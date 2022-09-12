https://crimea.ria.ru/20220912/bolee-200-tysyach-zabolevshikh-v-krymu-svodka-po-covid-19-za-sutki-1124475252.html

Более 200 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму

Более 200 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Более 200 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрирован 441 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 200 389 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T10:11

2022-09-12T10:11

2022-09-12T10:13

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

крым

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 441 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 200 389 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлены 136 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны 13."На данный момент в больницах находится 139 пациентов, из них 115 - с подтвержденным COVID-19. Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - рассказали в правительстве региона.По данным Роспотребнадзора, за весь период время пандемии в Севастополе заболели ковидом 92 087 человек, выздоровели - 87 479.

https://crimea.ria.ru/20220909/kogda-v-rossii-poyavitsya-edinaya-vaktsina-ot-grippa-i-kovid-1124454169.html

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе