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Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 453 случая коронавирусной инфекции, всего за весь период пандемии выявлено 201 222 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T10:43
2022-09-14T10:43
коронавирус в крыму
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 453 случая коронавирусной инфекции, всего за весь период пандемии выявлено 201 222 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 372 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 404 человека, за весь период – 191 278", - говорится в сообщении.В Севастополе выявлено 46 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 63 лет."В ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 27. На данный момент в больницах находится 104 пациента, из них 86 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве.Всего в горбольницах развернуты 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 92 256 человек, выздоровели 88 080.
https://crimea.ria.ru/20220831/v-krymu-za-mesyats-zabolevaemost-covid-19-vyrosla-v-pyat-raz-1124350062.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 499 случаев COVID-19, умерли три человека

10:43 14.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота лаборатории по ПЦР-тестированию
Работа лаборатории по ПЦР-тестированию - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 453 случая коронавирусной инфекции, всего за весь период пандемии выявлено 201 222 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 372 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 404 человека, за весь период – 191 278", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Таким образом, число умерших в Крыму достигло 5371.
В Севастополе выявлено 46 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 63 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 27. На данный момент в больницах находится 104 пациента, из них 86 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве.
Всего в горбольницах развернуты 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 92 256 человек, выздоровели 88 080.
Лечение больных с COVID-19 в ЦКБ РЖД-Медицина - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 10:15
В Крыму за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымСевастополь
 
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