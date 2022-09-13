https://crimea.ria.ru/20220913/na-tavride-sgorel-gruzovik--est-postradavshiy-1124488754.html

На "Тавриде" сгорел грузовик – есть пострадавший

На "Тавриде" сгорел грузовик – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 13.09.2022

На "Тавриде" сгорел грузовик – есть пострадавший

На трассе "Таврида" сгорела "ГАЗель", пострадал один человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T12:14

2022-09-13T12:14

2022-09-13T12:14

происшествия

крым

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" сгорела "ГАЗель", пострадал один человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.Сообщение о ДТП на трассе в районе села Уварова Ленинского района поступило в службу спасения во вторник утром. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования."По прибытию установлено, что горит грузовая "ГАЗель". Площадь возгорания составляет 5 кв. м. В результате ДТП пострадал один человек, пострадавший передан сотрудникам скорой помощи", - сообщили в ведомстве.Пожар ликвидировали, в его причинах разбираются эксперты.

https://crimea.ria.ru/20220913/v-dtp-s-mototsiklom-i-legkovushkoy-v-sudake-postradali-dva-cheloveka-1124487439.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп