киевский договор безопасности" это пиар-проект для выманивания помощи — политолог

14:40 14.09.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныФлаг Украины
Флаг Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Новый проект офиса президента Украины Владимира Зеленского о "гарантиях безопасности" является пиар-проектом для привлечения внимания и новым способом "связать" разрозненную поддержку от других стран. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Александр Проценко.
Во вторник на Украине предложили подписать "Киевский договор о безопасности", гарантами которого, по мнению украинских властей, должны стать страны ЕС, Балтии, США и Турция. Проект предполагает иностранные инвестиции, передачу разведданных, ограничения на отмену антироссийских санкций, а также поставки оружия на Украину.
"Предложенный Офисом президента (Украины — ред.) и штатным их лоббистом Расмуссеном документ о гарантиях безопасности можно было бы смело переименовать в "Договор скованных одной цепью", что также прекрасно осознают европейцы. Поэтому на данный момент он представляется по возможностям своей функциональной реализации чем-то вроде "Крымской платформы", которая была пиар-проектом привлечения внимания и в итоге стала по сути "Крымской проформой", — считает политолог.
По его словам, при неблагоприятном для Украины сценарии ее внешняя подпитка на осенне-зимний период будет обходиться не менее чем в 10 млрд долларов в месяц. При этом он отмечает, что контрольного пакета акций в проекте "Украина" у "старой Европы" нет, основные решения там не принимают, но их поддержка и ресурсы значат многое. А эти ресурсы, особенно военно-технические, постепенно и неумолимо исчерпываются, уверен эксперт.
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"Чем ближе к зиме, чем крепче придется завязывать пояса европейцам, чем сильнее будет вытаптывать пороги домовладений европейского электората "генерал Мороз", тем сильнее в прямом и переносном смысле будет охлаждаться пыл среднего европейского жителя в поддержке своего правительства по противостоянию с Россией. А ведь так или иначе эти граждане являются электоральными спонсорами реальных спонсоров войны на Украине", — пояснил Проценко.
Он подчеркнул, что правительство европейских стран с самого начала, даже демонстративно помогая Украине, на самом деле "спят и видят, когда это все скорее прекратится и даже согласны на невыгодные условия мира для Украины". Однако конфликт затягивается, и то, что в отношении Украины изначально воспринималось как временные затраты на "передержку", станут на фоне собственных экономических и внутриполитических потрясений непосильной ношей, полагает специалист.
"Можно сказать, что в каждом последующем акте пьесы по раскошеливанию Европы на "войну против России" украинским политикам и англо-американским лоббистам приходится прикладывать серьезные усилия для этого. Речь идет, правда, не о всех европейских странах, а в первую очередь о так называемой "старой Европе", за исключением Великобритании", — объяснил Проценко.
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Эксперт обозначил, что ситуацию с нерегулярной несистемной помощью, которая бьет по карману европейцев, осознают и в Киеве, и в столицах, контролирующих Киев.
"Понимая это и не желая повторять судьбу афганского проамериканского правительства, украинское руководство и пытается политическими интенциями склеить, связать разрозненную, несистемную, хотя пока и регулярную внешнюю поддержку. В идеале для Киева это должно быть оформлено каким-то обязывающим долгосрочным документом, принятым под сурдинку текущего антироссийского консенсуса", — подытожил Проценко.
 
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