https://crimea.ria.ru/20220913/na-tavride-sgorel-gruzovik--est-postradavshiy-1124488754.html
На "Тавриде" сгорел грузовик – есть пострадавший
На "Тавриде" сгорел грузовик – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 13.09.2022
На "Тавриде" сгорел грузовик – есть пострадавший
На трассе "Таврида" сгорела "ГАЗель", пострадал один человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T12:14
2022-09-13T12:14
2022-09-13T12:14
происшествия
крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" сгорела "ГАЗель", пострадал один человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.Сообщение о ДТП на трассе в районе села Уварова Ленинского района поступило в службу спасения во вторник утром. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования."По прибытию установлено, что горит грузовая "ГАЗель". Площадь возгорания составляет 5 кв. м. В результате ДТП пострадал один человек, пострадавший передан сотрудникам скорой помощи", - сообщили в ведомстве.Пожар ликвидировали, в его причинах разбираются эксперты.
https://crimea.ria.ru/20220913/v-dtp-s-mototsiklom-i-legkovushkoy-v-sudake-postradali-dva-cheloveka-1124487439.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
На "Тавриде" сгорел грузовик – есть пострадавший
В Крыму при возгорании грузового фургона на трассе "Таврида" пострадал один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" сгорела "ГАЗель", пострадал один человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.
Сообщение о ДТП на трассе в районе села Уварова Ленинского района поступило в службу спасения во вторник утром. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.
"По прибытию установлено, что горит грузовая "ГАЗель". Площадь возгорания составляет 5 кв. м. В результате ДТП пострадал один человек, пострадавший передан сотрудникам скорой помощи", - сообщили в ведомстве.
Пожар ликвидировали, в его причинах разбираются эксперты.