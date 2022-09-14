https://crimea.ria.ru/20220914/novye-sluchai-i-smerti-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124498163.html

Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 453 случая коронавирусной инфекции, всего за весь период пандемии выявлено 201 222 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T10:43

2022-09-14T10:43

2022-09-14T10:43

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 453 случая коронавирусной инфекции, всего за весь период пандемии выявлено 201 222 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 372 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 404 человека, за весь период – 191 278", - говорится в сообщении.В Севастополе выявлено 46 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 63 лет."В ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 27. На данный момент в больницах находится 104 пациента, из них 86 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве.Всего в горбольницах развернуты 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 92 256 человек, выздоровели 88 080.

https://crimea.ria.ru/20220831/v-krymu-za-mesyats-zabolevaemost-covid-19-vyrosla-v-pyat-raz-1124350062.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь