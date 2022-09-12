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Более 200 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Более 200 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму
Более 200 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Более 200 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрирован 441 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 200 389 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T10:11
2022-09-12T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 441 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 200 389 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлены 136 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны 13."На данный момент в больницах находится 139 пациентов, из них 115 - с подтвержденным COVID-19. Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - рассказали в правительстве региона.По данным Роспотребнадзора, за весь период время пандемии в Севастополе заболели ковидом 92 087 человек, выздоровели - 87 479.
https://crimea.ria.ru/20220909/kogda-v-rossii-poyavitsya-edinaya-vaktsina-ot-grippa-i-kovid-1124454169.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Более 200 тысяч заболевших: сводка по COVID-19 в Крыму

В Крыму и Севастополе выявлено 577 новых случаев заражения COVID-19

10:11 12.09.2022 (обновлено: 10:13 12.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит влажную уборку
Медицинский работник проводит влажную уборку - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 441 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 200 389 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 56 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 270 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 450 человек, за весь период – 190 556", - говорится в сообщении.
В Севастополе выявлены 136 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны 13.
"На данный момент в больницах находится 139 пациентов, из них 115 - с подтвержденным COVID-19. Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - рассказали в правительстве региона.
По данным Роспотребнадзора, за весь период время пандемии в Севастополе заболели ковидом 92 087 человек, выздоровели - 87 479.
Указатель на одном из пунктов вакцинации Краснодара - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Когда в России появится единая вакцина от гриппа и ковид
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФКрымСевастопольЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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